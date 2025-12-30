Витамин C с огоньком: в каком случае мандарины бьют по желудку сильнее чашки кофе

Мандарины давно стали одним из главных символов зимних праздников и ассоциируются с пользой, свежестью и витамином C. Однако даже такой привычный фрукт может доставить дискомфорт, если употреблять его неправильно. Специалисты напомнили: мандарины способны спровоцировать изжогу, и в этом есть важный нюанс.
Мандарины ценят прежде всего за высокое содержание витаминов и клетчатки. Они поддерживают иммунитет, стимулируют пищеварение и помогают восполнить дефицит микроэлементов в холодное время года. Фрукт легко усваивается, не требует сложной обработки и часто используется как самостоятельный перекус или часть праздничного стола.
Кроме того, мандарины обладают выраженным ароматом благодаря эфирным маслам, которые содержатся не только в мякоти, но и в кожуре. Именно поэтому кожуру нередко сушат и добавляют в чай или используют в домашних СПА-процедурах — например, для ароматных ванн.
По словам шеф-повара Глеба Астафьева, выбрать качественные мандарины не так сложно, как кажется. Достаточно внимательно осмотреть и понюхать плод. Хороший мандарин плотный, без вмятин, с выраженным цитрусовым ароматом.
При этом стоит учитывать, что фрукты часто проходят дополнительную обработку перед транспортировкой.
"Чтобы их довезти издалека, мандарины натирают воском, а потом прогоняют через щетки, чтобы они отполировались и блестели. В любом случае мандарины надо мыть перед употреблением", — предупредил шеф-повар Глеб Астафьев.
Этот момент важен не только с точки зрения гигиены. Кожуру мы снимаем руками, а затем этими же руками берем дольки, поэтому мытье фруктов — обязательный этап.
Самая частая причина дискомфорта после мандаринов — их употребление натощак. Специалисты обращают внимание: именно в этом случае риск изжоги заметно возрастает.
"В мандарине много витамина C и достаточно кислоты. Не ешьте мандарины на голодный желудок, не раздражайте слизистую оболочку желудка, особенно если у вас повышенная кислотность", — отметил Глеб Астафьев.
Кислоты стимулируют выработку желудочного сока. Когда желудок пустой, это может привести к раздражению слизистой и ощущению жжения за грудиной.
Врач Александр Мясников подчеркнул, что мандарины сами по себе не способны вызвать язву желудка. Однако они могут усилить уже существующие проблемы с пищеварением.
Речь идёт прежде всего о гастроэзофагеальном рефлюксе — состоянии, при котором кислота из желудка забрасывается в пищевод. Его слизистая менее устойчива к кислотной среде, поэтому человек ощущает изжогу, жжение и неприятный привкус во рту. В таких случаях цитрусовые, включая мандарины, действительно могут усилить симптомы.
Несмотря на репутацию лёгкого фрукта, мандарины нельзя назвать низкокалорийными.
"Семь мандаринок — это в среднем килограмм и около 420 калорий", — пояснил Глеб Астафьев.
Это значит, что при бесконтрольном употреблении они могут заметно увеличить суточную калорийность рациона. Особенно внимательно к количеству стоит относиться родителям маленьких детей и людям с чувствительным желудком.
При этом умеренное потребление считается безопасным. В праздничные дни 300-400 граммов в сутки для взрослого человека не вызовут проблем, если есть фрукты после основного приёма пищи, а не натощак.
Можно ли есть мандарины при гастрите?
Можно, но только вне обострения и не натощак. Лучше обсудить допустимое количество с врачом.
Вызывают ли мандарины аллергию?
Да, у некоторых людей возможна индивидуальная реакция, особенно при переедании.
Полезна ли кожура мандаринов?
Кожура содержит эфирные масла. Её можно сушить и использовать для чая или ароматических процедур, но только после тщательного мытья.
