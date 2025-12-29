Желание успеть всё до боя курантов может стоить здоровья: психологический механизм, превращающий праздник в источник стресса

Важно отказаться от максимализма перед Новым годом — психолог Абравитова

Пока один человек составляет список из пятнадцати дел, которые нужно успеть до Нового года, другой уже чувствует тяжелую тревогу от одной мысли о несделанном. Это знакомое многим состояние — предновогодний стресс — часто коренится в перфекционизме и негибких требованиях к себе. Об этом, со ссылкой на клинического психолога Марианну Абравитову, сообщает издание MosTimes.

Чем опасна установка на "идеальный финиш"

Стремление во что бы то ни стало завершить все запланированные дела к определённой дате создаёт устойчивое фоновое напряжение. Человек начинает оценивать себя не по своим качествам или маленьким ежедневным победам, а исключительно через призму выполненного или невыполненного долга. Это порождает постоянное чувство вины и недовольства, даже если объективно сделано уже немало.

Такое искажённое восприятие со временем только усиливается. Ценность личности незаметно подменяется ценностью достижений, что серьезно подрывает психологическое равновесие. Абравитова предупреждает, что жёсткий внутренний диктатор, требующий безупречного завершения всех процессов, может привести к куда более серьёзным последствиям, чем обычная усталость.

"Если мы остаемся на той точке, что все должно быть завершено обязательно в срок и никак иначе, и только такими глазами мы смотрим на себя, на работу, вообще на этот мир, то я вам могу сказать, что вы себя докрутите не просто до тревоги. Здесь могут быть и панические атаки, как следующий шаг. Здесь могут быть и кожные заболевания, которые имеют под собой именно нервную природу", — подчеркнула клинический психолог.

Философия принятия как защита от тревоги

Ключом к снижению давления специалист видит изменение самой философии подхода к жизни и её задачам. Речь идёт не об отказе от ответственности или планов, а о сознательном уходе от идеализации и максимализма. Мир по своей природе нелинеен и не идеален, а человеческие возможности имеют предел — это нормально и естественно.

По словам психолога, важно разрешить себе право на ошибки, корректировку планов и даже на их незавершённость в изначально задуманном виде. Когда человек перестаёт видеть в каждом невыполненном пункте личную катастрофу, уровень внутренней самокритики снижается. Это освобождает психику от избыточного груза и создаёт пространство для манёвра, творчества и спокойствия.

Такой подход не означает попустительства. Напротив, это более зрелая и устойчивая форма ответственности, где главный фокус смещается с тотального контроля над обстоятельствами на заботу о собственном состоянии. Снижение уровня тревожности, в свою очередь, является действенной профилактикой психосоматических расстройств и позволяет встретить праздники не на грани нервного срыва, а с сохранёнными душевными силами.