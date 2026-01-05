Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дети платят здоровьем за беспечность взрослых: зимние забавы оборачиваются трагедией за секунду

Здоровье

Новогодняя ночь традиционно ассоциируется с фейерверками и поездками в гости, но для врачей это ещё и время резкого наплыва пациентов.

Скорая помощь
Фото: gubernator71.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Скорая помощь

Об этом сообщает издание tagilcity.ru: по словам доктора медицинских наук Марины Костюченко, в праздничные дни растёт число травм и аварий, а на ситуацию влияют алкоголь, развлечения и зимняя погода.

Падения и переломы: "классика" зимних каникул

В период праздников фиксируется заметный рост травматизма, который связан с активными гуляньями, употреблением алкоголя и скользкими улицами. На этом фоне люди чаще теряют осторожность и переоценивают устойчивость на льду, а обычная спешка превращается в рискованный манёвр.

Основной массив повреждений приходится на опорно-двигательный аппарат. В пресс-службе РНИМУ отмечают, что такие травмы нередко возникают из-за падений на скользких поверхностях. По данным Минздрава РФ, в первые дни января количество переломов увеличивается на 20-30%, а среди распространённых повреждений также называют растяжения связок голеностопа и ушибы грудной клетки.

ДТП в праздники: минус внимание и плюс дорожные риски

Отдельная зона опасности — автомобильные аварии. В новогодние дни дорожная обстановка осложняется погодой, плотным трафиком и общей расслабленностью участников движения. Свою роль играет и снижение концентрации: люди торопятся, отвлекаются, хуже оценивают дистанцию и скорость.

Частота ДТП, как отмечается, увеличивается на 15-20% из-за снижения внимания водителей и неблагоприятных условий на дорогах. Особенно уязвимыми оказываются пешеходы, в том числе дети младшего возраста, которые не всегда соблюдают правила дорожного движения. В числе самых частых причин гибели упоминаются асфиксия и кровопотери, поэтому счёт иногда идёт на минуты.

Пиротехника и первая помощь: что действительно спасает

Ещё один повторяющийся сценарий праздников — травмы из-за пиротехники. Неправильное использование фейерверков и игнорирование инструкций приводят к ожогам, причём страдают не только случайные прохожие, но и те, кто запускает салюты самостоятельно. Особое внимание в этом контексте обращают на подростков: именно среди них фиксируются тяжёлые ожоги рук и лица.

Медицинские службы констатируют рост обращений из-за ожогов кожи на 10-15%, и в основе таких случаев чаще всего лежат нарушения правил обращения с пиротехникой. На этом фоне специалисты подчёркивают важность профилактики: снижение травматизма возможно через обучение безопасному поведению зимой и осторожность при контакте с потенциально опасными предметами.

Отдельно выделяются базовые навыки первой помощи. "Важнейшие навыки — умение останавливать кровотечение и обеспечивать проходимость дыхательных путей", — сообщили в пресс-службе РНИМУ. Если рядом обнаружен пострадавший, рекомендуется немедленно вызвать скорую помощь и при этом учитывать погодные условия.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
