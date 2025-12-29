Забудьте про разбитость по утрам: как быстро восстановить режим сна после новогодних праздников

Восстановить сон поможет сдвиг подъема на час-полтора – сомнолог Кудинов

Восстановить режим сна после праздников и длительных выходных можно постепенно — сдвигая время пробуждения на час-полтора раньше каждый день, чтобы организм успел адаптироваться. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

Проблема бессонницы

По словам сомнолога, главная трудность после длительных выходных заключается в смещении привычных биоритмов — человек ложится и просыпается позже обычного, что вызывает состояние так называемого "социального джетлага". При резком возвращении к рабочему графику организм испытывает стресс, и сон становится поверхностным или затрудненным.

"Главным правилом гигиены сна является необходимость просыпаться в одно и то же время, независимо от выходных и праздников. Во время каникул мы обычно ложимся и встаем позже, поэтому после их окончания организму нужно время, чтобы адаптироваться. Для этого стоит за три дня до выхода на работу начинать вставать раньше — примерно на час-полтора ежедневно, постепенно возвращая привычный режим сна", — отметил врач.

Он добавил, что людям, у которых уже есть проблемы со сном, необходимо особенно внимательно относиться к режиму отдыха. По словам сомнолога, даже во время каникул не стоит менять время подъема, чтобы не сбивать естественные ритмы организма.

"Если у человека уже есть проблемы со сном в виде бессонницы или трудностей с засыпанием, то даже в выходные и праздники нужно вставать в одно и то же время. Это позволяет избежать дополнительных нарушений и сохранить устойчивость режима сна. В противном случае восстановить привычный график будет значительно сложнее", — заключил сомнолог.