Шум в ушах начинается с тарелки: продукты, которые тихо повышают риск тиннитуса

Диету связали с риском шума в ушах у женщин — American Journal of Epidemiology

Рацион питания может оказывать влияние не только на обмен веществ и сердечно-сосудистое здоровье, но и на риск развития хронического шума в ушах.

Американские ученые выяснили, что у женщин некоторые продукты связаны с повышенной или пониженной вероятностью появления тиннитуса, причем эффект сохраняется на протяжении многих лет. Об этом сообщает научный журнал American Journal of Epidemiology (AJE), опубликовавший результаты масштабного анализа.

Какие данные легли в основу исследования

Авторы работы использовали информацию из двух крупных долгосрочных проектов — Nurses' Health Study и Nurses' Health Study II. В сумме они охватили более 113 тысяч женщин. Наблюдение за участницами началось еще в 1980-х годах и продолжалось до 2021-2022 годов, что позволило оценить отдаленные последствия особенностей питания.

На протяжении десятилетий женщины регулярно сообщали о своем рационе, состоянии здоровья и наличии стойкого шума в ушах. Такой формат дал возможность проследить, какие пищевые привычки предшествовали развитию хронического тиннитуса, а не возникали уже после его появления.

Общая диета и отдельные продукты

Анализ показал, что приверженность "здоровой" диете в целом не всегда сопровождалась снижением риска тиннитуса. При этом отдельные группы продуктов демонстрировали заметные различия по влиянию на вероятность его развития.

Так, более высокое потребление фруктов стабильно ассоциировалось со снижением риска в обеих когортах. В то же время у женщин с самым высоким уровнем потребления цельнозерновых продуктов, бобовых и сахаросодержащих напитков вероятность появления хронического шума в ушах была выше по сравнению с остальными участницами.

Насколько менялся риск

По расчетам исследователей, женщины, которые чаще всего употребляли фрукты, имели примерно на 19% более низкий риск развития тиннитуса по сравнению с теми, кто ел их реже. Обратная картина наблюдалась для других продуктов: высокий уровень потребления цельных злаков был связан с увеличением риска примерно на 26%, бобовых — на 13%, а сладких напитков — на 12%.

Схожие результаты получили и при отдельном анализе подгруппы женщин, для которых были доступны данные о воздействии шума в течение жизни. Это позволило снизить вероятность того, что выявленные связи объясняются только профессиональными или бытовыми шумовыми факторами.

Как интерпретируют результаты сами авторы

Исследователи подчеркивают, что полученные данные не означают прямого вреда продуктов, традиционно считающихся полезными.

"Наше исследование показывает, что питание может влиять на развитие хронического тиннитуса, однако на данном этапе мы не рекомендуем избегать продуктов, которые в целом входят в состав здорового рациона", — отметили ученые.

По их словам, результаты подчеркивают сложность взаимосвязей между питанием и здоровьем слуха. Авторы считают необходимыми дальнейшие исследования, которые помогут разобраться в биологических механизмах этих эффектов и уточнить возможные диетические рекомендации для профилактики тиннитуса.