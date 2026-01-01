Синие пятна на руках Трампа привлекли внимание: президент рассказал о своём ежедневном ритуале

Дональд Трамп ежедневно принимает аспирин для разжижения крови — Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп рассказал, что на протяжении многих лет ежедневно принимает аспирин, считая это важной частью заботы о собственном здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Привычка, по его словам, связана с желанием поддерживать нормальное кровообращение и снизить риски для сердца. Об этом он сообщил в интервью газете The Wall Street Journal.

Аспирин как часть многолетнего режима

В разговоре с изданием американский лидер пояснил, что регулярно принимает значительное количество аспирина, чтобы, как он выразился, «кровь оставалась жидкой». Трамп отметил, что не хочет, чтобы «густая кровь текла через его сердце», и потому на протяжении многих лет придерживается выбранного режима. При этом он признался, что сам периодически задумывается, есть ли в таком подходе реальный медицинский смысл.

По словам президента, подобная практика сопровождает его уже около 25 лет. Он подчеркнул, что не менял своих привычек, несмотря на обсуждения и критику, которые возникали вокруг этой темы в разное время.

Реакция врачей и внешний эффект

Трамп также обратил внимание на побочный эффект, связанный с приёмом аспирина. По его словам, именно из-за этого на руках появляются синие пятна, которые не раз становились предметом обсуждения со стороны оппонентов и представителей прессы. Врачи рекомендовали снизить дозировку, указывая на возможные последствия.

Однако глава Белого дома заявил, что не намерен следовать этим советам. Он объяснил свою позицию тем, что придерживается подобного «рациона» уже много лет и не видит оснований отказываться от него сейчас.

Контекст вокруг здоровья президента

Тема состояния здоровья Дональда Трампа регулярно становится предметом внимания СМИ. Ранее помощник пресс-секретаря Белого дома Лиз Хьюстон резко раскритиковала британскую газету The Guardian за публикацию материалов о возможных отклонениях в психическом здоровье президента.

Поводом для реакции администрации стала статья, в которой анализировались случаи путаницы в словах американского лидера. В Белом доме сочли такие публикации некорректными и подчеркнули, что подобные интерпретации не имеют под собой оснований.