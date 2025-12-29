Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рязань получила статус Новогодней столицы России 2025/2026 — Минкульт РФ
Спирт и эфирные компоненты в ополаскивателе для рта применяют против грибка ногтей
Запуск салютов вне разрешённых зон может повлечь административную ответственность
Анна Семенович отказалась играть роль сексуальной Снегурочки
В России с 2026 года вступят в силу ограничения на количество микрозаймов
Домашние масла и белок яйца помогают укрепить ресницы и добавить объём — Bovary
Традиционный холодец держится на естественном коллагене
Диетолог Гончарова советует быть осторожнее с имитированной икрой
Volkswagen протестировал сценарий роботакси без водителя — Arabalar

Желание успеть всё до боя курантов может стоить здоровья: психологический механизм, превращающий праздник в источник стресса

Важно отказаться от максимализма перед Новым годом — психолог Абравитова
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Пока один человек составляет список из пятнадцати дел, которые нужно успеть до Нового года, другой уже чувствует тяжелую тревогу от одной мысли о несделанном. Это знакомое многим состояние — предновогодний стресс — часто коренится в перфекционизме и негибких требованиях к себе. Об этом, со ссылкой на клинического психолога Марианну Абравитову, сообщает издание MosTimes.

Новогодний стресс
Фото: freepik by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогодний стресс

Чем опасна установка на "идеальный финиш"

Стремление во что бы то ни стало завершить все запланированные дела к определённой дате создаёт устойчивое фоновое напряжение. Человек начинает оценивать себя не по своим качествам или маленьким ежедневным победам, а исключительно через призму выполненного или невыполненного долга. Это порождает постоянное чувство вины и недовольства, даже если объективно сделано уже немало.

Такое искажённое восприятие со временем только усиливается. Ценность личности незаметно подменяется ценностью достижений, что серьезно подрывает психологическое равновесие. Абравитова предупреждает, что жёсткий внутренний диктатор, требующий безупречного завершения всех процессов, может привести к куда более серьёзным последствиям, чем обычная усталость.

"Если мы остаемся на той точке, что все должно быть завершено обязательно в срок и никак иначе, и только такими глазами мы смотрим на себя, на работу, вообще на этот мир, то я вам могу сказать, что вы себя докрутите не просто до тревоги. Здесь могут быть и панические атаки, как следующий шаг. Здесь могут быть и кожные заболевания, которые имеют под собой именно нервную природу", — подчеркнула клинический психолог.

Философия принятия как защита от тревоги

Ключом к снижению давления специалист видит изменение самой философии подхода к жизни и её задачам. Речь идёт не об отказе от ответственности или планов, а о сознательном уходе от идеализации и максимализма. Мир по своей природе нелинеен и не идеален, а человеческие возможности имеют предел — это нормально и естественно.

По словам психолога, важно разрешить себе право на ошибки, корректировку планов и даже на их незавершённость в изначально задуманном виде. Когда человек перестаёт видеть в каждом невыполненном пункте личную катастрофу, уровень внутренней самокритики снижается. Это освобождает психику от избыточного груза и создаёт пространство для манёвра, творчества и спокойствия.

Такой подход не означает попустительства. Напротив, это более зрелая и устойчивая форма ответственности, где главный фокус смещается с тотального контроля над обстоятельствами на заботу о собственном состоянии. Снижение уровня тревожности, в свою очередь, является действенной профилактикой психосоматических расстройств и позволяет встретить праздники не на грани нервного срыва, а с сохранёнными душевными силами.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Автомобиль обнаружен внутри затонувшего авианосца USS Yorktown — Popular Science.
Наука и техника
Автомобиль обнаружен внутри затонувшего авианосца USS Yorktown — Popular Science.
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Красота и стиль
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Красота и стиль
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова Контекст влияет на оценку эмоций собак человеком — учёные Холли Молинаро и Клайв Уинн Александр Рощин
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Скалы рухнули, океан раскачался: Арктика запустила процесс, которого раньше не фиксировали
Скалы рухнули, океан раскачался: Арктика запустила процесс, которого раньше не фиксировали
Последние материалы
Цветную капусту запекают в духовке при 200 градусах
В России с 2026 года вступят в силу ограничения на количество микрозаймов
Домашние масла и белок яйца помогают укрепить ресницы и добавить объём — Bovary
Ежемесячная чистка стиральной машины снижает запахи и рост бактерий — Revistaoeste
Традиционный холодец держится на естественном коллагене
Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной
Зоны привязанности в мозге реагируют на собак и детей одинаково — National Geographic
Пародонтит запускает рассасывание кости вокруг зубов — стоматолог Севак Барсегян
Розовый шоколад Ruby разработала компания Barry Callebaut
Диетолог Гончарова советует быть осторожнее с имитированной икрой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.