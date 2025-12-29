Ватрушка превращается в неуправляемый снаряд: чем на самом деле опасны стихийные горки для тюбинга

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Катание на тюбинге, или "ватрушке", многим кажется весёлым и безопасным зимним развлечением. Однако эта забава таит в себе серьёзные риски, приводящие к тяжёлым травмам даже у опытных спортсменов. Об опасностях стихийных горок и правилах безопасности рассказал изданию NewsInfo двукратный призёр Олимпийских игр по биатлону Владимир Драчев.

тюбинг
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тюбинг

Почему тюбинг считается особенно опасным

Главная проблема катания на ватрушках кроется в полном отсутствии контроля над движением. Надувная камера, лишённая какого-либо рулевого управления или тормозной системы, набирает высокую скорость и становится практически неуправляемой. Особенно опасны стихийные спуски, которые не имеют подготовленной трассы, безопасного выката и какого-либо присмотра.

В таких условиях тюбинги часто подпрыгивают на неровностях, сталкиваются друг с другом или с препятствиями, а катающийся полностью зависит от рельефа и случая. Владимир Драчев, лично столкнувшийся с последствиями, подчёркивает, что осознание риска приходит слишком поздно.

"Все эти горки, они импровизированы, у них нет контроля. И сам я на это попал. Дети пошли гулять, и я с ними заодно пошёл и сам пострадал. Здесь только сам себя винишь, потому что понимаешь, что это опасно", — рассказал биатлонист.

Как сделать катание безопасным

Единственным разумным решением для любителей зимнего экстрима эксперт называет отказ от стихийных склонов в пользу официальных, специально оборудованных трасс. Ключевые критерии безопасности - это ровный, ухоженный профиль спуска, отсутствие неожиданных бугров или ям, а главное — длинный и плавный выкат, который позволяет безопасно погасить скорость.

Такая инфраструктура, аналогичная спортивным объектам, даёт возможность предсказуемого завершения спуска. По словам Драчева, подобный подход сводит риски к минимуму, позволяя получать от катания удовольствие, а не травмы. Специалист также категорически не рекомендует пускать на импровизированные горки детей, чья безопасность должна быть абсолютным приоритетом.

Свой личный выбор он уже сделал, полностью отказавшись от тюбинга как от неконтролируемого и потому неприемлемо рискованного занятия. Этот опыт заставил его осознать, что адреналин от подобного катания не стоит последующего негатива и потенциального вреда для здоровья. В итоге, безопасность зимнего отдыха зависит не только от наличия снаряда, но и от ответственного выбора места для катания.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
