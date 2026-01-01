Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты зафиксировали риски кибератак для умных светофоров — CAR & MOTOR
Алкоголь, жирное и кофе утром 1 января усугубляют похмелье — врач Михаил Лебедев
Похмельный коктейль из томатного сока, пива и яичного белка
В Мексике сжигают чучело Аньо Вьехо в новогоднюю ночь - культурные обзоры
Недостаток света и избыток тепла вызывают вытягивание рассады — Хромов
IPL-эпиляцию лучше начинать осенью и зимой — врач Гриллова
Китай запустил национальную ИИ-платформу для научных исследований
Запах мяты, лавра и уксуса отпугивает мышей в доме зимой — Ouest France
Лимонно-лавандовый пирог выпекают с йогуртом для мягкой текстуры — Madeleine Kitchen

Вы не самозванец, ваш мозг вам врет: психологический механизм, который заставляет успешных людей чувствовать себя обманщиками

Синдром самозванца проявляется как ощущение некомпетентности — психолог Блинова
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Многие успешные люди периодически ловят себя на мысли, что их достижения — всего лишь случайность, а настоящие "знатоки" скоро их раскусят. Это проявление так называемого синдрома самозванца, который связан не с реальной некомпетентностью, а с глубоким внутренним чувством обмана.

Неуверенный сотрудник
Фото: freepik is licensed under public domain
Неуверенный сотрудник

О природе этого состояния и методах самопомощи изданию NewsInfo рассказала семейный психолог Дарья Блинова.

В чём суть феномена "самозванца"

Синдром характеризуется стойким ощущением собственной некомпетентности и обесцениванием уже достигнутых результатов. Человек приписывает успехи везению, помощи со стороны или простому стечению обстоятельств, отказываясь признавать свои навыки и усилия. Это создаёт внутренний конфликт и состояние хронической тревоги перед возможным "разоблачением". Такое чувство саботирует дальнейшее развитие, вызывая психологическую "пробуксовку" на месте.

Ключевое отличие от привычного внутреннего критика в их временной направленности. Внутренний критик чаще фокусируется на будущем, пугая возможными неудачами, в то время как синдром самозванца искажённо интерпретирует уже случившиеся события и накопленный опыт, отказывая человеку в праве на заслуженный успех.

"Это субъективное внутреннее ощущение человеком своей некомпетентности, неспособности, что его навыков недостаточности для той должности, которую он занимает, такой внутренний саботаж своих умений, который запускает пробуксовку", — пояснила психолог Дарья Блинова.

Как можно работать с этим состоянием

Первым шагом к преодолению синдрома специалист называет получение объективной обратной связи от авторитетных коллег или наставников. Внешняя, непредвзятая оценка помогает скорректировать искажённое самовосприятие. Не менее важна систематическая фиксация собственных достижений, даже небольших — ведение дневника успехов помогает сместить фокус с неуверенности на реальные факты.

Психолог подчёркивает, что важно учиться самостоятельно подкреплять и хвалить себя, признавая личный вклад в любой, даже незначительный результат. В случаях, когда внутренние механизмы самоподдержки не срабатывают и чувство обмана становится навязчивым, стоит обратиться к специалисту.

Зачастую корни синдрома уходят в детский опыт, где могло иметь место обесценивание со стороны значимых взрослых, и проработка этого опыта с психологом может быть наиболее эффективным путём.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Недвижимость
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Отвар шалфея используют для затемнения седины — C.B. Radar
Красота и стиль
Отвар шалфея используют для затемнения седины — C.B. Radar
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище
Последние материалы
Похмельный коктейль из томатного сока, пива и яичного белка
В Мексике сжигают чучело Аньо Вьехо в новогоднюю ночь - культурные обзоры
Недостаток света и избыток тепла вызывают вытягивание рассады — Хромов
IPL-эпиляцию лучше начинать осенью и зимой — врач Гриллова
Китай запустил национальную ИИ-платформу для научных исследований
Коридор затмений усиливает риск ошибочных решений
Черепахи не могут перевернуться из-за строения панциря и позвоночника
Запах мяты, лавра и уксуса отпугивает мышей в доме зимой — Ouest France
Торможение буксующего колеса помогает создать крутящий момент
Лимонно-лавандовый пирог выпекают с йогуртом для мягкой текстуры — Madeleine Kitchen
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.