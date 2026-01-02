Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алкоголь и мороз разыгрывают опасный спектакль — финал часто становится трагедией без предупреждения

Алкоголь на морозе повышает риск переохлаждения и отравления — нарколог Стрелковский
Здоровье

Зимние праздники традиционно ассоциируются с весельем, застольями и прогулками на свежем воздухе, однако именно в это время возрастает число опасных ситуаций, связанных с алкоголем. Спиртное в сочетании с холодной погодой может привести к тяжелым последствиям, которые люди часто недооценивают. Иллюзия тепла и расслабления нередко оборачивается переохлаждением или отравлением. Об этом рассказал врач-психиатр-нарколог Максим Стрелковский.

Открытие шампанского в новогоднюю ночь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Открытие шампанского в новогоднюю ночь

Риск алкогольного отравления

Новогодняя ночь и первые дни января отличаются особым ритмом употребления алкоголя. Тосты следуют один за другим, напитки часто смешиваются, а обстановка праздника притупляет контроль над количеством выпитого. По словам специалиста, в таких условиях спирт поступает в организм быстрее, чем печень и другие органы успевают его перерабатывать.

Алкогольное опьянение нарастает постепенно, но субъективно человек может этого не ощущать. Шум, музыка, разговоры и общее возбуждение маскируют тревожные сигналы, которые в обычной ситуации заставили бы остановиться. В результате сильное угнетение центральной нервной системы ошибочно принимают за обычную усталость или сонливость.

"Люди нередко воспринимают выраженную заторможенность и желание лечь спать как нормальное состояние после застолья, хотя это может быть признаком острого алкогольного отравления", — пояснил врач-психиатр-нарколог Максим Стрелковский.

В таких случаях страдает дыхание, нарушается работа нервной системы, возможна потеря сознания. Медики подчеркивают: если человек не реагирует на обращение, дыхание становится редким или поверхностным, необходимо немедленно вызывать скорую помощь.

Алкоголь и мороз: опасная иллюзия тепла

Отдельную угрозу представляет сочетание алкоголя и низких температур. Спиртные напитки расширяют периферические сосуды, из-за чего возникает ощущение прилива тепла. Человеку кажется, что холод переносится легче, и он может дольше находиться на улице без теплой одежды.

На самом деле в этот момент организм теряет тепло значительно быстрее. Расширенные сосуды способствуют ускоренному охлаждению, а притупленное чувство холода мешает вовремя заметить переохлаждение. Даже при относительно легком опьянении риск обморожения и общего переохлаждения резко возрастает.

По словам нарколога, именно по этой причине в праздничные дни регистрируется больше случаев тяжелого переохлаждения, в том числе с летальным исходом. Особенно уязвимы люди, которые после застолья выходят на улицу "подышать воздухом", отправляются на длительные прогулки или засыпают на холоде.

Опасность часто недооценивают

Одной из главных проблем специалисты называют ошибочные представления об алкоголе. В обществе до сих пор распространено мнение, что крепкие напитки помогают "согреться". Этот миф особенно живуч зимой, когда спиртное воспринимается как способ легче перенести мороз.

Кроме того, в праздничной компании редко находится человек, который вовремя остановит остальных или настоит на вызове врачей. Опьянение у нескольких участников одновременно снижает критичность оценки ситуации, и тревожные симптомы могут остаться без внимания.

Не стоит забывать и о физиологических факторах. На холоде организм и без того испытывает стресс, а алкоголь дополнительно нагружает сердце, сосуды и дыхательную систему. В совокупности это повышает вероятность резкого ухудшения состояния.

Советы: как снизить риски в праздники

Чтобы новогодние каникулы прошли без тяжелых последствий, врачи рекомендуют придерживаться простых правил. Во-первых, важно соблюдать умеренность и не смешивать разные виды алкоголя. Во-вторых, следует внимательно следить за своим состоянием и состоянием окружающих.

Во-третьих, если планируется выход на улицу, лучше полностью отказаться от спиртного или ограничиться минимальным количеством. Теплая одежда, короткие прогулки и возможность быстро вернуться в помещение значительно снижают риски. И наконец, при малейших признаках отравления или переохлаждения не стоит медлить с обращением за медицинской помощью.

Популярные вопросы об алкоголе и морозе

Можно ли "согреться" алкоголем на улице?

Нет, алкоголь лишь создает ложное ощущение тепла. На самом деле он ускоряет потерю тепла и повышает риск переохлаждения.

Какие симптомы указывают на опасное состояние?

Тревожными признаками считаются сильная сонливость, потеря сознания, замедленное дыхание, спутанность речи и движений. В таких случаях нужна срочная помощь врачей.

Что делать, если человек уснул после алкоголя на холоде?

Необходимо немедленно перенести его в теплое место, проверить дыхание и вызвать скорую помощь. Оставлять человека "отсыпаться" на морозе смертельно опасно.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
