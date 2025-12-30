Новогодние излишества оставили след: как помочь организму восстановиться после праздников

Рис и компот помогут мягко очистить организм — диетолог Белоусова

После новогодних застолий восстановление организма стоит начинать с поддержки печени и мягкого очищения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рис с овощами на пару

По словам диетолога, эффективнее всего поддержать печень, которая выполняет основную детоксикационную функцию. Для этого подойдут мягкие гепатопротекторы растительного происхождения и простые аптечные препараты, стимулирующие обменные процессы.

"Первое, что действительно помогает восстановиться после Нового года, — это гепатопротекторы. Самый безопасный вариант — экстракт расторопши, но не масло, а именно экстракт, который улучшает работу клеток печени. Дополнительно можно использовать янтарную кислоту или сочетание янтарной и лимонной кислот. Эти вещества запускают очищающие циклы в печени и помогают ей быстрее справиться с последствиями праздников", — отметила Белоусова.

Она добавила, что лучший способ мягкого очищения организма — разгрузочный день, который помогает снизить нагрузку на пищеварительную систему. Провести его, по словам диетолога, нужно уже 3 января, чтобы дать организму время восстановиться после избыточного питания в первые дни года. В качестве простого варианта специалист рекомендовала рисово-компотное питание, сочетающее очищающие и мочегонные свойства.

"Самый простой детокс — это рисово-компотный день. Нужно сварить твердые сорта риса, например басмати или жасмин, чтобы зерна оставались целыми, и в течение дня съесть примерно стакан отварного риса. В качестве питья можно использовать компот из сухофруктов без лишнего сахара — он предотвращает запоры и выводит лишнюю соль, снимая отечность. Такой способ помогает мягко очистить организм без вреда для здоровья", — пояснила врач.

Белоусова предупредила, что после праздничных застолий квашеную капусту есть не стоит. По ее словам, у большинства людей она вызывает повышенное газообразование и усиливает нагрузку на пищеварительную систему. Кроме того, в этом продукте много соли, а после новогодних блюд организм, наоборот, нуждается в выведении избыточного натрия, а не в его дополнительном поступлении.