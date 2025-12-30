Привычные препараты больше не помогают: что кроется за снижением эффективности антибиотиков

Многие виды энтеробактерий перестали реагировать на привычные антибиотики из-за неумеренного их применения и изменения микробиома человека. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала профессор, доктор медицинских наук, клинический иммунолог ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России Наталья Калинина.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на отчет Методического верификационного центра по вопросам антимикробной резистентности Минздрава сообщили, что в России пациентам становится все сложнее бороться с энтеробактериями — большинство антибиотиков утрачивают эффективность.
По словам Калининой, антибиотики перестают справляться с энтеробактериями, поскольку бактерии эволюционируют вместе с человеком. Микроорганизмы вырабатывают устойчивость к лекарствам, а чрезмерное использование антибиотиков и стрессовые факторы ускоряют этот процесс.
"Развитие человечества сопровождается развитием микробного мира. Эти измененные бактерии становятся нечувствительными к антибиотикам, которые раньше эффективно действовали. Врачам все чаще приходится подбирать лечение индивидуально, а спектр реально работающих препаратов становится очень узким", — отметила врач.
Она пояснила, что энтеробактерии — это общее название ряда бактерий, которые могут быть как условно-патогенными, так и вызывать заболевания. Перед назначением терапии проводится микробиологическое исследование, чтобы определить, к каким антибиотикам конкретный возбудитель сохраняет чувствительность.
"Раньше существовали так называемые антибиотики-запасы, которые нельзя было назначать без особых показаний. Сейчас ситуация изменилась: большинство возбудителей перестали быть чувствительными к тем препаратам, что применялись раньше. За последние годы появилось очень мало новых лекарств, и это серьезная проблема", — подчеркнула профессор.
Калинина добавила, что несмотря на растущую устойчивость бактерий, человеческий организм не беззащитен: иммунная система и собственные защитные механизмы по-прежнему способны бороться с инфекцией. Особенно уязвимыми остаются пациенты с первичными иммунодефицитами, которым сложнее справляться без помощи эффективных антибиотиков.
Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?