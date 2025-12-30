Тошнота и головокружение в пути: эффективные способы навсегда победить укачивание

Укачивание помогает снизить тренировка вестибулярного аппарата — врач Кудинов

Укачивание возникает, когда мозг получает противоречивые сигналы от органов чувств — глаз, мышц и вестибулярного аппарата, отвечающих за восприятие движения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

Фото: https://unsplash.com by Will Truettner is licensed under Free Путешествие на авто

По словам врача, такое ощущение часто возникает, когда человек едет в машине и смотрит в телефон или книгу: глаза фиксируются на неподвижном объекте, тогда как тело ощущает ускорение и вибрацию. Несоответствие сигналов от разных систем восприятия заставляет мозг "теряться" и вызывает чувство дискомфорта. Такое состояние сопровождается не только тошнотой и головокружением, но и снижением концентрации, сонливостью или быстрой утомляемостью после или во время поездки.

"Есть вестибулярная система, которая определяет положение тела в пространстве. Когда от глаз, мышц, суставов и внутреннего уха поступают разные сигналы, мозг воспринимает это как ошибку. Тогда появляется чувство, что что-то не так, и возникает тошнота, головокружение или даже рвота. Этим страдает до 60–80% людей", — пояснил Кудинов.

Он отметил, что укачивание чаще бывает у пассажиров, потому что водители знают, когда произойдет ускорение или торможение, и вестибулярная система успевает заранее отреагировать. Среди способов борьбы с укачиванием врач выделил тренировку вестибулярного аппарата, которая помогает адаптировать организм к движению.

"Если ежедневно выполнять простые упражнения — стоять на мягкой поверхности с закрытыми глазами и поворачивать голову из стороны в сторону, — можно постепенно адаптировать вестибулярную систему. Обычно на это требуется не меньше месяца регулярных тренировок. Со временем проявления укачивания становятся значительно слабее или исчезают совсем. Для ускорения процесса можно использовать специальные вестибулярные тренажеры, которые активируют работу нервной системы и повышают устойчивость к укачиванию", — подчеркнул врач.

Кудинов добавил, что лекарственные препараты дают лишь временный эффект и часто вызывают сонливость, поэтому подходят не всем. Он напомнил, что существуют и другие способы — например, акупунктурные браслеты и различные устройства, снижающие проявления укачивания, однако их действие тоже временное и не устраняет причину проблемы. По словам врача, основное внимание стоит уделять регулярной тренировке вестибулярной системы и профилактике укачивания.