Лёд, адреналин и скрытый риск: почему организм может не пережить крещенский заплыв в проруби

Крещенские купания без подготовки повышают риск остановки сердца — кардиолог

Решение окунуться в ледяную воду на Крещение часто принимается на эмоциях, но для организма такой шаг может обернуться серьезным стрессом. Резкий контакт с холодом способен запустить опасные реакции, особенно если человек не готов физически. Специалисты настаивают: к зимним купаниям нужно подходить осознанно и заранее.

Фото: Openverse by Ele-chudinovsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Купание в проруби

Неподготовленное погружение опасно

Главный риск крещенских купаний без подготовки связан с резким перепадом температур. Когда разогретое тело мгновенно попадает в ледяную воду, сердечно-сосудистая система испытывает экстремальную нагрузку. Это может привести к нарушению сердечного ритма и даже к внезапной остановке сердца.

"Для человека, которому вдруг так в голову озарение пришло — хочу окунуться — это опасно. Прежде всего, с точки зрения внезапной остановки сердца из-за резкого перепада температур. То есть нырнуть в воду, разбежаться и плюхнуться — это опасно, потому что организм не готов к этому", — объяснил врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, особенно уязвимы люди с невыявленными проблемами сердца, повышенным давлением и хроническими заболеваниями. Даже если человек считает себя здоровым, без адаптации к холоду риск остается высоким.

Как правильно подготовить организм к холоду

Подготовка к купанию в проруби не ограничивается одним днем. Медик рекомендует начинать минимум за пять дней, постепенно приучая тело к низким температурам. Речь идет не о резких действиях, а о последовательном закаливании.

В программу подготовки могут входить:

обливания прохладной водой;

холодные ванночки для рук и ног;

контрастный душ с плавным переходом температур.

Такие процедуры помогают сосудам адаптироваться, улучшают терморегуляцию и снижают риск шоковой реакции при погружении в ледяную воду. Важно соблюдать регулярность и не пропускать этапы, чтобы организм успел перестроиться.

Что взять с собой на крещенские купания

Даже при хорошей подготовке важно правильно организовать сам процесс купания. Врач подчеркивает, что большое значение имеет то, как человек согревается после выхода из воды. Ошибки на этом этапе могут свести на нет всю пользу закаливания.

С собой необходимо иметь:

Сухую и теплую одежду, которую легко надеть сразу после купания. Большое полотенце или теплый халат. Головной убор, чтобы избежать потери тепла. Теплую нескользящую обувь или тапочки.

Сразу после выхода из проруби нужно быстро вытереться, переодеться и уйти в теплое помещение. Задерживаться на морозе, общаться или фотографироваться в этот момент не рекомендуется.

Чем согреваться после выхода из воды

Отдельное внимание специалист уделил вопросу напитков после купания. Существует распространенное заблуждение, что алкоголь помогает согреться, однако на самом деле он лишь создает иллюзию тепла и увеличивает нагрузку на сердце.

"Сразу надеваем полотенце большое либо халат, голову закрываем, идем в теплое помещение и пьем бульон куриный, либо травяные чаи, либо просто горячую воду. Таким образом согреваемся. Алкоголь запрещено, кофе, чай запрещено", — отметил Андрей Кондрахин.

Горячие, но не стимулирующие напитки помогают мягко восстановить теплообмен и не вызывают резких скачков давления. Кофеин и алкоголь, напротив, могут усугубить состояние после холодового стресса.

Кому стоит отказаться от купаний в проруби

Несмотря на популярность крещенских традиций, врач напоминает: купание в ледяной воде подходит далеко не всем. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами давления, хроническими воспалительными процессами и острыми инфекциями лучше отказаться от такого испытания.

Даже при хорошем самочувствии рекомендуется заранее проконсультироваться с врачом, особенно если ранее не было опыта закаливания. Альтернативой может стать участие в празднике без погружения в воду — например, посещение службы или умывание холодной водой.

Погодные условия и дополнительная осторожность

На фоне рекомендаций врача стоит учитывать и погодные факторы. По данным синоптиков, в период праздников ожидается умеренный мороз и местами небольшой дождь, без существенных осадков. Однако даже при относительно мягкой погоде ледяная вода остается серьезным испытанием для организма.

Именно поэтому специалисты подчеркивают: крещенские купания — это не проверка на смелость, а физическая нагрузка, требующая подготовки, дисциплины и внимательного отношения к собственному здоровью.