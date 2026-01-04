Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анафилактический шок вместо омоложения: как плановая процедура в Москве едва не закончилась трагедией

Анафилактический шок случился у клиентки во время косметологической процедуры
Здоровье

Чрезвычайный инцидент в столичной клинике эстетической медицины вновь ставит вопрос о безопасности подобных процедур. Во время сеанса в филиале Elmas Clinic в Токмаковом переулке у клиентки произошла остановка сердца, введшая ее в состояние клинической смерти. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

Скорая помощь
Фото: commons.wikimedia.org by Dickelbers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скорая помощь

Ход чрезвычайного происшествия

Инцидент произошел 4 января. По данным источника, в процессе проведения косметологической процедуры у пациентки внезапно развился анафилактический шок - тяжелейшая аллергическая реакция, представляющая прямую угрозу жизни. Состояние женщины было признано критическим, что потребовало немедленных реанимационных действий на месте и последующей экстренной госпитализации.

Точная продолжительность периода, когда пациентка находилась между жизнью и смертью, не раскрывается. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося: какие именно манипуляции проводились, какие препараты применялись и что послужило триггером для такой острой реакции организма. Расследование призвано дать ответы на эти ключевые вопросы.

Контекст и системные риски

Этот трагический случай далеко не первый, который бросает тень на индустрию красоты, стремительно стирающую границы между косметологией и серьезной медициной. Ранее уже всплывала громкая история из Махачкалы, где десятки женщин обвинили известного местного косметолога в нанесении непоправимого вреда. Пострадавшие называли специалиста "мясником", утверждая, что их тела были изуродованы в результате неквалифицированных вмешательств.

Особую тревогу вызывают заявления клиенток о том, что у того косметолога отсутствовало необходимое медицинское образование и лицензия на право заниматься соответствующей деятельностью. Подобные ситуации вскрывают системную проблему: рынок заполнен услугами, которые по степени воздействия приравниваются к медицинским, но при этом могут оказываться без надлежащего контроля, подготовки и соблюдения всех протоколов безопасности.

Вопросы без ответов

Инцидент в Elmas Clinic, являющейся официальным учреждением, заставляет взглянуть на проблему с другой стороны. Даже при наличии лицензии и медперсонала риски остаются чрезвычайно высокими. Любая инъекционная или аппаратная процедура, даже самая рядовая, сопряжена с потенциальными осложнениями — от индивидуальной непереносимости препаратов до врачебной ошибки. Готовность клиники к мгновенному реагированию на такие сценарии становится вопросом жизни и смерти.

Случай с анафилактическим шоком высвечивает важнейшие аспекты: наличие в клинике оборудованной реанимации, обученного персонала, способного провести неотложные мероприятия, и четких алгоритмов взаимодействия со скорой помощью. Пока же информация ограничена, оставляя пространство для серьезной общественной дискуссии о регулировании всей отрасли и реальных гарантиях безопасности для клиентов.

