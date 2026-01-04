Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Стоило выдохнуть — и накрыло: странный сбой организма, который портит отпуск в неподходящий момент

Исследователи из Нидерландов связали простуду в отпуске с эффектом leisure sickness
Здоровье

Отпуск кажется идеальным моментом, чтобы наконец выдохнуть, но именно тогда организм может преподнести неприятный сюрприз. Человек выдерживает напряжённый рабочий ритм неделями или месяцами, а болезнь настигает в первый же день отдыха. Такое совпадение выглядит странно, но у него есть вполне рациональные объяснения.

Женщина болеет простудой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина болеет простудой

Почему болезнь ждёт отпуска

Явление, при котором симптомы простуды, гриппа или сильной усталости появляются именно в выходные или в начале отпуска, исследователи называют "болезнью свободного времени". Термин не является официальным диагнозом, но он прочно закрепился в научной и популярной литературе. Суть проста: пока человек находится в состоянии хронического стресса, организм работает в режиме мобилизации, а когда напряжение резко спадает — защитные механизмы дают сбой.

Одно из самых известных исследований на эту тему было проведено в Нидерландах в начале 2000-х годов. Учёные опросили почти две тысячи человек и выяснили, что около 3% респондентов почти не болеют в рабочие дни, но регулярно сталкиваются с недомоганием именно в отпуске или на выходных. Чаще всего люди жаловались на головные боли, усталость, симптомы простуды и гриппа, мышечные боли и тошноту. Примечательно, что пик жалоб приходился на первую неделю отдыха.

Роль стресса и эффект разрядки

Одна из ключевых гипотез связана с резким снижением уровня стресса. Во время напряжённой работы организм постоянно вырабатывает гормоны стресса, включая кортизол и адреналин. Они помогают держаться, но одновременно подавляют некоторые воспалительные реакции. Когда стресс внезапно исчезает, гормональный фон меняется, и скрытые процессы — например, начинающаяся инфекция — могут проявиться во всей полноте.

Эта логика подтверждается и исследованиями, посвящёнными так называемым "головным болям разрядки". В одном из них люди с мигренью вели подробные дневники самочувствия. Выяснилось, что если уровень стресса резко снижался, приступ мигрени нередко возникал в течение следующих 24 часов. Если напряжение было связано с работой, то боль чаще появлялась именно в дни отдыха.

Путешествия, алкоголь и непривычная нагрузка

Есть и более приземлённые объяснения. Отпуск часто означает поездки, аэропорты, поезда и самолёты — места с высокой плотностью людей и активным обменом микробами. Даже если иммунитет в целом крепкий, дополнительная нагрузка может сыграть роль.

Кроме того, во время отдыха люди нередко меняют привычный режим. Сон становится нерегулярным, питание — более калорийным, а алкоголь употребляется чаще, чем в обычные рабочие дни. Добавим сюда непривычную физическую активность — долгие прогулки, экскурсии, катание на лыжах или плавание — и получим дополнительный стресс для организма, пусть и "позитивный".

Когда симптомы были, но мы их не замечали

Существует и ещё одно, довольно простое объяснение. В рабочей суете человек может игнорировать первые сигналы неблагополучия: лёгкую боль в горле, усталость, сонливость. В отпуске темп жизни замедляется, внешних раздражителей становится меньше, и внимание переключается на собственное состояние. В результате симптомы, которые уже были, становятся более заметными и субъективно кажутся внезапными.

Как снизить риск болезни отпуска

Полностью исключить вероятность простуды или головной боли в отпуске невозможно, но есть способы снизить риск. Врачи и исследователи сходятся во мнении, что ключевую роль играет стабильность образа жизни.

Сон, питание и умеренная физическая активность важны не только в период отдыха, но и в самые загруженные рабочие недели. Чем меньше контраст между "рабочим" и "отпускным" режимом, тем мягче организм адаптируется к изменениям.

Отдельного внимания заслуживает управление стрессом. Существуют убедительные данные о пользе медитации, практик майндфулнес и техник расслабления. Они помогают не накапливать напряжение до критической точки, а снижать его постепенно.

В поездках стоит подумать и о защите от респираторных инфекций. Актуальные прививки от гриппа и COVID-19, а также использование маски класса N95 в самолётах и аэропортах могут заметно снизить риск заражения, особенно в сезон простуд.

Рабочий стресс и стресс отдыха

Рабочий стресс и "отпускной" стресс отличаются по своей природе. Первый связан с дедлайнами, ответственностью и постоянным контролем. Второй — с перелётами, сменой часовых поясов и нарушением режима. В обоих случаях организм испытывает нагрузку, но резкая смена одного типа стресса на другой или его внезапное исчезновение может стать пусковым механизмом для болезни.

Советы: как подготовить организм к отпуску

  1. За 1-2 недели до отдыха постарайтесь наладить сон и ложиться в одно и то же время.
  2. Снижайте рабочую нагрузку постепенно, а не в последний день перед отпуском.
  3. Не планируйте слишком насыщенную программу на первые дни отдыха.
  4. Поддерживайте водный баланс и умеренность в алкоголе.
  5. Уделяйте внимание простым практикам расслабления — дыханию, прогулкам, коротким паузам тишины.

Популярные вопросы о болезни в отпуске

Почему я болею именно в первый день отпуска?

Чаще всего это связано с резким снижением стресса и изменением режима, на которые организм реагирует с задержкой.

Это значит, что стресс "полезен" для иммунитета?

Кратковременный стресс может мобилизовать защитные силы, но хроническое напряжение вредит здоровью и истощает организм.

Можно ли полностью избежать такого сценария?

Гарантий нет, но постепенное снижение нагрузки и стабильный образ жизни заметно уменьшают риск.

Стоит ли лечиться, если симптомы слабые?

Даже лёгкие признаки простуды лучше не игнорировать, особенно в начале отпуска, чтобы не усугубить состояние.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
