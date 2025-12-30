Привычные препараты больше не помогают: что кроется за снижением эффективности антибиотиков

Изменение микробиома снижает действие антибиотиков — иммунолог Калинина

Многие виды энтеробактерий перестали реагировать на привычные антибиотики из-за неумеренного их применения и изменения микробиома человека. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала профессор, доктор медицинских наук, клинический иммунолог ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России Наталья Калинина.

Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам

Ранее "Ведомости" со ссылкой на отчет Методического верификационного центра по вопросам антимикробной резистентности Минздрава сообщили, что в России пациентам становится все сложнее бороться с энтеробактериями — большинство антибиотиков утрачивают эффективность.

По словам Калининой, антибиотики перестают справляться с энтеробактериями, поскольку бактерии эволюционируют вместе с человеком. Микроорганизмы вырабатывают устойчивость к лекарствам, а чрезмерное использование антибиотиков и стрессовые факторы ускоряют этот процесс.

"Развитие человечества сопровождается развитием микробного мира. Эти измененные бактерии становятся нечувствительными к антибиотикам, которые раньше эффективно действовали. Врачам все чаще приходится подбирать лечение индивидуально, а спектр реально работающих препаратов становится очень узким", — отметила врач.

Она пояснила, что энтеробактерии — это общее название ряда бактерий, которые могут быть как условно-патогенными, так и вызывать заболевания. Перед назначением терапии проводится микробиологическое исследование, чтобы определить, к каким антибиотикам конкретный возбудитель сохраняет чувствительность.

"Раньше существовали так называемые антибиотики-запасы, которые нельзя было назначать без особых показаний. Сейчас ситуация изменилась: большинство возбудителей перестали быть чувствительными к тем препаратам, что применялись раньше. За последние годы появилось очень мало новых лекарств, и это серьезная проблема", — подчеркнула профессор.

Калинина добавила, что несмотря на растущую устойчивость бактерий, человеческий организм не беззащитен: иммунная система и собственные защитные механизмы по-прежнему способны бороться с инфекцией. Особенно уязвимыми остаются пациенты с первичными иммунодефицитами, которым сложнее справляться без помощи эффективных антибиотиков.