Мужчины после 65 теряют сон не сразу: виновник проявляется раньше

Боли в спине усилили проблемы со сном у пожилых мужчин — Innovation in Aging

Боль в спине в пожилом возрасте может иметь отложенные последствия, которые выходят далеко за пределы опорно-двигательной системы.

Американские ученые выяснили, что именно хронический дискомфорт в спине чаще становится отправной точкой для последующих нарушений сна у мужчин старшего возраста, а не наоборот. Об этом сообщает научный журнал Innovation in Aging, где опубликованы результаты нового анализа.

Что давно вызывало вопросы у врачей

По статистике, около половины мужчин старше 65 лет сталкиваются либо с болями в спине, либо с проблемами сна, либо с сочетанием этих состояний. При этом клиницисты долгое время не могли однозначно определить, какое из них играет ведущую роль в ухудшении самочувствия с возрастом.

Существовало предположение, что хронический недосып усиливает болевые ощущения. Однако альтернативная гипотеза — о том, что именно боль нарушает сон и запускает цепочку дальнейших проблем — до недавнего времени не имела убедительных подтверждений.

Как было устроено исследование

Для анализа ученые использовали данные проекта Osteoporotic Fractures in Men Study, в котором приняли участие 1055 пожилых мужчин. Все участники дважды проходили клинические обследования сна с интервалом не менее шести лет, что позволило проследить долгосрочные изменения.

В промежутке между визитами мужчины каждые четыре месяца заполняли почтовые анкеты, где подробно указывали частоту и интенсивность болей в спине. Нарушения сна оценивались по нескольким критериям, включая регулярность режима, продолжительность ночного отдыха, дневную сонливость и субъективную удовлетворенность сном.

Что показали результаты

Сопоставление данных дало четкую картину. Именно боли в спине предсказывали ухудшение показателей сна спустя годы, тогда как исходные проблемы со сном не увеличивали риск будущих болей. По расчетам исследователей, наличие болей в спине было связано с ростом выраженности нарушений сна на 12-25% через шесть лет.

Кроме того, мужчины с хроническим дискомфортом в спине чаще засыпали либо слишком рано, либо слишком поздно и значительно чаще выражали недовольство качеством ночного отдыха. Это указывает на системное влияние боли на циркадные ритмы и общее ощущение восстановления.

Ограничения и практические выводы

Авторы подчеркивают, что исследование охватывало только мужчин, а представители других этнических групп были слабо представлены в выборке. В дальнейшем ученые планируют проверить, сохраняется ли выявленная закономерность у женщин и более разнообразных популяций.

Тем не менее практический вывод уже сейчас выглядит однозначным.

Теперь, когда ясно, что именно боль в спине предшествует проблемам со сном, становится очевидно: грамотное обезболивание и поддержание подвижности могут быть ключевыми для сохранения качественного сна и общего здоровья в пожилом возрасте, заключили исследователи.