От шампанского до крепких напитков: как выбрать закуску, чтобы не встать на колени перед похмельем

Картошка замедляет всасывание алкоголя и помогает избежать опьянения — диетологи

Новый год — это время веселья, праздников и, конечно, алкоголя. Однако важно помнить, что безопасной дозы алкоголя не существует. Чтобы избежать неприятных последствий на утро, врачи-диетологи предлагают несколько простых и эффективных рекомендаций.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain похмелье

Правильная закуска — первый шаг к сохранению здоровья

Диетологи уверены, что важным моментом является правильный выбор закусок. Научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии, академик РАН Виктор Тутельян, рекомендует в качестве закуски вареную картошку. Сложные углеводы, такие как крахмал, замедляют всасывание алкоголя и снижают риск быстрого опьянения. Особенно полезна такая закуска при употреблении крепких алкогольных напитков. Однако стоит помнить, что картошка не спасет от негативных последствий большого количества алкоголя. Картофель должен быть именно отварным, а не жареным или фри, чтобы не повышать калорийность закуски и не снижать её полезные свойства.

Важно помнить, что несмотря на все рекомендации, никто не застрахован от алкоголизма. За дополнительными советами можно обратиться к профессионалам, как, например, к специалистам, которые могут подсказать методы, снижающие риск для здоровья при употреблении алкоголя.

Как избежать опьянения и не перегрузить печень

Перед тем как начать употреблять алкоголь, рекомендуется съесть что-то тяжелое и жирное. Это поможет замедлить всасывание спиртных напитков и не перегрузить печень, где происходит их переработка. В качестве такой пищи подойдут блюда с высоким содержанием жиров и углеводов. Например, бутерброды с икрой и сливочным маслом, жирная рыба, сыры и яйца.

Свежие овощи и зелень также помогут предотвратить негативное влияние алкоголя. Клетчатка способствует выведению токсинов, тем самым облегчая работу печени. Не стоит забывать и о жидкости: важно пить достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания. Напитки, такие как минеральная вода или ягодные компоты, идеально подходят для этого. Обезвоживание — это один из главных факторов, влияющих на самочувствие после употребления алкоголя, поэтому важно контролировать потребление жидкости.

Советы по употреблению алкоголя

Чтобы избежать опьянения, важно не спешить с количеством выпитого. Виктор Тутельян советует наливать бокал, например, шампанского или вина, и растягивать его на протяжении долгого времени. В это время стоит активно общаться за столом, говорить тосты, но не наливать себе очередной напиток сразу.

Запивать алкоголь следует напитками комнатной температуры, такими как минеральная вода без газа или морсы. Холодные напитки могут замедлить пищеварение и привести к большему дискомфорту.

Популярные вопросы о том, как избежать похмелья

Какой продукт лучше всего помогает предотвратить похмелье?

Лучшие продукты — это те, которые обеспечивают организм жирными кислотами, такими как авокадо или жирная рыба. Также полезны сложные углеводы, такие как картофель, которые помогают замедлить всасывание алкоголя.

Как долго нужно отдыхать между напитками?

Примерно 40 минут — это оптимальное время для того, чтобы пища успела перевариться и алкоголь не вызвал сильного опьянения.

Что делать, если не хочется пить много жидкости?

Даже если не хочется пить воду, важно регулярно делать перерывы и пить небольшими глотками, чтобы избежать обезвоживания.

Что помогает избавиться от похмелья

Все, что способствует восстановлению организма, будет полезным. Например, картофель и другие продукты с высоким содержанием крахмала помогут ускорить вывод токсинов. Сочетание с жирной рыбой и сырами помогает снизить нагрузку на печень и быстрее избавиться от негативных последствий.

Если следовать этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться праздниками без неприятных последствий на следующее утро.