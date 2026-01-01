Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Грипп меняет лицо на ходу — вирусы перестраиваются быстрее иммунитета и готовят новый удар

Снижение H3N2 и рост гриппа B возможны к февралю–марту — Любовь Станкевич
Здоровье

В начале 2026 года эпидемиологическая обстановка по гриппу в России может измениться. На фоне постепенного снижения заболеваемости так называемым гонконгским гриппом специалисты допускают рост активности другого штамма. Врачи предупреждают: во второй половине сезона на первый план способен выйти грипп B.

Человек болеет гриппом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Человек болеет гриппом

Гонконгский грипп идет на спад

Сейчас основную долю случаев гриппа в стране по-прежнему формируют вирусы типа A, прежде всего подтип H3N2, известный как гонконгский грипп. Однако, как отмечают специалисты, пик его распространения уже близок к завершению. По мере того как у переболевших и привитых формируется иммунный ответ, вирусу становится сложнее циркулировать в популяции.

Директор по лабораторной медицине и производству компаний "ЛабКвест" и "Q-Клиника", кандидат медицинских наук Любовь Станкевич поясняет, что подобная динамика наблюдается практически каждый сезон. Сначала активно распространяется один вариант вируса, затем его вытесняет другой, лучше приспособленный к новым условиям.

"По мере формирования иммунного ответа гонконгский грипп может быть вытеснен другим вариантом — гриппом B", — говорит директор по лабораторной медицине и производству компании "ЛабКвест" и "Q-Клиника" Любовь Станкевич.

По прогнозам эпидемиологов, заметное снижение общей заболеваемости H3N2 ожидается к концу января — началу февраля.

Когда активизируется грипп B

Многолетние наблюдения показывают, что грипп B редко доминирует в самом начале эпидемического сезона. Чаще всего он активизируется позже — во второй его половине. Именно поэтому врачи ожидают возможный рост числа случаев ближе к концу февраля или в начале марта.

Особенность гриппа B заключается в том, что он способен поражать даже тех, кто уже перенес грипп в текущем сезоне. Переболевшие в ноябре или декабре могут вновь столкнуться с вирусной инфекцией, но уже другого типа.

"Переболевшие гриппом в ноябре-декабре могут повторно заразиться", — отмечает Любовь Станкевич.

Это связано с тем, что иммунитет к разным типам и подтипам гриппа формируется избирательно и не всегда защищает от последующих заражений.

Возможен ли повторный гонконгский грипп

Риск повторного заболевания сохраняется не только из-за гриппа B. Терапевт сети "Поликлиника.ру" Александр Паньковецкий обращает внимание на высокую изменчивость вирусов типа A. Даже в рамках одного подтипа возможны мутации, позволяющие вирусу обходить уже сформировавшийся иммунитет.

"Люди, переболевшие в ноябре-декабре, теоретически могут заразиться им повторно, но с большой вероятностью заболевание пройдет в более легкой форме", — поясняет терапевт Александр Паньковецкий.

Таким образом, повторная инфекция не исключена, однако течение болезни чаще бывает менее тяжелым благодаря частичной защите иммунной системы.

Пути передачи и бытовые риски

Грипп традиционно передается воздушно-капельным путем — при кашле, чихании и даже разговоре. Но этим пути заражения не ограничиваются. Вирус способен некоторое время сохранять активность на поверхностях и предметах обихода.

По словам специалистов, опасность представляют дверные ручки, поручни в общественном транспорте, общая посуда и другие предметы, к которым прикасается большое количество людей. С загрязненных поверхностей вирус попадает на руки, а затем — на слизистые оболочки рта, носа или глаз.

Именно поэтому в период сезонного подъема заболеваемости врачи рекомендуют уделять особое внимание гигиене рук и регулярной обработке часто используемых поверхностей.

Инкубационный период и заразность

С момента заражения до появления первых симптомов обычно проходит от одного до двух дней. В редких случаях инкубационный период может растянуться до трех суток. При этом человек становится заразным еще до выраженных проявлений болезни.

Наибольшее количество вирусных частиц выделяется в первые два-три дня заболевания. В целом пациент может оставаться источником инфекции около недели, даже если самочувствие постепенно улучшается.

Основные симптомы гриппа

Классическая клиническая картина гриппа развивается стремительно. Заболевание начинается с резкого подъема температуры, которая может достигать 39-40 °C. К ней часто присоединяются сильный озноб, выраженная слабость и ощущение разбитости.

Среди наиболее характерных симптомов врачи выделяют:

  1. интенсивную головную боль, особенно в области лба и глаз;
  2. ломоту в мышцах и суставах;
  3. общее ухудшение самочувствия и снижение работоспособности;
  4. возможное присоединение кашля, насморка и боли в горле на более поздних этапах.

Такая симптоматика требует внимательного отношения, особенно у детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Сравнение гриппа A и гриппа B

Грипп A и грипп B нередко воспринимаются как одно и то же заболевание, однако между ними есть важные различия. Грипп A отличается высокой изменчивостью и чаще становится причиной масштабных эпидемий. Именно к этому типу относятся такие известные варианты, как H1N1 и H3N2.

Грипп B мутирует медленнее и обычно распространяется в более узких популяционных рамках. Тем не менее он способен вызывать тяжелое течение болезни и осложнения, особенно при отсутствии своевременного лечения. В отдельные сезоны именно грипп B становится основной причиной обращений за медицинской помощью во второй половине зимы.

Как снизить риск заражения

Чтобы сократить вероятность заболевания гриппом в конце сезона, специалисты рекомендуют придерживаться простых, но эффективных мер:

  1. регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептики;
  2. избегать тесных контактов с людьми с признаками ОРВИ;
  3. проветривать помещения и поддерживать оптимальную влажность воздуха;
  4. при первых симптомах болезни оставаться дома и обращаться к врачу.

Эти шаги помогают снизить распространение вируса и защитить наиболее уязвимые группы населения.

Популярные вопросы о сезонном гриппе

Можно ли заболеть гриппом дважды за один сезон?

Да, такое возможно. Повторное заражение чаще связано с разными типами вируса или его вариантами.

Чем опасен грипп B?

Он может вызывать осложнения, особенно у детей и пожилых людей, и нередко активизируется во второй половине сезона.

Помогает ли перенесенный грипп от других штаммов?

Иммунитет формируется частично и не всегда защищает от других вариантов вируса.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
