Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запах мяты, лавра и уксуса отпугивает мышей в доме зимой — Ouest France
Лимонно-лавандовый пирог выпекают с йогуртом для мягкой текстуры — Madeleine Kitchen
Собаки, ставки и угрозы: как преступные группировки запугивают британских фермеров
Нецветущие виды снизили требования к поливу и освещению — Ciceksel
Учёные Ocean Census обнаружили экосистему холодного источника на глубине почти 4 км
Пюре киви с соком лайма даёт баланс сладости и кислотности — кулинары
Покупка золота на пике цен может привести к убыткам — Аксаков
Зазор 2–3 см между поленьями продлевает горение дров — Be
Отложенный ремонт снижает ликвидность автомобиля — Kvdcars

Праздничный стол с отложенным эффектом: как один вечер запускает обострение хронических болезней

Праздничное переедание повышает риск обострения заболеваний ЖКТ — диетолог
Здоровье

Праздничное изобилие на столе нередко оборачивается неприятными последствиями для здоровья уже в первые дни после торжества. Даже разовое переедание способно запустить цепочку негативных реакций в организме и привести к резкому ухудшению самочувствия.

Новогодний стол
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Новогодний стол

Почему переедание опаснее, чем кажется

Новогодние и другие праздничные застолья отличаются не только разнообразием блюд, но и их высокой калорийностью, жирностью и сложным сочетанием продуктов. По словам Ольги Ямиловой, именно такая нагрузка становится серьезным стрессом для пищеварительной системы, особенно если у человека уже есть хронические заболевания.

"Даже однократное переедание за праздничным столом может привести к обострению хронических заболеваний и негативно сказаться на общем самочувствии", — отметила диетолог Министерства здравоохранения Приморского края Ольга Ямилова.

Врач подчеркнула, что в период после длительных выходных традиционно возрастает количество вызовов скорой помощи. Чаще всего пациенты жалуются на резкое ухудшение состояния при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, приступы острого панкреатита и симптомы пищевых отравлений.

Какие проблемы возникают после праздников

Пищеварительная система не всегда способна справиться с резким увеличением объема еды и алкоголя. Особенно уязвимы поджелудочная железа, печень и желудок. Большое количество жирной пищи, соусов, копченостей и сладостей может нарушить выработку ферментов и привести к воспалительным процессам.

Нередко люди сталкиваются с тяжестью в животе, вздутием, изжогой и болями. У тех, кто страдает гастритом, язвенной болезнью или хроническим панкреатитом, симптомы могут быть более выраженными и требовать медицинской помощи. Дополнительный риск создают блюда, которые долго хранились или были приготовлены с нарушением санитарных норм, что увеличивает вероятность пищевых отравлений.

Как снизить нагрузку на организм

Ольга Ямилова рекомендует не относиться к праздничному столу как к марафону еды. Грамотный подход к меню и режиму питания позволяет значительно снизить риск осложнений. Врач советует заранее продумывать блюда и их сочетания, а также соблюдать умеренность.

Один из простых и эффективных приемов — накладывать на тарелку небольшие порции всех желаемых блюд. Такой подход позволяет попробовать разные вкусы, не перегружая желудок. Не менее важно делать паузы между приемами пищи, давая организму время на переваривание.

Активный отдых также играет свою роль. Прогулки на свежем воздухе, легкая физическая активность и отказ от длительного сидения за столом помогают улучшить обмен веществ и общее самочувствие. В рационе диетолог рекомендует делать акцент на овощных салатах, зелени и легких закусках, которые содержат клетчатку и способствуют нормальной работе кишечника.

Нужно ли полностью отказываться от вредных продуктов

Специалисты не призывают к жестким ограничениям даже в праздничные дни. По словам Ямиловой, строгие запреты могут привести к обратному эффекту и усилить желание переедать.

Диетолог подчеркивает, что разнообразие в питании само по себе полезно. Каждая группа продуктов содержит свой набор биологически активных веществ и нутриентов — белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Чем шире спектр употребляемых продуктов, тем выше вероятность обеспечить организм всем необходимым. Ключевым фактором остается умеренность и разумный баланс.

Сравнение подходов к праздничному питанию

Один из распространенных сценариев — бесконтрольное потребление еды в течение всего вечера и ночи. Такой подход часто приводит к перегрузке пищеварительной системы и ухудшению самочувствия уже на следующий день. Более щадящий вариант предполагает заранее спланированное меню, умеренные порции и чередование приемов пищи с активным отдыхом.

Во втором случае риск обострения хронических заболеваний заметно ниже, а восстановление после праздников проходит быстрее и легче.

Советы по безопасному праздничному меню

  1. Заранее продумайте состав блюд и избегайте избыточного количества жирной и жареной пищи.
  2. Накладывайте небольшие порции и не спешите добавлять добавку.
  3. Делайте перерывы между приемами пищи и больше двигайтесь.
  4. Отдавайте предпочтение овощам, зелени и легким закускам.
  5. Следите за качеством продуктов и условиями их хранения.

Популярные вопросы о переедании в праздники

Можно ли "отлежаться" после переедания?

Постоянное лежание замедляет пищеварение. Лучше выбрать спокойную прогулку или легкую активность.

Опасно ли переедание, если оно случается редко?

Даже разовый эпизод может спровоцировать обострение хронических заболеваний, особенно со стороны ЖКТ.

Стоит ли устраивать разгрузочный день после праздников?

Резкие ограничения нежелательны. Гораздо полезнее постепенно вернуться к привычному режиму питания.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Авто
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Цветастые лонгсливы, бриджи и балахоны утяжеляют образ
Нецветущие виды снизили требования к поливу и освещению — Ciceksel
Молодь лосося возвращается в реки северо-запада Англии — The Guardian
Марса-Алам курорт для любителей тишины и уединения у Красного моря
Учёные Ocean Census обнаружили экосистему холодного источника на глубине почти 4 км
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing
Разговорный темп бега позволяет избежать перегрузки
Пюре киви с соком лайма даёт баланс сладости и кислотности — кулинары
Пчёлы формируют зимний клубок и греют улей за счёт меда
Петунию и эустому начинают выращивать с января из-за долгого развития
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.