Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали

Гонконгский грипп в России вызывает потерю слуха и пневмонию — терапевт Чернышова

Гонконгский грипп, который в начале 2026 года начал активно распространяться в России, привлёк внимание врачей не только высокой заразностью, но и нетипичным течением. По словам специалистов, заболевание способно развиваться стремительно и давать осложнения, с которыми пациенты редко сталкиваются при обычном сезонном гриппе. В отдельных случаях последствия могут затрагивать не только лёгкие, но и органы слуха.

Фото: Designed by Freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ У девушки болят уши

Чем гонконгский грипп отличается от привычных штаммов

Врач-терапевт Надежда Чернышова в комментарии для aif. ru пояснила, что этот вариант вируса ведёт себя агрессивнее, чем большинство известных сезонных форм. Заболевание часто начинается резко, без постепенного нарастания симптомов, и буквально за несколько часов может привести к серьёзному ухудшению самочувствия.

Для гонконгского гриппа характерна очень высокая температура — нередко показатели поднимаются до 39-40 °C. На этом фоне быстро развивается выраженная интоксикация: появляется сильная слабость, ломота в мышцах и суставах, головная боль. Многие пациенты отмечают, что состояние напоминает тяжёлое отравление и буквально "сбивает с ног".

Отдельного внимания заслуживают симптомы, которые редко ассоциируются с гриппом в массовом представлении. Речь идёт о резкой боли в глазах, ощущении давления и рези, а также о кровотечениях из носа, возникающих из-за повреждения и истончения слизистой оболочки.

Необычные симптомы, которые нельзя игнорировать

По словам Надежды Чернышовой, боль в глазах — один из наиболее характерных признаков именно гонконгского гриппа. Она связана с активным воспалительным процессом и высокой температурой, на фоне которых сосуды и нервные окончания реагируют особенно остро.

"Быстрое развитие воспалительного процесса может привести к тяжёлым осложнениям. Боль в глазах — это характерный для этого гриппа симптом. Кровь из носа тоже вероятна, поскольку слизистая оболочка носа повреждается, истончается. Потеря слуха на одно ухо уже может быть связана с осложнением после гриппа. Может развиться отит. Среди возможных осложнений также может быть пневмония", — отметила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Обильное потоотделение — ещё один симптом, на который обращают внимание специалисты. Оно может быть настолько выраженным, что приводит к обезвоживанию, особенно если человек не восполняет потерю жидкости. На фоне высокой температуры и интоксикации это дополнительно нагружает сердечно-сосудистую систему.

Почему осложнения развиваются так быстро

Главная опасность гонконгского гриппа заключается в скорости, с которой вирус поражает организм. Иммунная система не всегда успевает оперативно среагировать, особенно если человек переносит болезнь "на ногах", продолжает работать или игнорирует первые симптомы.

Вирусное воспаление может быстро распространяться на нижние дыхательные пути. В таких случаях риск развития пневмонии значительно возрастает, причём воспаление лёгких может формироваться уже в первые дни болезни, а не на поздних этапах, как это часто бывает при классическом гриппе.

Ещё одна потенциальная проблема — осложнения со стороны ЛОР-органов. Отит, воспаление слухового нерва и, как следствие, снижение слуха могут возникать из-за активного воспаления и отёка тканей. В ряде случаев восстановление слуха требует длительного лечения и наблюдения у специалистов.

Кому гонконгский грипп особенно опасен

Хотя тяжёлое течение возможно и у относительно здоровых людей, врачи выделяют группы повышенного риска. В первую очередь это пожилые пациенты, а также люди с хроническими заболеваниями сердца, лёгких, эндокринной системы и сниженным иммунитетом.

У таких пациентов вероятность осложнений выше, а восстановление после болезни занимает больше времени. Именно поэтому Надежда Чернышова советует не отказываться от госпитализации, если её рекомендуют врачи. Наблюдение в стационаре позволяет своевременно скорректировать терапию и снизить риск опасных последствий.

Лечение: почему важны первые 48 часов

Одним из ключевых факторов благоприятного исхода при гонконгском гриппе специалисты называют своевременное начало лечения. Противовирусные препараты наиболее эффективны в первые двое суток с момента появления симптомов.

Врач подчёркивает, что самолечение в этом случае может быть особенно опасным. Неправильно подобранные лекарства, попытки "сбить" температуру любыми средствами или игнорирование симптомов могут лишь усугубить течение болезни. Назначать терапию должен специалист, оценив общее состояние пациента и возможные риски.

Сравнение: гонконгский грипп и сезонные формы

В отличие от большинства сезонных штаммов, гонконгский грипп:

Чаще начинается резко, без "мягкой" фазы. Даёт более высокую температуру, трудноподдающуюся снижению. Характеризуется нетипичными симптомами, такими как боль в глазах и носовые кровотечения. Быстрее приводит к осложнениям, включая пневмонию и проблемы со слухом.

При этом внешне начало заболевания может напоминать обычную простуду, что и создаёт ложное ощущение безопасности.

Советы при первых симптомах

При резком повышении температуры и ломоте в теле оставайтесь дома и ограничьте контакты. Обратитесь к врачу в первые сутки заболевания, не дожидаясь ухудшения состояния. Не принимайте противовирусные препараты без назначения специалиста. Пейте достаточно жидкости, чтобы избежать обезвоживания. При появлении боли в ушах, глазах или одышки немедленно сообщите об этом врачу.

Популярные вопросы о гонконгском гриппе

Можно ли перенести гонконгский грипп легко?

Да, такое возможно, но даже при относительно лёгком течении сохраняется риск осложнений, особенно без лечения.

Чем опасна высокая температура при этом штамме?

Температура до 40 °C усиливает нагрузку на сердце и сосуды и может ускорять развитие воспалительных осложнений.

Нужно ли соглашаться на госпитализацию?

Если врач рекомендует стационарное лечение, отказываться не стоит, особенно пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.