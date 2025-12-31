Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Талая вода в теплице зимой вымывает соли из почвы при хорошем дренаже — Медведев
Мезопелагические рыбы связывают поверхность и глубины океана — исследование Вудс-Хоул
Сапсан, беркут и стриж вошли в список самых быстрых птиц — Discover Wildlife
Неочищенные сосновые шишки повышают риск порчи текстиля молью
ЦБ усиливает контроль за нетипичными операциями с 2026 года
Торговое судно XVI века обнаружено на глубине 2500 м у юга Франции — Le Monde
Овощи отрастают из кухонных остатков без семян — Mein Schöner Garten
Россияне всё чаще выбирают бюджетные модели наушников
Экстракт чеснока показал снижение HbA1c у пациентов с диабетом

Бокал, который решает всё: где проходит граница между праздником и тяжёлым утром 1 января

Норма шампанского на Новый год составляет 200 мл для женщин и 300 мл для мужчин
Здоровье

Новогодняя ночь традиционно ассоциируется с бокалом игристого, однако даже праздничный алкоголь требует разумного подхода. Специалисты по питанию напоминают: шампанское не считается строгим запретом, но его количество имеет принципиальное значение для самочувствия. Неправильная дозировка может свести на нет удовольствие от праздника и обернуться проблемами со здоровьем уже наутро.

шампанское
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
шампанское

Сколько шампанского можно позволить себе без вреда

Врач-диетолог Наталья Денисова обозначила безопасные границы употребления шампанского в новогоднюю ночь. По её словам, допустимая норма для женщин составляет до 200 миллилитров, для мужчин — до 300 миллилитров. Именно такое количество позволяет сохранить праздничное настроение и снизить нагрузку на организм.

"Без шампанского не получится праздник, так что диетологи не запрещают шампанское в новогоднюю ночь, но мера — 200 миллилитров для женщин и 300 — для мужчин. Выбирать нужно брют, в нем меньше сахара", — сообщила врач-диетолог Наталья Денисова.

Эксперт подчеркнула, что ключевым фактором является не только объём, но и качество напитка. Сухие сорта, особенно брют, содержат минимальное количество сахара, что снижает риск резких скачков глюкозы в крови и уменьшает вероятность тяжёлого похмелья.

Важно пить шампанское после еды

Алкоголь, употребляемый натощак, быстрее всасывается и сильнее воздействует на нервную систему и сосуды. По этой причине диетологи советуют открывать шампанское уже после того, как на столе появились закуски и горячие блюда. Пища замедляет всасывание спирта и смягчает его влияние на организм.

Дополнительным приёмом, который рекомендуют специалисты, является добавление льда в бокал. Это снижает концентрацию алкоголя в напитке и помогает контролировать темп употребления. Такой подход особенно актуален во время продолжительных застолий, когда бокалы наполняются не один раз.

Чем опасно превышение нормы

Даже игристое вино при чрезмерном употреблении может нанести серьёзный вред. Врачи напоминают, что сочетание алкоголя с обильной и жирной пищей создаёт повышенную нагрузку на печень, поджелудочную железу и сердечно-сосудистую систему. Кроме того, шампанское из-за газа усиливает раздражение слизистой желудка и может провоцировать изжогу и вздутие.

Ранее медики уже обращали внимание на опасную привычку так называемого "литрбола" — употребления больших объёмов алкоголя за короткое время. Такая практика значительно повышает риск интоксикации, скачков давления и нарушений сердечного ритма, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Советы: как пить шампанское с умом

Чтобы новогодняя ночь оставила только приятные воспоминания, специалисты рекомендуют придерживаться простых правил.

  1. Выбирайте брют или экстра-брют вместо сладких и полусладких вариантов.
  2. Пейте шампанское только после еды, а не натощак.
  3. Не превышайте рекомендованный объём — 200-300 мл за вечер.
  4. Делайте перерывы между бокалами и чередуйте алкоголь с водой.
  5. Избегайте смешивания с крепкими напитками.

Популярные вопросы о шампанском на Новый год

Можно ли пить шампанское людям с хроническими заболеваниями?

При наличии проблем с желудком, сердцем или обменом веществ лучше ограничиться минимальным количеством или полностью отказаться от алкоголя.

Почему брют считается более безопасным вариантом?

В нём меньше сахара, что снижает нагрузку на поджелудочную железу и уменьшает риск резкого ухудшения самочувствия.

Можно ли заменить шампанское безалкогольным аналогом?

Да, это хороший вариант для тех, кто хочет сохранить праздничную атмосферу без вреда для здоровья.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
Наука и техника
Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Наука и техника
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Наука и техника
Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Популярное
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?

Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.

Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Сила после 60 рождается не в зале, а в балансе: почему упражнения с весом тела важнее для мышц, чем изолированные тренажеры
Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
Кремль в ярости после попытки убить Путина. Ответ террористическому государству Украина готов
Кремль в ярости после попытки убить Путина. Ответ террористическому государству Украина готов
Последние материалы
Мезопелагические рыбы связывают поверхность и глубины океана — исследование Вудс-Хоул
Сапсан, беркут и стриж вошли в список самых быстрых птиц — Discover Wildlife
Неочищенные сосновые шишки повышают риск порчи текстиля молью
Собаки проводят во сне около половины суток — нейробиолог Мэтт Уилсон
Семена дихондры прорастают до трёх недель при комнатной температуре
Норма шампанского на Новый год составляет 200 мл для женщин и 300 мл для мужчин
Владельцы LADA Vesta жалуются на течь топлива в мороз
Корабль "Восток-1" вошёл в атмосферу с тепловой перегрузкой
ЦБ усиливает контроль за нетипичными операциями с 2026 года
Тренировка трицепса уменьшает "крылья летучей мыши" — Clara
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.