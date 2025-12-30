Новогодняя эйфория сменяется хандрой: что провоцирует спад настроения и как с ним справиться

Алкоголь усиливает упадок настроения после праздников — психолог Мухина

После длинных выходных человек сталкивается с переосмыслением жизни и эмоциональным спадом, который часто называют посленовогодней печалью. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Анна Мухина.

Фото: freepik by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новогоднее напряжение

По словам специалиста, в обычной жизни людей поддерживает привычный ритм дел и забот. Когда он внезапно останавливается, человек остается один на один со своими мыслями, воспоминаниями и нерешенными проблемами. Именно это, отмечает психолог, становится одной из причин упадка настроения после праздников.

"Наша повседневная текучка служит нам и опорой, и фоном, за которым мы прячемся от того, о чем не хотим думать. Когда этот фон исчезает, спрятаться уже некуда. Возникают размышления о личной жизни, о будущем, о нереализованных планах. И это нередко вызывает грусть и ощущение одиночества", — пояснила Мухина.

Еще одной причиной упадка настроения, по словам Мухиной, становится чрезмерное употребление алкоголя, которое многие воспринимают как неотъемлемую часть праздника. Однако после кратковременной эйфории наступает эмоциональный спад: настроение ухудшается, появляется раздражительность и усталость.

"Для многих новогодние каникулы превращаются в настоящий алкогольный марафон. Алкоголь сначала вызывает эйфорию, но потом настроение падает даже ниже исходного уровня. После кратковременного подъема человек может ощущать пустоту и раздражение, что усиливает эмоциональное выгорание", — отметила психолог.

Мухина подчеркнула, что справиться с посленовогодней хандрой помогают простые меры: нормальный сон, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание и отказ от алкоголя. По ее словам, физическое и эмоциональное состояние тесно взаимосвязаны, и забота о теле помогает восстановить внутреннее равновесие. Психолог также советует не избегать возникающих размышлений, а использовать это время для честного разговора с собой и решения накопившихся проблем.