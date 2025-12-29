Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перед поездкой животных нужно кормить за два часа до выезда – ветеринар Гольнева
Выбросы после 2065 года становятся ключевым фактором роста уровня моря — Earth
Обратное течение Сухоны наблюдают у истока ежегодно — краеведы
Адвокат Добровинский вспомнил о любви Брижит Бардо к России
Слишком большой диван и минимум мебели делают гостиную громоздкой — Dum&Zahrada
Значение кисломолочных продуктов для усвоения нутриентов отметили диетологи
Новогодние показы в театре Модерн стартуют 2 января со Сказок для взрослых
Комедию Папа в паутине поставили по пьесе Рэя Куни — Театр Шиловского
PHEV обеспечили движение на электротяге без ДВС

Забудьте про разбитость по утрам: как быстро восстановить режим сна после новогодних праздников

Восстановить сон поможет сдвиг подъема на час-полтора – сомнолог Кудинов
Здоровье

Восстановить режим сна после праздников и длительных выходных можно постепенно — сдвигая время пробуждения на час-полтора раньше каждый день, чтобы организм успел адаптироваться. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

Проблема бессонницы
Фото: freepik is licensed under public domain
Проблема бессонницы

По словам сомнолога, главная трудность после длительных выходных заключается в смещении привычных биоритмов — человек ложится и просыпается позже обычного, что вызывает состояние так называемого "социального джетлага". При резком возвращении к рабочему графику организм испытывает стресс, и сон становится поверхностным или затрудненным.

"Главным правилом гигиены сна является необходимость просыпаться в одно и то же время, независимо от выходных и праздников. Во время каникул мы обычно ложимся и встаем позже, поэтому после их окончания организму нужно время, чтобы адаптироваться. Для этого стоит за три дня до выхода на работу начинать вставать раньше — примерно на час-полтора ежедневно, постепенно возвращая привычный режим сна", — отметил врач.

Он добавил, что людям, у которых уже есть проблемы со сном, необходимо особенно внимательно относиться к режиму отдыха. По словам сомнолога, даже во время каникул не стоит менять время подъема, чтобы не сбивать естественные ритмы организма.

"Если у человека уже есть проблемы со сном в виде бессонницы или трудностей с засыпанием, то даже в выходные и праздники нужно вставать в одно и то же время. Это позволяет избежать дополнительных нарушений и сохранить устойчивость режима сна. В противном случае восстановить привычный график будет значительно сложнее", — заключил сомнолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Томат "Лотарингская красавица красная" даёт плоды 500 г
Садоводство, цветоводство
Томат "Лотарингская красавица красная" даёт плоды 500 г
Сорта томатов Розовый мёд, Мазарини и Чёрный Крым рекомендованы для средней полосы
Садоводство, цветоводство
Сорта томатов Розовый мёд, Мазарини и Чёрный Крым рекомендованы для средней полосы
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова Контекст влияет на оценку эмоций собак человеком — учёные Холли Молинаро и Клайв Уинн Александр Рощин Шнековые вездеходы начали разрабатывать в СССР в 1960-х Сергей Милешкин
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Последние материалы
Обратное течение Сухоны наблюдают у истока ежегодно — краеведы
Адвокат Добровинский вспомнил о любви Брижит Бардо к России
Воду использовали для подъёма блоков при строительстве пирамид
Восстановить сон поможет сдвиг подъема на час-полтора – сомнолог Кудинов
Слишком большой диван и минимум мебели делают гостиную громоздкой — Dum&Zahrada
Значение кисломолочных продуктов для усвоения нутриентов отметили диетологи
Новогодние показы в театре Модерн стартуют 2 января со Сказок для взрослых
Комедию Папа в паутине поставили по пьесе Рэя Куни — Театр Шиловского
Тёплая грядка ускоряет старт огурцов на 3 недели
Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.