Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый вид морской рептилии возрастом 202 млн лет выявили в Британии — Popsci
Консервация недостроенного дома зимой защищает конструкции от влаги и мороза
Фото арестованного Николаса Мадуро в Nike вызвало резкий скачок спроса на этот бренд
Телефон можно подключить к классическому авторадио без замены — Car And Motor
Гривна обновила исторический минимум, достигнув отметки 42,42 за доллар
Британцам раскрыли хитрый способ сохранить тепло в доме и сократить расходы — The Sun
NASA зафиксировало вулкан Арсия Монс над облаками Марса — SFP Versilia
Археологи обнаружили элементы входа Александрийского маяка — SFP Versilia
В швейцарском баре Le Constellation проверок пожарной безопасности не было годами

TikTok сходит с ума по oatzempic: овсяный напиток обещает похудение, но всё не так просто

Овсяный напиток не показал эффектов препаратов для снижения веса – The Conversation
Здоровье

Мода на "волшебные" напитки для похудения регулярно возвращается — меняются лишь названия и площадки. В TikTok на этот раз вирусится oatzempic: простой коктейль из овсяных хлопьев и воды, которому приписывают способность быстро снижать вес и контролировать аппетит.

Овсяное молоко
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овсяное молоко

Об этом сообщает портал The Conversation, разбирая, что стоит за громкими обещаниями и почему эффект оказывается куда скромнее.

Что такое oatzempic и как его предлагают использовать

Под названием oatzempic скрывается не продукт и не диетическая методика, а собирательный образ. В роликах блогеры показывают, как одну-две столовые ложки овсяных хлопьев смешивают с водой или соком, иногда добавляя лимонный сок или корицу. Получившийся напиток рекомендуют пить вместо завтрака или во второй половине дня, чтобы снизить риск вечернего переедания.

Единого рецепта не существует, как и четких рекомендаций по объему или частоте употребления. По сути, речь идет о разовой замене приема пищи жидкой смесью на основе овса. Именно эта простота и создает иллюзию доступного и "натурального" решения проблемы веса.

Откуда берется чувство сытости

Эффект насыщения после такого напитка объясняется довольно прозаично. Овес богат бета-глюканом — растворимой клетчаткой, которая при контакте с водой образует вязкую гелеобразную массу и замедляет пищеварение. Это действительно может продлить ощущение наполненности желудка и сгладить колебания уровня сахара в крови.

При этом овес не уникален по своему действию. Аналогичными свойствами обладают яблоки, цитрусовые, семена льна, ячмень, бобовые и псиллиум. Научные данные подтверждают: растворимая клетчатка может умеренно снижать аппетит и поддерживать здоровье сердца, но сама по себе она не запускает устойчивое снижение веса.

Почему это не "альтернатива" лекарствам

Ключевая проблема oatzempic — отсутствие научной базы. Этот способ питания не изучался в клинических исследованиях, для него нет стандартной дозировки и данных о долгосрочных эффектах. Если человек худеет, используя такой напиток, невозможно отделить его влияние от общего снижения калорийности рациона или других изменений образа жизни.

Отдельного внимания заслуживает само название. Оно напрямую отсылает к рецептурным препаратам для снижения веса, которые воздействуют на гормональные механизмы аппетита и обмена веществ. Овсяный напиток с клетчаткой не обладает и не может обладать сопоставимым эффектом, что делает сравнение вводящим в заблуждение.

Возможные риски и более рациональный подход

Для части людей oatzempic может быть нейтральным решением — например, если он помогает не пропускать завтрак и питаться регулярнее. Однако с точки зрения нутрициологии это не полноценный прием пищи. В напитке мало белка, жиров и ряда микроэлементов, а при регулярной замене еды возможны дефициты и недоедание.

Есть и побочные эффекты. Резкое увеличение потребления клетчатки нередко вызывает вздутие и дискомфорт, особенно у тех, кто к ней не привык. Диетологи подчеркивают: больший вклад в здоровье даст сбалансированный смузи с овсяными хлопьями, фруктами или ягодами, источником белка и полезных жиров, чем ставка на одиночный "трендовый" напиток.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Домашние животные
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями
США и Канада. Новости и аналитика
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Последние материалы
Многолетники формируют чёткий бордюр вдоль садовых дорожек
Миндальные корзиночки готовятся за 20 минут из слоеного теста
Близнецы нередко оказываются источником флирта вне пары
Бирманские питоны во Флориде уничтожают местную фауну — CPG
Тепловизионная камера поможет выявить щели в утеплении стен — Aptaerials
Геронтологи выявили эффективный режим движения для возраста 70+ — Aptaerials.co.uk
Монстера обликва требует высокой влажности и стабильной температуры — Actualno
Снег и лёд нарушают работу камер и датчиков помощи водителю
Запекание лосося на противне обеспечивает равномерную готовность — Epicurious
Блонд не подходит женщинам с тёплым цветотипом внешности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.