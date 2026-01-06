Легальные и опасные рядом: как не нарваться на поддельный БАД в интернете

Поддельные БАДы на маркетплейсах выявляют по маркировке — эксперт Ларина

Покупка биологически активных добавок в интернете все чаще связана не только с удобством, но и с рисками. Наряду с легальными БАДами на маркетплейсах продолжают появляться подделки, которые внешне практически не отличаются от оригинальной продукции.

Фото: commons.wikimedia.org by Крисморозова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бады

Об этом рассказала коммерческий директор "Озон Фармацевтика" Ольга Ларина, пояснив, на что действительно стоит обращать внимание покупателям.

Почему внешний вид больше не показатель

По словам эксперта, современный контрафакт давно перестал выглядеть кустарно. Поддельные добавки копируют дизайн упаковки, шрифты и цветовые решения, поэтому определить их подлинность "на глаз" практически невозможно. Именно поэтому визуальная оценка больше не может считаться надежным способом проверки.

Ключевым инструментом идентификации легального продукта остается государственная система маркировки.

"На глаз выявить подделку нельзя. Сегодня главный знак качества — уникальный Data Matrix и государственная система маркировки "Честный знак”", — объясняет Ольга Ларина.

Как работает маркировка и что она показывает

Каждая легальная упаковка БАД должна содержать двумерный штрихкод Data Matrix. Его можно отсканировать с помощью мобильного приложения, чтобы проверить путь товара — от производителя до точки продажи. Система позволяет увидеть, где была произведена добавка, куда она отгружалась и к какой серии относится.

Если при проверке появляется сообщение "Код не найден" или "Код уже проверялся", это считается серьезным сигналом. По словам специалиста, такие результаты могут указывать либо на подделку, либо на отсутствие сертификации. В обоих случаях речь идет о потенциальной угрозе для здоровья, и от покупки такого товара следует отказаться, подчеркивает Газета.Ru.

Роль торговой площадки и продавца

Вторым уровнем защиты от контрафакта эксперт называет саму площадку, на которой совершается покупка. Хотя многие потребители предпочитают интернет-аптеки, значительная часть заказов по-прежнему приходится на крупные маркетплейсы. При этом схема продаж там может существенно различаться.

Как поясняет Ларина, часто маркетплейс выступает в роли витрины, а фактическими продавцами являются лицензированные аптеки или фармацевтические дистрибьюторы. В таком случае у магазина должна быть действующая лицензия, прозрачные реквизиты, контактная информация и понятные правила возврата, с которыми можно ознакомиться при переходе в профиль продавца.

Дополнительные меры предосторожности

Несмотря на ключевую роль цифровой маркировки, специалист рекомендует обращать внимание и на общее состояние товара. Целостная упаковка, герметичный блистер и наличие чека остаются базовыми признаками корректной продажи. Их отсутствие может указывать на нарушения в цепочке поставок.

Кроме того, на ряде маркетплейсов существуют специальные разделы, где представлены исключительно лицензированные БАДы. Выбор товаров из таких категорий снижает риск столкнуться с контрафактом и упрощает проверку легальности продукции.