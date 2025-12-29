Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Праздник есть, а настроения нет: три причины, из-за которых Новый год перестает радовать

С возрастом чувство праздника теряется из-за рутины – психолог Метелина
Здоровье

С возрастом чувство праздника часто исчезает из-за рутины, утраты близких и эмоциональных якорей, связанных с неприятными событиями. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Алиса Метелина.

Люди за новогодним столом
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Люди за новогодним столом

По словам специалиста, утрата праздничного настроения — естественный процесс, который связан с изменениями в психике человека и его восприятии жизни. С возрастом нервная система становится менее гибкой, а психика — более фиксированной на негативных переживаниях. Метелина пояснила, что если когда-то в праздничный день происходило неприятное событие, оно может оставаться в памяти и формировать устойчивую ассоциацию с грустью или виной.

"Если в какой-то знаменательный день случилось неприятное событие, в памяти формируется так называемый негативный якорь. С возрастом нервная система становится более ригидной, и человек склонен придавать негативным событиям большее значение. Поэтому даже один неприятный эпизод, произошедший в праздник, может потом мешать радоваться этому дню", — отметила психолог.

Еще одной причиной потери праздничного настроения, по словам Метелиной, становится рутина. Когда праздник превращается в повторяющийся ритуал, он перестает вызывать предвкушение и эмоции. Люди соблюдают традиции по инерции, не потому что им этого хочется, а потому что "так принято".

"Когда каждый год все проходит по одному и тому же сценарию, праздник превращается в рутину. Мы знаем, что будет: оливье, телевизор в полночь и речь президента. Традиции стабилизируют, но при этом убивают эмоции, потому что исчезает элемент неожиданности и новизны", — пояснила эксперт.

Третьей причиной специалист назвала утрату близких. По мере взросления человек теряет тех, с кем когда-то делил праздничные моменты, и радость неизбежно смешивается с грустью. Однако вернуть ощущение праздника можно — важно создавать новые позитивные ассоциации, окружать себя людьми, которые умеют радоваться, и позволять себе больше спонтанности.

"Если есть желание вернуть ощущение праздника, нужно начать с простого — спросить себя, кого я хочу видеть рядом. Эмоции заразительны, и когда рядом люди, умеющие радоваться, это настроение передается. Очень помогает общение с детьми, ведь именно они искренне радуются праздникам и способны "заразить" этим состоянием взрослых", — подчеркнула Метелина.

Она добавила, что вернуть ощущение праздника помогают детали, которые вызывают искренние положительные эмоции. По словам психолога, стоит окружить себя тем, что действительно радует: добавить в меню любимые блюда, не усложнять подготовку, отказаться от формальностей и создать атмосферу уюта. Например, можно устроить пижамную вечеринку или собрать близких в бабушкиных свитерах, чтобы праздник прошел легко и с улыбкой.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
