Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тако со свинным фаршем и ананасом готовят за 30 минут — Allrecipes
Плавная работа педалью газа снижает износ двигателя — Kvdcars
В Петербурге открыли крупнейший каток мира у Финского залива — городские афиши
Зеркала и фольга повышают освещённость комнатных растений зимой — Actualno
Прямоточный выхлоп снижает сопротивление выпуску газов — Jalopnik
Учёные не обнаружили Osedax на глубине 5 км в каньоне Баркли — Earth
Каркасная шумоизоляция уменьшает площадь комнаты на 7–12 сантиметров
Месторождение руд золота впервые обнаружено в Мурманской области
Добавленный сахар в кофе нивелирует пользу напитка — диетологи

Новогодний детокс обещает лёгкость, но запускает другой сценарий — неприятный сюрприз внутри

Детокс-диеты не ускоряют очищение организма после праздников — врач-эндокринолог
Здоровье

Новогодние каникулы для многих заканчиваются не только приятными воспоминаниями, но и ощущением тяжести, усталости и желанием срочно "очистить организм". В интернете и соцсетях в такие периоды особенно активно продвигаются детокс-диеты, соковые программы и экспресс-очищение. Однако медицинские специалисты призывают относиться к таким методам с осторожностью.

Соки и смузи на столе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Соки и смузи на столе

Почему идея детокса так популярна после праздников

После нескольких дней обильных застолий с салатами, сладостями и алкоголем люди часто чувствуют вялость, вздутие, снижение энергии и нарушение режима сна. На этом фоне возникает ощущение, что организму требуется "перезагрузка". Именно в такие моменты детокс-программы кажутся простым и быстрым решением проблемы.

Эндокринолог Зухра Павлова отмечает, что популярность детокса во многом объясняется психологическим фактором. Человеку важно почувствовать, что он контролирует ситуацию и предпринимает активные действия для восстановления здоровья. Однако с точки зрения физиологии такие методы не дают того эффекта, на который рассчитывают их сторонники.

"Печень и почки ежедневно выполняют функцию очищения организма. Им не нужна помощь в виде соковых диет или голодания", — поясняет врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Как на самом деле работает очищение организма

Организм человека изначально устроен так, чтобы самостоятельно избавляться от продуктов обмена и вредных веществ. Основную роль в этом процессе играют печень, почки, кишечник, лёгкие и кожа. Эти системы работают непрерывно, независимо от того, был ли праздничный ужин или обычный будний день.

По словам специалиста, ни одна детокс-диета не способна "вымыть токсины" быстрее или эффективнее, чем собственные механизмы организма. Более того, при резком ограничении калорий или переходе исключительно на соки может возникнуть дополнительная нагрузка на обмен веществ.

Почему после детокса становится легче

Многие люди утверждают, что после нескольких дней детокса они чувствуют лёгкость и прилив энергии. Зухра Павлова объясняет этот эффект вполне рационально. Чаще всего улучшение самочувствия связано не с очищением, а с резким сокращением калорийности рациона и уменьшением количества соли и тяжёлой пищи.

Дополнительную роль играет обезвоживание, которое может создавать иллюзию снижения веса и "лёгкости". Однако такой эффект кратковременный и не имеет отношения к реальному улучшению здоровья.

"Чувство лёгкости после детокс-диет чаще всего связано с дефицитом калорий и потерей жидкости, а не с очищением организма", — отмечает врач.

Опасности жёстких детокс-диет

Отдельное внимание специалист уделяет рискам, связанным с экстремальными ограничениями в питании. Жёсткие детокс-программы могут привести к головокружению, слабости, перепадам настроения и снижению концентрации внимания. Для людей с хроническими заболеваниями, нарушениями обмена веществ или проблемами с желудочно-кишечным трактом такие эксперименты особенно опасны.

Кроме того, резкие ограничения нередко заканчиваются срывами и перееданием, что только усугубляет ситуацию и формирует нездоровое отношение к еде.

Почему соковые детоксы не заменяют полноценное питание

Одним из самых популярных вариантов очищения остаются соковые детоксы. Однако, как подчёркивает Зухра Павлова, в них содержится слишком мало клетчатки и белка, при этом доля быстрых углеводов остаётся высокой. Такой рацион не обеспечивает организм необходимыми нутриентами и не может рассматриваться как сбалансированное питание.

Регулярное употребление только соков может вызывать резкие скачки уровня глюкозы в крови, усиливать чувство голода и приводить к упадку сил. В долгосрочной перспективе это не способствует восстановлению организма после праздников.

Что действительно помогает восстановиться после праздников

По мнению врача, лучшая стратегия после новогодних каникул — как можно быстрее вернуться к привычному режиму дня и питания. Это помогает организму стабилизировать обменные процессы без дополнительного стресса.

В основе восстановления должны лежать простые и понятные принципы. Сбалансированный рацион с достаточным количеством белков, жиров и сложных углеводов поддерживает работу всех систем организма. Не менее важны питьевой режим, качественный сон и умеренная физическая активность.

Сравнение: детокс-диеты и постепенное восстановление

Детокс-диеты обещают быстрый результат, но чаще всего дают кратковременный эффект и создают нагрузку на организм. Они основаны на резких ограничениях и не учитывают индивидуальные потребности человека. Постепенное восстановление, напротив, помогает стабилизировать самочувствие без рисков и крайностей.

Если детокс воспринимается как временная мера "на пару дней", то возвращение к обычному режиму формирует устойчивые привычки, которые положительно влияют на здоровье в долгосрочной перспективе.

Советы по восстановлению после новогодних праздников

  1. Постепенно возвращайтесь к привычному режиму питания без резких ограничений.
  2. Увеличьте долю овощей, цельнозерновых продуктов и источников белка.
  3. Пейте воду в течение дня, ориентируясь на чувство жажды.
  4. Наладьте режим сна и старайтесь ложиться в одно и то же время.
  5. Добавьте лёгкую физическую активность: прогулки, растяжку или плавание.

Популярные вопросы о детоксе после праздников

Нужен ли детокс здоровому человеку?

Нет, при отсутствии медицинских показаний организм справляется с очищением самостоятельно.

Можно ли проводить детокс ради снижения веса?

Кратковременное снижение веса чаще связано с потерей жидкости и не даёт устойчивого результата.

Что лучше вместо детокса?

Сбалансированное питание, нормальный сон и возвращение к привычному распорядку дня.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Силовые упражнения подтягивают руки без кардио
Новости спорта
Силовые упражнения подтягивают руки без кардио
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Красота и стиль
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Мраморный пол теряет популярность в современных домах — ouest-france
Недвижимость
Мраморный пол теряет популярность в современных домах — ouest-france
Популярное
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими

Какие стили постельного белья теряют актуальность в 2026 году и чем их заменить: советы дизайнеров по цветам, узорам и сочетаниям.

Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
Дома продают за полцены: рынок ИЖС трещит под тяжестью нереализованных метров и пустых посёлков
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Последние материалы
Кремовые румяна придают коже зимой мягкое тепло — InStyle
В Петербурге открыли крупнейший каток мира у Финского залива — городские афиши
Зеркала и фольга повышают освещённость комнатных растений зимой — Actualno
Тренировки 5–6 раз в неделю улучшают восстановление
Обжарка минтая в крахмале сохраняет сочность рыбы
Прямоточный выхлоп снижает сопротивление выпуску газов — Jalopnik
Учёные не обнаружили Osedax на глубине 5 км в каньоне Баркли — Earth
Цвет капучино заменил синий в трендовых джинсах весенних коллекций 2026
Каркасная шумоизоляция уменьшает площадь комнаты на 7–12 сантиметров
Месторождение руд золота впервые обнаружено в Мурманской области
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.