Вы не самозванец, ваш мозг вам врет: психологический механизм, который заставляет успешных людей чувствовать себя обманщиками

Синдром самозванца проявляется как ощущение некомпетентности — психолог Блинова

Многие успешные люди периодически ловят себя на мысли, что их достижения — всего лишь случайность, а настоящие "знатоки" скоро их раскусят. Это проявление так называемого синдрома самозванца, который связан не с реальной некомпетентностью, а с глубоким внутренним чувством обмана.

Фото: freepik is licensed under public domain Неуверенный сотрудник

О природе этого состояния и методах самопомощи изданию NewsInfo рассказала семейный психолог Дарья Блинова.

В чём суть феномена "самозванца"

Синдром характеризуется стойким ощущением собственной некомпетентности и обесцениванием уже достигнутых результатов. Человек приписывает успехи везению, помощи со стороны или простому стечению обстоятельств, отказываясь признавать свои навыки и усилия. Это создаёт внутренний конфликт и состояние хронической тревоги перед возможным "разоблачением". Такое чувство саботирует дальнейшее развитие, вызывая психологическую "пробуксовку" на месте.

Ключевое отличие от привычного внутреннего критика в их временной направленности. Внутренний критик чаще фокусируется на будущем, пугая возможными неудачами, в то время как синдром самозванца искажённо интерпретирует уже случившиеся события и накопленный опыт, отказывая человеку в праве на заслуженный успех.

"Это субъективное внутреннее ощущение человеком своей некомпетентности, неспособности, что его навыков недостаточности для той должности, которую он занимает, такой внутренний саботаж своих умений, который запускает пробуксовку", — пояснила психолог Дарья Блинова.

Как можно работать с этим состоянием

Первым шагом к преодолению синдрома специалист называет получение объективной обратной связи от авторитетных коллег или наставников. Внешняя, непредвзятая оценка помогает скорректировать искажённое самовосприятие. Не менее важна систематическая фиксация собственных достижений, даже небольших — ведение дневника успехов помогает сместить фокус с неуверенности на реальные факты.

Психолог подчёркивает, что важно учиться самостоятельно подкреплять и хвалить себя, признавая личный вклад в любой, даже незначительный результат. В случаях, когда внутренние механизмы самоподдержки не срабатывают и чувство обмана становится навязчивым, стоит обратиться к специалисту.

Зачастую корни синдрома уходят в детский опыт, где могло иметь место обесценивание со стороны значимых взрослых, и проработка этого опыта с психологом может быть наиболее эффективным путём.