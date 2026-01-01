Праздничный стол с отложенным эффектом: как один вечер запускает обострение хронических болезней

Праздничное переедание повышает риск обострения заболеваний ЖКТ — диетолог

Праздничное изобилие на столе нередко оборачивается неприятными последствиями для здоровья уже в первые дни после торжества. Даже разовое переедание способно запустить цепочку негативных реакций в организме и привести к резкому ухудшению самочувствия.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Новогодний стол

Почему переедание опаснее, чем кажется

Новогодние и другие праздничные застолья отличаются не только разнообразием блюд, но и их высокой калорийностью, жирностью и сложным сочетанием продуктов. По словам Ольги Ямиловой, именно такая нагрузка становится серьезным стрессом для пищеварительной системы, особенно если у человека уже есть хронические заболевания.

"Даже однократное переедание за праздничным столом может привести к обострению хронических заболеваний и негативно сказаться на общем самочувствии", — отметила диетолог Министерства здравоохранения Приморского края Ольга Ямилова.

Врач подчеркнула, что в период после длительных выходных традиционно возрастает количество вызовов скорой помощи. Чаще всего пациенты жалуются на резкое ухудшение состояния при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, приступы острого панкреатита и симптомы пищевых отравлений.

Какие проблемы возникают после праздников

Пищеварительная система не всегда способна справиться с резким увеличением объема еды и алкоголя. Особенно уязвимы поджелудочная железа, печень и желудок. Большое количество жирной пищи, соусов, копченостей и сладостей может нарушить выработку ферментов и привести к воспалительным процессам.

Нередко люди сталкиваются с тяжестью в животе, вздутием, изжогой и болями. У тех, кто страдает гастритом, язвенной болезнью или хроническим панкреатитом, симптомы могут быть более выраженными и требовать медицинской помощи. Дополнительный риск создают блюда, которые долго хранились или были приготовлены с нарушением санитарных норм, что увеличивает вероятность пищевых отравлений.

Как снизить нагрузку на организм

Ольга Ямилова рекомендует не относиться к праздничному столу как к марафону еды. Грамотный подход к меню и режиму питания позволяет значительно снизить риск осложнений. Врач советует заранее продумывать блюда и их сочетания, а также соблюдать умеренность.

Один из простых и эффективных приемов — накладывать на тарелку небольшие порции всех желаемых блюд. Такой подход позволяет попробовать разные вкусы, не перегружая желудок. Не менее важно делать паузы между приемами пищи, давая организму время на переваривание.

Активный отдых также играет свою роль. Прогулки на свежем воздухе, легкая физическая активность и отказ от длительного сидения за столом помогают улучшить обмен веществ и общее самочувствие. В рационе диетолог рекомендует делать акцент на овощных салатах, зелени и легких закусках, которые содержат клетчатку и способствуют нормальной работе кишечника.

Нужно ли полностью отказываться от вредных продуктов

Специалисты не призывают к жестким ограничениям даже в праздничные дни. По словам Ямиловой, строгие запреты могут привести к обратному эффекту и усилить желание переедать.

Диетолог подчеркивает, что разнообразие в питании само по себе полезно. Каждая группа продуктов содержит свой набор биологически активных веществ и нутриентов — белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Чем шире спектр употребляемых продуктов, тем выше вероятность обеспечить организм всем необходимым. Ключевым фактором остается умеренность и разумный баланс.

Сравнение подходов к праздничному питанию

Один из распространенных сценариев — бесконтрольное потребление еды в течение всего вечера и ночи. Такой подход часто приводит к перегрузке пищеварительной системы и ухудшению самочувствия уже на следующий день. Более щадящий вариант предполагает заранее спланированное меню, умеренные порции и чередование приемов пищи с активным отдыхом.

Во втором случае риск обострения хронических заболеваний заметно ниже, а восстановление после праздников проходит быстрее и легче.

Советы по безопасному праздничному меню

Заранее продумайте состав блюд и избегайте избыточного количества жирной и жареной пищи. Накладывайте небольшие порции и не спешите добавлять добавку. Делайте перерывы между приемами пищи и больше двигайтесь. Отдавайте предпочтение овощам, зелени и легким закускам. Следите за качеством продуктов и условиями их хранения.

Популярные вопросы о переедании в праздники

Можно ли "отлежаться" после переедания?

Постоянное лежание замедляет пищеварение. Лучше выбрать спокойную прогулку или легкую активность.

Опасно ли переедание, если оно случается редко?

Даже разовый эпизод может спровоцировать обострение хронических заболеваний, особенно со стороны ЖКТ.

Стоит ли устраивать разгрузочный день после праздников?

Резкие ограничения нежелательны. Гораздо полезнее постепенно вернуться к привычному режиму питания.