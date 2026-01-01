После застолья мир превращается в кошмар: продукты, которые вытаскивают из похмелья быстрее таблеток

Праздничные застолья нередко заканчиваются тяжелым утром, когда головная боль, слабость и тошнота мешают вернуться к обычной жизни. Однако в ряде случаев организму можно помочь без медикаментов, скорректировав питание и питьевой режим. Некоторые продукты способны ускорить восстановление и смягчить неприятные симптомы после употребления алкоголя.
По словам врача-гастроэнтеролога "СМ-Клиника" Евгении Мельниковой, многое зависит от количества выпитого алкоголя и общего состояния организма. Если концентрация этанола в крови находится в пределах 2-2,5 промилле, неприятные последствия бурной вечеринки чаще всего не требуют медицинского вмешательства и могут быть устранены в домашних условиях.
В таких ситуациях важно не игнорировать сигналы организма и не пытаться "перетерпеть" недомогание. Грамотный подход — это восстановление водного баланса, щадящее питание и отказ от веществ, которые могут усилить обезвоживание или нагрузку на внутренние органы.
Одной из ключевых причин плохого самочувствия после алкоголя является обезвоживание. Этанол усиливает выведение жидкости и электролитов, что отражается на работе сосудов, мозга и пищеварительной системы. Именно поэтому врач в первую очередь советует уделить внимание питьевому режиму.
Лучше всего подойдут напитки, которые не только восполняют воду, но и помогают восстановить баланс солей. Это может быть кокосовая вода или спортивные изотоники. Они содержат электролиты, необходимые для нормальной работы мышц и нервной системы, а также способствуют более быстрому восстановлению сил.
Обычная чистая вода также будет полезна, но ее желательно пить небольшими глотками и регулярно, чтобы не перегружать желудок.
Алкоголь усиливает окислительные процессы в организме, что может провоцировать воспалительные реакции и общее ухудшение самочувствия. Поэтому в период похмелья гастроэнтеролог рекомендует включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами.
Хорошим выбором станут свежие ягоды, зеленые овощи и цитрусовые. Они содержат витамины и растительные соединения, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и поддерживают работу печени — основного органа, отвечающего за переработку алкоголя.
Такая пища легко усваивается и не создает дополнительной нагрузки на желудочно-кишечный тракт, что особенно важно при тошноте и снижении аппетита.
Еще одним полезным элементом рациона при похмелье врач называет легкие бульоны. Куриные или овощные супы помогают одновременно решить несколько задач: восполнить жидкость, получить необходимые питательные вещества и снизить выраженность таких симптомов, как головная боль и общая слабость.
"Хорошим вариантом станут и легкие бульоны: куриные или овощные супы помогают справиться с головной болью, слабостью и одновременно восполняют питательные вещества", — сказала гастроэнтеролог Евгения Мельникова.
Теплая жидкая пища также благоприятно влияет на желудок, улучшая пищеварение и снижая раздражение слизистой оболочки.
Многие считают крепкий кофе универсальным средством от утренней усталости, однако при похмелье он может сыграть обратную роль. Кофеин обладает мочегонным эффектом и способен усилить обезвоживание, которое уже вызвано алкоголем.
Кроме того, кофе может повысить частоту сердечных сокращений и усилить тревожность, что нередко наблюдается после обильного употребления спиртного. Вместо этого Евгения Мельникова рекомендует отдавать предпочтение травяным чаям, которые мягко поддерживают организм и не раздражают нервную систему.
Выбор напитков утром после застолья играет важную роль в восстановлении. Обычная вода помогает утолить жажду, но не всегда восполняет потерю электролитов. Изотоники и кокосовая вода действуют комплексно, возвращая баланс солей и жидкости. Кофе, напротив, может усугубить состояние, а сладкие газированные напитки создают дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. Травяные чаи занимают промежуточное место, оказывая мягкий поддерживающий эффект.
Можно ли есть жирную пищу при похмелье?
Жирная еда может усилить нагрузку на печень и желудок, поэтому лучше отдать предпочтение легким и нежирным блюдам.
Помогают ли сладости улучшить самочувствие?
Сладкое может временно повысить уровень глюкозы, но в избытке оно перегружает поджелудочную железу и не решает проблему обезвоживания.
Сколько времени нужно, чтобы состояние улучшилось?
При умеренном употреблении алкоголя и правильном подходе к питанию облегчение обычно наступает в течение нескольких часов.
Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.