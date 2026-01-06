TikTok сходит с ума по oatzempic: овсяный напиток обещает похудение, но всё не так просто

Овсяный напиток не показал эффектов препаратов для снижения веса – The Conversation

Мода на "волшебные" напитки для похудения регулярно возвращается — меняются лишь названия и площадки. В TikTok на этот раз вирусится oatzempic: простой коктейль из овсяных хлопьев и воды, которому приписывают способность быстро снижать вес и контролировать аппетит.

Об этом сообщает портал The Conversation, разбирая, что стоит за громкими обещаниями и почему эффект оказывается куда скромнее.

Что такое oatzempic и как его предлагают использовать

Под названием oatzempic скрывается не продукт и не диетическая методика, а собирательный образ. В роликах блогеры показывают, как одну-две столовые ложки овсяных хлопьев смешивают с водой или соком, иногда добавляя лимонный сок или корицу. Получившийся напиток рекомендуют пить вместо завтрака или во второй половине дня, чтобы снизить риск вечернего переедания.

Единого рецепта не существует, как и четких рекомендаций по объему или частоте употребления. По сути, речь идет о разовой замене приема пищи жидкой смесью на основе овса. Именно эта простота и создает иллюзию доступного и "натурального" решения проблемы веса.

Откуда берется чувство сытости

Эффект насыщения после такого напитка объясняется довольно прозаично. Овес богат бета-глюканом — растворимой клетчаткой, которая при контакте с водой образует вязкую гелеобразную массу и замедляет пищеварение. Это действительно может продлить ощущение наполненности желудка и сгладить колебания уровня сахара в крови.

При этом овес не уникален по своему действию. Аналогичными свойствами обладают яблоки, цитрусовые, семена льна, ячмень, бобовые и псиллиум. Научные данные подтверждают: растворимая клетчатка может умеренно снижать аппетит и поддерживать здоровье сердца, но сама по себе она не запускает устойчивое снижение веса.

Почему это не "альтернатива" лекарствам

Ключевая проблема oatzempic — отсутствие научной базы. Этот способ питания не изучался в клинических исследованиях, для него нет стандартной дозировки и данных о долгосрочных эффектах. Если человек худеет, используя такой напиток, невозможно отделить его влияние от общего снижения калорийности рациона или других изменений образа жизни.

Отдельного внимания заслуживает само название. Оно напрямую отсылает к рецептурным препаратам для снижения веса, которые воздействуют на гормональные механизмы аппетита и обмена веществ. Овсяный напиток с клетчаткой не обладает и не может обладать сопоставимым эффектом, что делает сравнение вводящим в заблуждение.

Возможные риски и более рациональный подход

Для части людей oatzempic может быть нейтральным решением — например, если он помогает не пропускать завтрак и питаться регулярнее. Однако с точки зрения нутрициологии это не полноценный прием пищи. В напитке мало белка, жиров и ряда микроэлементов, а при регулярной замене еды возможны дефициты и недоедание.

Есть и побочные эффекты. Резкое увеличение потребления клетчатки нередко вызывает вздутие и дискомфорт, особенно у тех, кто к ней не привык. Диетологи подчеркивают: больший вклад в здоровье даст сбалансированный смузи с овсяными хлопьями, фруктами или ягодами, источником белка и полезных жиров, чем ставка на одиночный "трендовый" напиток.