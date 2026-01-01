После застолья мир превращается в кошмар: продукты, которые вытаскивают из похмелья быстрее таблеток

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Праздничные застолья нередко заканчиваются тяжелым утром, когда головная боль, слабость и тошнота мешают вернуться к обычной жизни. Однако в ряде случаев организму можно помочь без медикаментов, скорректировав питание и питьевой режим. Некоторые продукты способны ускорить восстановление и смягчить неприятные симптомы после употребления алкоголя.

Новогоднее застолье
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Новогоднее застолье

Когда с похмельем можно справиться самостоятельно

По словам врача-гастроэнтеролога "СМ-Клиника" Евгении Мельниковой, многое зависит от количества выпитого алкоголя и общего состояния организма. Если концентрация этанола в крови находится в пределах 2-2,5 промилле, неприятные последствия бурной вечеринки чаще всего не требуют медицинского вмешательства и могут быть устранены в домашних условиях.

В таких ситуациях важно не игнорировать сигналы организма и не пытаться "перетерпеть" недомогание. Грамотный подход — это восстановление водного баланса, щадящее питание и отказ от веществ, которые могут усилить обезвоживание или нагрузку на внутренние органы.

Восполнение жидкости — первый шаг к улучшению самочувствия

Одной из ключевых причин плохого самочувствия после алкоголя является обезвоживание. Этанол усиливает выведение жидкости и электролитов, что отражается на работе сосудов, мозга и пищеварительной системы. Именно поэтому врач в первую очередь советует уделить внимание питьевому режиму.

Лучше всего подойдут напитки, которые не только восполняют воду, но и помогают восстановить баланс солей. Это может быть кокосовая вода или спортивные изотоники. Они содержат электролиты, необходимые для нормальной работы мышц и нервной системы, а также способствуют более быстрому восстановлению сил.

Обычная чистая вода также будет полезна, но ее желательно пить небольшими глотками и регулярно, чтобы не перегружать желудок.

Антиоксиданты в рационе: поддержка для организма

Алкоголь усиливает окислительные процессы в организме, что может провоцировать воспалительные реакции и общее ухудшение самочувствия. Поэтому в период похмелья гастроэнтеролог рекомендует включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами.

Хорошим выбором станут свежие ягоды, зеленые овощи и цитрусовые. Они содержат витамины и растительные соединения, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и поддерживают работу печени — основного органа, отвечающего за переработку алкоголя.

Такая пища легко усваивается и не создает дополнительной нагрузки на желудочно-кишечный тракт, что особенно важно при тошноте и снижении аппетита.

Легкие бульоны и супы для восстановления сил

Еще одним полезным элементом рациона при похмелье врач называет легкие бульоны. Куриные или овощные супы помогают одновременно решить несколько задач: восполнить жидкость, получить необходимые питательные вещества и снизить выраженность таких симптомов, как головная боль и общая слабость.

"Хорошим вариантом станут и легкие бульоны: куриные или овощные супы помогают справиться с головной болью, слабостью и одновременно восполняют питательные вещества", — сказала гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

Теплая жидкая пища также благоприятно влияет на желудок, улучшая пищеварение и снижая раздражение слизистой оболочки.

Почему стоит отказаться от кофе

Многие считают крепкий кофе универсальным средством от утренней усталости, однако при похмелье он может сыграть обратную роль. Кофеин обладает мочегонным эффектом и способен усилить обезвоживание, которое уже вызвано алкоголем.

Кроме того, кофе может повысить частоту сердечных сокращений и усилить тревожность, что нередко наблюдается после обильного употребления спиртного. Вместо этого Евгения Мельникова рекомендует отдавать предпочтение травяным чаям, которые мягко поддерживают организм и не раздражают нервную систему.

Сравнение популярных напитков при похмелье

Выбор напитков утром после застолья играет важную роль в восстановлении. Обычная вода помогает утолить жажду, но не всегда восполняет потерю электролитов. Изотоники и кокосовая вода действуют комплексно, возвращая баланс солей и жидкости. Кофе, напротив, может усугубить состояние, а сладкие газированные напитки создают дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. Травяные чаи занимают промежуточное место, оказывая мягкий поддерживающий эффект.

Советы: как облегчить похмелье с помощью питания

  1. Сразу после пробуждения начните пить воду небольшими глотками.
  2. Добавьте напитки с электролитами, например кокосовую воду или изотоник.
  3. Включите в рацион легкую пищу — овощные или куриные бульоны.
  4. Дополните меню ягодами, зелеными овощами или цитрусовыми.
  5. Исключите кофе и крепкий чай, заменив их травяными настоями.

Популярные вопросы о продуктах от похмелья

Можно ли есть жирную пищу при похмелье?

Жирная еда может усилить нагрузку на печень и желудок, поэтому лучше отдать предпочтение легким и нежирным блюдам.

Помогают ли сладости улучшить самочувствие?

Сладкое может временно повысить уровень глюкозы, но в избытке оно перегружает поджелудочную железу и не решает проблему обезвоживания.

Сколько времени нужно, чтобы состояние улучшилось?

При умеренном употреблении алкоголя и правильном подходе к питанию облегчение обычно наступает в течение нескольких часов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
