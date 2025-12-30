Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лемонграсс и лайм усиливают свежесть кокосового маринада — кулинары
Спланировать нужно бюджет так, чтобы мечты стали реальностью — Никитина
Под видом новогодних скидок мошенники крадут деньги — киберэксперт Курочкин
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Древесная зола для роз содержит калий, фосфор, кальций и магний — Actualno
После морозов важно проверить заряд аккумулятора — автоэксперт Ладушкин
Туризм включили в приоритетные отрасли экономики — Мишустин
Жирные молочные продукты поддерживают здоровье сосудов мозга — ученые
Инвесторы могут потерять деньги на коммерческой недвижимости — Моженков

Новогодняя эйфория сменяется хандрой: что провоцирует спад настроения и как с ним справиться

Алкоголь усиливает упадок настроения после праздников — психолог Мухина
Здоровье

После длинных выходных человек сталкивается с переосмыслением жизни и эмоциональным спадом, который часто называют посленовогодней печалью. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Анна Мухина.

Новогоднее напряжение
Фото: freepik by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогоднее напряжение

По словам специалиста, в обычной жизни людей поддерживает привычный ритм дел и забот. Когда он внезапно останавливается, человек остается один на один со своими мыслями, воспоминаниями и нерешенными проблемами. Именно это, отмечает психолог, становится одной из причин упадка настроения после праздников.

"Наша повседневная текучка служит нам и опорой, и фоном, за которым мы прячемся от того, о чем не хотим думать. Когда этот фон исчезает, спрятаться уже некуда. Возникают размышления о личной жизни, о будущем, о нереализованных планах. И это нередко вызывает грусть и ощущение одиночества", — пояснила Мухина.

Еще одной причиной упадка настроения, по словам Мухиной, становится чрезмерное употребление алкоголя, которое многие воспринимают как неотъемлемую часть праздника. Однако после кратковременной эйфории наступает эмоциональный спад: настроение ухудшается, появляется раздражительность и усталость.

"Для многих новогодние каникулы превращаются в настоящий алкогольный марафон. Алкоголь сначала вызывает эйфорию, но потом настроение падает даже ниже исходного уровня. После кратковременного подъема человек может ощущать пустоту и раздражение, что усиливает эмоциональное выгорание", — отметила психолог.

Мухина подчеркнула, что справиться с посленовогодней хандрой помогают простые меры: нормальный сон, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание и отказ от алкоголя. По ее словам, физическое и эмоциональное состояние тесно взаимосвязаны, и забота о теле помогает восстановить внутреннее равновесие. Психолог также советует не избегать возникающих размышлений, а использовать это время для честного разговора с собой и решения накопившихся проблем.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Наука и техника
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Домашние животные
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Жир на ручках плиты можно удалить без химии с помощью соды — Primainspirace
Недвижимость
Жир на ручках плиты можно удалить без химии с помощью соды — Primainspirace
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
В ожиданиии мести: попытка удара по резиденции Путина признана неудавшимся терактом . Любовь Степушова Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин Исследования экзопланет вышли за рамки Солнечной системы — NASA Игорь Буккер
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Последние материалы
Спланировать нужно бюджет так, чтобы мечты стали реальностью — Никитина
Под видом новогодних скидок мошенники крадут деньги — киберэксперт Курочкин
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Древесная зола для роз содержит калий, фосфор, кальций и магний — Actualno
Нептун усиливает у Рыб финансовую рассеянность
После морозов важно проверить заряд аккумулятора — автоэксперт Ладушкин
Туризм включили в приоритетные отрасли экономики — Мишустин
Жирные молочные продукты поддерживают здоровье сосудов мозга — ученые
Инвесторы могут потерять деньги на коммерческой недвижимости — Моженков
Алкоголь усиливает упадок настроения после праздников — психолог Мухина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.