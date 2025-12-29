Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Прием витаминов совпал с алкоголем: как не навредить организму в период праздничных застолий

В лечебных курсах витамины нельзя сочетать с алкоголем – врач Удалов
Здоровье

Если витамины принимаются в составе лечебного курса, употребление алкоголя противопоказано, а при профилактическом приеме рекомендуется сделать перерыв в их употреблении. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач общей практики Иван Удалов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
По словам врача, совместимость витаминов и алкоголя зависит от их назначения. Если препараты входят в лечебный курс, употребление спиртного противопоказано, поскольку оно снижает эффективность терапии. При профилактическом приеме можно сделать небольшой перерыв и возобновить курс спустя несколько дней после употребления алкоголя.

"При назначении витаминной терапии употребление алкоголя недопустимо, поскольку спиртное снижает действие препаратов. Если же витамины принимаются самостоятельно, без медицинских показаний, допустимо сделать короткий перерыв в приеме. Разрешены только пероральные формы, при этом их нельзя запивать алкоголем", — пояснил Удалов.

Он отметил, что с лекарственными средствами ситуация иная: совмещать их с алкоголем нельзя в любом случае. По словам Удалова, даже привычные препараты при сочетании со спиртным могут вызвать нежелательные реакции. При этом умеренные дозы алкоголя редко приводят к осложнениям, но злоупотребление способно спровоцировать интоксикацию и общее ухудшение самочувствия.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
