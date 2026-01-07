Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зимние прогулки включают иммунитет: простая привычка снижает риск простуды почти вдвое

Зимние прогулки снижают заболеваемость ОРВИ на 30–50% — терапевт Бурнацкая
Здоровье

Зимой прогулки на свежем воздухе могут играть более важную роль для здоровья, чем принято считать. Холод, который многие стараются избегать, при регулярном и разумном воздействии способен поддерживать иммунную систему и снижать риск сезонных инфекций.

Прогулка с собакой
Фото: unsplash.com by Eastman Childs is licensed under Free to use under the Unsplash License
Прогулка с собакой

Об этом рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая, объяснив, почему холодный воздух может работать в пользу организма.

Как зимние прогулки влияют на иммунитет

По словам специалистов, регулярное пребывание на улице в холодное время года запускает целый комплекс физиологических реакций. Низкие температуры стимулируют иммунную систему, повышая активность клеток, отвечающих за противовирусную защиту. Одновременно активируется термогенез — процесс выработки тепла, который усиливает обмен веществ и требует дополнительных энергетических ресурсов.

Светлана Бурнацкая поясняет, что важную роль играет и влияние прогулок на гормональный фон и уровень стресса.

«Зимние прогулки активно стимулируют иммунную систему. Люди, регулярно гуляющие зимой, болеют ОРВИ на 30–50% реже», — рассказала врач-терапевт.

Оптимальная продолжительность и режим

Специалист отмечает, что для поддержки иммунной активности не требуется длительных или изнуряющих прогулок. Минимальные выходы на улицу продолжительностью 20–30 минут уже дают положительный эффект, улучшая самочувствие и настроение. Более продолжительные прогулки — до 45–60 минут — подходят людям с хорошей переносимостью холода и стабильным состоянием здоровья.

При этом в сильные морозы подход должен быть более осторожным. При температуре около –25 °C и ниже, особенно при ветре, время пребывания на улице рекомендуется сокращать до 20–30 минут без перерывов.

Альтернативным вариантом может стать разделение прогулок на два выхода в течение дня, что помогает поддерживать суточные ритмы организма, пишет Газета.Ru.

Почему важна постепенность и комфорт

По словам врача, ключевым фактором пользы является не экстремальное воздействие холода, а постепенная адаптация. Организм лучше реагирует на регулярные и умеренные нагрузки, чем на редкие и чрезмерные. Если человек не привык к низким температурам, начинать стоит с коротких прогулок при мягком морозе, постепенно увеличивая их продолжительность.

Также важно избегать как переохлаждения, так и перегрева. Для этого рекомендуется подбирать одежду по погоде, дышать через нос, регулировать слои одежды при потоотделении и выходить на прогулку спустя некоторое время после еды. Врач подчеркивает, что устойчивый эффект формируется именно за счет регулярности, а не единичных выходов на улицу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
