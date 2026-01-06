Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оргазм идёт не по сценарию: у некоторых женщин он вызывает слёзы, смех и странные симптомы

Ученые зафиксировали редкие реакции женщин во время оргазма — Journal of Women
Здоровье

Оргазм у женщин далеко не всегда ограничивается ощущением удовольствия. В ряде случаев он сопровождается неожиданными телесными и эмоциональными реакциями — от смеха и плача до боли, покалывания и даже носовых кровотечений. Эти состояния получили название периоргазмических феноменов и долгое время оставались на периферии научного внимания.

Постельная сцена
Фото: freepik by rawpixel.com
Постельная сцена

Об этом сообщает научный журнал Journal of Women, где опубликованы результаты нового исследования ученых Северо-Западного университета.

Что изучали исследователи

Работа была построена в формате анонимного опроса. В исследовании приняли участие 3,8 тыс. женщин старше 18 лет, которые предварительно посмотрели короткое видео в соцсетях с объяснением сути периоргазмических феноменов. После этого участницам предложили ответить на шесть вопросов анкеты.

О наличии подобных реакций сообщили 86 респонденток. Таким образом, распространенность феномена составила 2,3% от общего числа опрошенных. Несмотря на редкость, для самих участниц такие проявления часто оказывались повторяющимися и устойчивыми.

Как часто и в каких условиях они возникают

Среди женщин, сталкивающихся с периоргазмическими феноменами, 61% отметили физические симптомы, а 88% — эмоциональные реакции. Более половины участниц сообщили сразу о нескольких проявлениях, а у 21% сочетались и физические, и эмоциональные реакции одновременно.

Чаще всего необычные ощущения возникали не при каждом оргазме. У 69% женщин они появлялись эпизодически, тогда как у 17% сопровождали оргазм постоянно. В 51% случаев симптомы проявлялись во время секса с партнером, заметно реже — при мастурбации (9%) или использовании вибратора (14%).

Какие симптомы встречаются чаще всего

Наиболее распространенным физическим проявлением оказалась головная боль — о ней сообщили 33% участниц. Далее следовали мышечная слабость (24%) и боль или покалывание в стопах (19%). В отдельных случаях фиксировались неприятные ощущения в лице, боль в ушах, чихание, зевота и носовые кровотечения.

Эмоциональные реакции наблюдались чаще. Плач отметили 63% женщин, смех — 43%, а еще 43% описывали чувство грусти или желание плакать даже при положительном сексуальном опыте. В редких случаях — у 4% — возникали галлюцинации.

Почему это важно для понимания нормы

Как отметила руководитель исследования, подобные реакции ранее описывались лишь фрагментарно.

"Хотя раньше уже описывались отдельные случаи смеха, плача или необычных телесных ощущений во время оргазма, это первое исследование, которое систематизировало такие феномены и показало, когда они возникают чаще всего", — отметила руководитель исследования Лорен Стрейхер.

По словам ученых, основная задача работы — повысить осведомленность и снизить тревожность женщин, сталкивающихся с такими проявлениями. Исследователи подчеркивают, что результаты требуют дальнейшего изучения, но уже сейчас указывают: периоргазмические феномены укладываются в рамки нормального сексуального ответа и могут иметь значение для сексуального и психологического благополучия.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
