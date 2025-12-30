Витамин C с огоньком: в каком случае мандарины бьют по желудку сильнее чашки кофе

Мандарины могут вызвать изжогу при употреблении натощак — Глеб Астафьев

Мандарины давно стали одним из главных символов зимних праздников и ассоциируются с пользой, свежестью и витамином C. Однако даже такой привычный фрукт может доставить дискомфорт, если употреблять его неправильно. Специалисты напомнили: мандарины способны спровоцировать изжогу, и в этом есть важный нюанс.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мандариновые корки и очищенные мандарины

Почему мандарины считаются полезными

Мандарины ценят прежде всего за высокое содержание витаминов и клетчатки. Они поддерживают иммунитет, стимулируют пищеварение и помогают восполнить дефицит микроэлементов в холодное время года. Фрукт легко усваивается, не требует сложной обработки и часто используется как самостоятельный перекус или часть праздничного стола.

Кроме того, мандарины обладают выраженным ароматом благодаря эфирным маслам, которые содержатся не только в мякоти, но и в кожуре. Именно поэтому кожуру нередко сушат и добавляют в чай или используют в домашних СПА-процедурах — например, для ароматных ванн.

Как правильно выбирать мандарины в магазине

По словам шеф-повара Глеба Астафьева, выбрать качественные мандарины не так сложно, как кажется. Достаточно внимательно осмотреть и понюхать плод. Хороший мандарин плотный, без вмятин, с выраженным цитрусовым ароматом.

При этом стоит учитывать, что фрукты часто проходят дополнительную обработку перед транспортировкой.

"Чтобы их довезти издалека, мандарины натирают воском, а потом прогоняют через щетки, чтобы они отполировались и блестели. В любом случае мандарины надо мыть перед употреблением", — предупредил шеф-повар Глеб Астафьев.

Этот момент важен не только с точки зрения гигиены. Кожуру мы снимаем руками, а затем этими же руками берем дольки, поэтому мытье фруктов — обязательный этап.

Главный нюанс: мандарины и пустой желудок

Самая частая причина дискомфорта после мандаринов — их употребление натощак. Специалисты обращают внимание: именно в этом случае риск изжоги заметно возрастает.

"В мандарине много витамина C и достаточно кислоты. Не ешьте мандарины на голодный желудок, не раздражайте слизистую оболочку желудка, особенно если у вас повышенная кислотность", — отметил Глеб Астафьев.

Кислоты стимулируют выработку желудочного сока. Когда желудок пустой, это может привести к раздражению слизистой и ощущению жжения за грудиной.

Может ли мандарин вызвать серьёзные проблемы

Врач Александр Мясников подчеркнул, что мандарины сами по себе не способны вызвать язву желудка. Однако они могут усилить уже существующие проблемы с пищеварением.

Речь идёт прежде всего о гастроэзофагеальном рефлюксе — состоянии, при котором кислота из желудка забрасывается в пищевод. Его слизистая менее устойчива к кислотной среде, поэтому человек ощущает изжогу, жжение и неприятный привкус во рту. В таких случаях цитрусовые, включая мандарины, действительно могут усилить симптомы.

Сколько мандаринов можно съесть без вреда

Несмотря на репутацию лёгкого фрукта, мандарины нельзя назвать низкокалорийными.

"Семь мандаринок — это в среднем килограмм и около 420 калорий", — пояснил Глеб Астафьев.

Это значит, что при бесконтрольном употреблении они могут заметно увеличить суточную калорийность рациона. Особенно внимательно к количеству стоит относиться родителям маленьких детей и людям с чувствительным желудком.

При этом умеренное потребление считается безопасным. В праздничные дни 300-400 граммов в сутки для взрослого человека не вызовут проблем, если есть фрукты после основного приёма пищи, а не натощак.

Советы: как есть мандарины без изжоги

Никогда не ешьте мандарины на голодный желудок. Употребляйте их после основного приёма пищи или в качестве десерта. Тщательно мойте фрукты перед очисткой. Следите за количеством — особенно в праздничные дни. При проблемах с желудком уменьшите порцию или исключите цитрусовые.

Популярные вопросы о мандаринах

Можно ли есть мандарины при гастрите?

Можно, но только вне обострения и не натощак. Лучше обсудить допустимое количество с врачом.

Вызывают ли мандарины аллергию?

Да, у некоторых людей возможна индивидуальная реакция, особенно при переедании.

Полезна ли кожура мандаринов?

Кожура содержит эфирные масла. Её можно сушить и использовать для чая или ароматических процедур, но только после тщательного мытья.