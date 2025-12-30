Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Губка на батарее работает как пассивный увлажнитель воздуха в помещении
Сложенные зеркала на узких улицах повышают риск контакта с кузовом — Carandmotor
В подводных пещерах Капо-Качча обнаружены новые виды животных — La Nuova Sardegna
Рынок сырья в 2025 году показал взрывной рост серебра и платины
Cтабильный брак положительно влияет на самочувствие после 60 лет
Иван Ургант зачитал письма больных детей, думающих о смерти
Диетолог посоветовала вернуться к сбалансированному питанию после праздников
Землетрясение на Тайване вызвало опасения за мировые поставки чипов — Reuters
Грязные оконные рамы ускоряют износ окон и уплотнителей — рекомендации idealista

Праздник без похмелья обойдётся дешевле: секретные напитки создают драйв без капли спиртного

Безалкогольный глинтвейн и пунш заменяют спиртное на столе — врач Закатова
Здоровье

В новогодние дни вопрос "праздник без градуса" всё чаще звучит как практичная стратегия, а не как ограничение.

Глинтвейн
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глинтвейн

Об этом сообщает ИА "Пенза-Пресс": врач по медицинской профилактике Юлия Закатова в рамках спецпроекта "Дежурный врач" перечислила варианты досуга и напитков, которые помогают сохранить праздничное настроение без спиртного.

Чем заменить привычный сценарий

По словам специалиста, атмосферу можно собрать из простых элементов — развлечений и безалкогольных напитков. В качестве активного отдыха она предлагает организовать лыжную прогулку, катание на коньках или поход в лес. Такой формат не требует сложной подготовки, но задаёт динамику дня и создаёт повод выйти из дома.

Тем, кто предпочитает спокойный ритм, подойдут культурные мероприятия. Юлия Закатова рекомендует театр, музей или выставку, где на праздники нередко готовят специальные новогодние программы. А если хочется остаться дома, альтернативой может стать "домашний кинотеатр": марафон любимых фильмов, попкорн, горячий шоколад и пледы.

Идеи для компании и семейного вечера

Отдельно врач выделяет занятия, которые работают именно на общение. Например, фотосессию с семьёй или друзьями: забавные образы и сама съёмка, по её словам, помогают быстро "поймать" настроение. Такой вариант легко вписать и в домашний вечер, и в прогулку — всё зависит от задумки и реквизита.

Ещё одна опция — творческие мастер-классы. Можно заняться рисованием, лепкой, созданием новогодних украшений или кулинарией, чтобы праздники оставили не только фотографии, но и результат, сделанный своими руками. Для более шумной компании подойдут игры и конкурсы: настольные игры, как отмечается, помогают удерживать общую атмосферу и не требуют отдельного сценария.

Напитки без алкоголя и "цитатный замок"

Вместо спиртного Юлия Закатова советует выбирать безалкогольные коктейли, минеральную воду, чай, кофе, какао или горячий шоколад, а также морсы и компоты домашнего приготовления. В материале приводятся три рецепта, которые можно повторить без сложных навыков: лимонад с мятой и апельсином, ягодный пунш и безалкогольный глинтвейн на виноградном соке со специями и апельсином.

"Создать праздничное настроение можно с помощью развлечений и безалкогольных напитков", — сказала врач по медицинской профилактике Юлия Закатова.

Она подчёркивает, что ключ в сочетании простых активностей и понятных вкусов: так вечер остаётся насыщенным без "обязательного" бокала.

Три преимущества "без градусов"

Первым плюсом врач называет состояние наутро: чистая голова без головной боли и без неприятного ощущения, что праздник "перебрал" лишнего. Вторым — ясные воспоминания: сохраняются детали вечера, эмоции и разговоры, без провалов, из-за которых потом приходится выяснять, что происходило накануне.

Третьим преимуществом она считает энергию для планов и обещаний на новый год. В таком режиме проще отправиться на прогулку в зимний парк, слепить снежную бабу или сходить на каток — когда силы остаются на движение, а не уходят на восстановление.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Кизил становится плодовой культурой для частных садов — Mein Schöner Garten
Садоводство, цветоводство
Кизил становится плодовой культурой для частных садов — Mein Schöner Garten
Лаваш позволяет быстро приготовить несколько видов закусок для стола
Еда и рецепты
Лаваш позволяет быстро приготовить несколько видов закусок для стола
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Наука и техника
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries Вероника Эйнуллаева Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова
Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия
Машины воруют за минуту, но водители нашли ответ: странные трюки, которые сбивают воров с толку
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Последние материалы
Красная сумка стала главным акцентом зимних образов
Губка на батарее работает как пассивный увлажнитель воздуха в помещении
Безалкогольный глинтвейн и пунш заменяют спиртное на столе — врач Закатова
Сложенные зеркала на узких улицах повышают риск контакта с кузовом — Carandmotor
В подводных пещерах Капо-Качча обнаружены новые виды животных — La Nuova Sardegna
Рынок сырья в 2025 году показал взрывной рост серебра и платины
Cтабильный брак положительно влияет на самочувствие после 60 лет
Рябина укрепляет почву и повышает её плодородие
Салат "Август" с грибами, картошкой и ветчиной готовят слоями
Иван Ургант зачитал письма больных детей, думающих о смерти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.