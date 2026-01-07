Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Капитан Alaska Airlines требует компенсацию от Boeing за инцидент с 737 Max
Диету связали с риском шума в ушах у женщин — American Journal of Epidemiology
Зимние прогулки снижают заболеваемость ОРВИ на 30–50% — терапевт Бурнацкая
Долголетие гренландских китов связано с точным ремонтом ДНК — исследование Earth
Россия заняла седьмую строчку в мире по игристому вину — ООН Comtrade
Боли в спине усилили проблемы со сном у пожилых мужчин — Innovation in Aging
ЛУКОЙЛ готовится заключить сделку по продаже своих зарубежных активов
Центральные банки активно покупают золото — WGC
За уборку снега в частном секторе отвечают муниципалитет и собственники

Машина превращается в щит: что толкает водителей на грубость и риск

Агрессивное вождение связывают с чувством безопасности в авто – психолог Твардовская
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

За рулем многие люди позволяют себе поведение, на которое не решились бы в обычной жизни. Резкие маневры, крики и вспышки раздражения нередко становятся частью дорожной реальности, хотя вне автомобиля эти же люди могут выглядеть сдержанными.

Водитель за рулём
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём

Об этом рассказала психолог Ольга Твардовская, объяснив, почему машина усиливает агрессивные реакции.

Почему автомобиль снижает самоконтроль

По словам специалиста, агрессия сама по себе является нормальной эмоцией, которая возникает у каждого человека и требует выхода. Проблема заключается не в наличии этого чувства, а в способе его выражения. Автомобиль в этом смысле становится удобной средой, где внутренние ограничения ослабевают.

Психолог объясняет, что водитель воспринимает салон машины как закрытое и безопасное пространство. Возникает ощущение изоляции от окружающих и иллюзия анонимности, из-за которой снижается страх осуждения и последствий.

"В такие моменты водитель представляет, что он в своем домике, никто ничего не видит", — рассказала Ольга Твардовская.

Ощущение защищенности и перенос эмоций

Дополнительным фактором становится физическое ощущение защиты. Машина воспринимается как прочный барьер между человеком и внешним миром, своеобразный щит, который усиливает чувство контроля и превосходства. Это может провоцировать более резкие и импульсивные реакции на дорожные ситуации, поясняет Газета.Ru.

Кроме того, агрессия за рулем не всегда связана непосредственно с движением или поведением других участников. По словам Твардовской, причиной может стать конфликт или стресс, произошедший ранее. В этом случае вождение превращается в способ разрядки, когда накопленные эмоции находят выход в форме раздражения и агрессивных действий.

Почему дорога становится местом "разрядки"

Психолог отмечает, что в автомобиле человек чувствует меньше социальных ограничений, чем в прямом контакте с людьми. Отсутствие живого диалога и физической близости снижает эмпатию и облегчает перенос злости на обезличенных участников движения.

В результате дорога становится пространством, где человек бессознательно "утилизирует" напряжение, не всегда осознавая причины своего поведения. Такой механизм объясняет, почему даже спокойные в быту люди могут резко менять стиль общения, оказываясь за рулем.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
В 2022 году в Меконге поймали пресноводного ската весом 300 кг
Домашние животные
В 2022 году в Меконге поймали пресноводного ската весом 300 кг
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Наука и техника
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова
Плитка сдает позиции: новая альтернатива делает ванную комнату роскошной без шума, пыли и переплат
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Волосы будто стали легче на воздух: новая стрижка делает объём там, где его не было
Волосы будто стали легче на воздух: новая стрижка делает объём там, где его не было
Последние материалы
Лунный транзит усиливает внутренние жизненные сдвиги
Капитан Alaska Airlines требует компенсацию от Boeing за инцидент с 737 Max
В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта
Российские бренды выпустили макси-сумки для зимних образов
Шалфейно-зелёный цвет в интерьере снижает визуальную нагрузку — 20 Minutes
Нелегальный приём косметолога приводит к уголовной ответственности
Сырное дерево заменяет декоративный фикус в интерьере
Многоразовые бутылки содержат в 40 000 раз больше бактерий, чем сиденье унитаза
Глюкозный сироп предотвращает засахаривание глазури
Чёрный порох запускает фейерверки в небо за счёт быстрого горения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.