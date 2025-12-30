Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новогодние каникулы без аптек и врачей: набор лекарств на случай, если всё пошло не по плану

Антигистаминные, жаропонижающие и сорбенты должны быть в новогодней аптечке
Здоровье

Новогодние праздники традиционно связаны не только с отдыхом и застольями, но и с повышенной нагрузкой на организм. Переедание, смена режима дня, сезон простуд и бытовые мелочи вроде порезов могут потребовать быстрой медицинской помощи дома. Именно поэтому заранее собранная аптечка становится важной частью подготовки к праздникам.

Лекарства
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лекарства

Важно проверить аптечку перед праздниками

Врач отмечает, что перед длинными выходными стоит внимательно пересмотреть домашние запасы лекарств. Речь идет не только о наличии необходимых препаратов, но и об их актуальности. Просроченные средства могут быть неэффективными или даже опасными, особенно если их применяют детям или пожилым людям.

Кроме того, состав аптечки должен учитывать индивидуальные особенности семьи. Если у кого-то есть хронические заболевания, склонность к аллергии или чувствительное пищеварение, базовый набор препаратов стоит расширить. Такой подход позволяет избежать срочных походов в аптеку в разгар праздников или в ночное время.

Антигистаминные препараты: защита от неожиданных реакций

Одним из обязательных пунктов новогодней аптечки, по словам специалиста, являются антигистаминные средства. Аллергические реакции могут возникнуть внезапно — на непривычные продукты, сладости, цитрусовые, морепродукты или даже на бытовую химию и декоративные элементы.

"В аптечке обязательно должно быть антигистаминное средство, особенно если у кого-то дома случаются аллергические реакции", — пояснила врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

Такие препараты помогают снизить зуд, отек, кожные проявления и другие симптомы аллергии, которые могут серьезно испортить праздничное настроение.

Жаропонижающие средства и правила их применения

Зимний период традиционно сопровождается ростом простудных и вирусных заболеваний. Даже во время каникул никто не застрахован от резкого подъема температуры, ломоты в теле и общего недомогания. Поэтому жаропонижающие препараты должны быть в аптечке в обязательном порядке.

При этом врач подчеркивает важный момент: снижать температуру следует не сразу.

"Единственное, снижать ее стоит только при подъеме выше 38,5 градуса. Если сбить раньше, организм лишится возможности самостоятельно бороться с инфекцией, и болезнь может затянуться", — отметила Романенко.

Такая рекомендация особенно актуальна для взрослых. В случае с детьми или людьми с хроническими заболеваниями правила могут отличаться, и здесь важно следовать назначениям лечащего врача.

Энтеросорбенты на случай пищевых проблем

Праздничные столы с большим количеством блюд — еще один фактор риска для здоровья. Необычные сочетания продуктов, жирная пища, алкоголь и переедание могут привести к расстройствам пищеварения или пищевому отравлению.

В подобных ситуациях, по словам специалиста, незаменимыми становятся энтеросорбенты. Они помогают связать и вывести из организма токсичные вещества, облегчая общее состояние.

Романенко уточняет, что это могут быть как проверенные временем средства, например активированный уголь, так и более современные препараты, которые действуют мягче и удобнее в применении.

Антисептики и перевязочные материалы для бытовых травм

Новогодняя суета, приготовление блюд, открывание упаковок и использование ножей повышают риск мелких травм. Даже незначительный порез требует правильной обработки, чтобы избежать воспаления или инфекции.

Поэтому в аптечке должны быть антисептические средства — перекись водорода, хлоргексидин или аналогичные растворы. Вместе с ними важно иметь бинты, пластыри и салфетки для перевязки.

Отдельно врач рекомендует держать под рукой средства от ожогов. Эмульсия или спрей с пантенолом могут пригодиться при неосторожном контакте с горячей посудой, духовкой или кипятком.

Что еще стоит учитывать при формировании аптечки

Эксперт обращает внимание, что универсальной аптечки не существует. Помимо базового набора, в нее могут входить препараты от головной боли, средства для нормализации давления, лекарства для желудка и кишечника, а также индивидуальные назначения врача.

Особенно важно, чтобы все члены семьи знали, где находится аптечка, и могли быстро найти нужное средство. Это снижает уровень стресса и позволяет оперативно отреагировать в непредвиденной ситуации.

Советы: как подготовить аптечку к Новому году

  1. Проверьте все лекарства дома и уберите просроченные.
  2. Составьте список необходимых средств с учетом возраста и здоровья членов семьи.
  3. Добавьте базовые препараты: жаропонижающие, антигистаминные, энтеросорбенты.
  4. Убедитесь, что есть антисептики и перевязочные материалы.
  5. Храните аптечку в доступном, но безопасном месте.

Популярные вопросы о новогодней аптечке

Какие препараты обязательно должны быть дома в праздники?

Минимальный набор включает жаропонижающие, антигистаминные средства, энтеросорбенты и антисептики.

Нужно ли покупать лекарства "про запас"?

Покупать стоит только то, что действительно может понадобиться, ориентируясь на здоровье семьи и рекомендации врача.

Чем заменить аптеку, если нужного препарата нет?

В экстренных случаях следует обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Последние материалы
