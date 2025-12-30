Праздник без похмелья обойдётся дешевле: секретные напитки создают драйв без капли спиртного

Безалкогольный глинтвейн и пунш заменяют спиртное на столе — врач Закатова

В новогодние дни вопрос "праздник без градуса" всё чаще звучит как практичная стратегия, а не как ограничение.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глинтвейн

Об этом сообщает ИА "Пенза-Пресс": врач по медицинской профилактике Юлия Закатова в рамках спецпроекта "Дежурный врач" перечислила варианты досуга и напитков, которые помогают сохранить праздничное настроение без спиртного.

Чем заменить привычный сценарий

По словам специалиста, атмосферу можно собрать из простых элементов — развлечений и безалкогольных напитков. В качестве активного отдыха она предлагает организовать лыжную прогулку, катание на коньках или поход в лес. Такой формат не требует сложной подготовки, но задаёт динамику дня и создаёт повод выйти из дома.

Тем, кто предпочитает спокойный ритм, подойдут культурные мероприятия. Юлия Закатова рекомендует театр, музей или выставку, где на праздники нередко готовят специальные новогодние программы. А если хочется остаться дома, альтернативой может стать "домашний кинотеатр": марафон любимых фильмов, попкорн, горячий шоколад и пледы.

Идеи для компании и семейного вечера

Отдельно врач выделяет занятия, которые работают именно на общение. Например, фотосессию с семьёй или друзьями: забавные образы и сама съёмка, по её словам, помогают быстро "поймать" настроение. Такой вариант легко вписать и в домашний вечер, и в прогулку — всё зависит от задумки и реквизита.

Ещё одна опция — творческие мастер-классы. Можно заняться рисованием, лепкой, созданием новогодних украшений или кулинарией, чтобы праздники оставили не только фотографии, но и результат, сделанный своими руками. Для более шумной компании подойдут игры и конкурсы: настольные игры, как отмечается, помогают удерживать общую атмосферу и не требуют отдельного сценария.

Напитки без алкоголя и "цитатный замок"

Вместо спиртного Юлия Закатова советует выбирать безалкогольные коктейли, минеральную воду, чай, кофе, какао или горячий шоколад, а также морсы и компоты домашнего приготовления. В материале приводятся три рецепта, которые можно повторить без сложных навыков: лимонад с мятой и апельсином, ягодный пунш и безалкогольный глинтвейн на виноградном соке со специями и апельсином.

"Создать праздничное настроение можно с помощью развлечений и безалкогольных напитков", — сказала врач по медицинской профилактике Юлия Закатова.

Она подчёркивает, что ключ в сочетании простых активностей и понятных вкусов: так вечер остаётся насыщенным без "обязательного" бокала.

Три преимущества "без градусов"

Первым плюсом врач называет состояние наутро: чистая голова без головной боли и без неприятного ощущения, что праздник "перебрал" лишнего. Вторым — ясные воспоминания: сохраняются детали вечера, эмоции и разговоры, без провалов, из-за которых потом приходится выяснять, что происходило накануне.

Третьим преимуществом она считает энергию для планов и обещаний на новый год. В таком режиме проще отправиться на прогулку в зимний парк, слепить снежную бабу или сходить на каток — когда силы остаются на движение, а не уходят на восстановление.