Бокал, который решает всё: где проходит граница между праздником и тяжёлым утром 1 января

Норма шампанского на Новый год составляет 200 мл для женщин и 300 мл для мужчин

Новогодняя ночь традиционно ассоциируется с бокалом игристого, однако даже праздничный алкоголь требует разумного подхода. Специалисты по питанию напоминают: шампанское не считается строгим запретом, но его количество имеет принципиальное значение для самочувствия. Неправильная дозировка может свести на нет удовольствие от праздника и обернуться проблемами со здоровьем уже наутро.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain шампанское

Сколько шампанского можно позволить себе без вреда

Врач-диетолог Наталья Денисова обозначила безопасные границы употребления шампанского в новогоднюю ночь. По её словам, допустимая норма для женщин составляет до 200 миллилитров, для мужчин — до 300 миллилитров. Именно такое количество позволяет сохранить праздничное настроение и снизить нагрузку на организм.

"Без шампанского не получится праздник, так что диетологи не запрещают шампанское в новогоднюю ночь, но мера — 200 миллилитров для женщин и 300 — для мужчин. Выбирать нужно брют, в нем меньше сахара", — сообщила врач-диетолог Наталья Денисова.

Эксперт подчеркнула, что ключевым фактором является не только объём, но и качество напитка. Сухие сорта, особенно брют, содержат минимальное количество сахара, что снижает риск резких скачков глюкозы в крови и уменьшает вероятность тяжёлого похмелья.

Важно пить шампанское после еды

Алкоголь, употребляемый натощак, быстрее всасывается и сильнее воздействует на нервную систему и сосуды. По этой причине диетологи советуют открывать шампанское уже после того, как на столе появились закуски и горячие блюда. Пища замедляет всасывание спирта и смягчает его влияние на организм.

Дополнительным приёмом, который рекомендуют специалисты, является добавление льда в бокал. Это снижает концентрацию алкоголя в напитке и помогает контролировать темп употребления. Такой подход особенно актуален во время продолжительных застолий, когда бокалы наполняются не один раз.

Чем опасно превышение нормы

Даже игристое вино при чрезмерном употреблении может нанести серьёзный вред. Врачи напоминают, что сочетание алкоголя с обильной и жирной пищей создаёт повышенную нагрузку на печень, поджелудочную железу и сердечно-сосудистую систему. Кроме того, шампанское из-за газа усиливает раздражение слизистой желудка и может провоцировать изжогу и вздутие.

Ранее медики уже обращали внимание на опасную привычку так называемого "литрбола" — употребления больших объёмов алкоголя за короткое время. Такая практика значительно повышает риск интоксикации, скачков давления и нарушений сердечного ритма, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Советы: как пить шампанское с умом

Чтобы новогодняя ночь оставила только приятные воспоминания, специалисты рекомендуют придерживаться простых правил.

Выбирайте брют или экстра-брют вместо сладких и полусладких вариантов. Пейте шампанское только после еды, а не натощак. Не превышайте рекомендованный объём — 200-300 мл за вечер. Делайте перерывы между бокалами и чередуйте алкоголь с водой. Избегайте смешивания с крепкими напитками.

Популярные вопросы о шампанском на Новый год

Можно ли пить шампанское людям с хроническими заболеваниями?

При наличии проблем с желудком, сердцем или обменом веществ лучше ограничиться минимальным количеством или полностью отказаться от алкоголя.

Почему брют считается более безопасным вариантом?

В нём меньше сахара, что снижает нагрузку на поджелудочную железу и уменьшает риск резкого ухудшения самочувствия.

Можно ли заменить шампанское безалкогольным аналогом?

Да, это хороший вариант для тех, кто хочет сохранить праздничную атмосферу без вреда для здоровья.