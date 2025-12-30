Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Праздник, который калечит: мрачная медицинская сторона красивой новогодней картинки

Нарколог Шуров: традиция напиваться в Новый год противоречит идее праздника
Здоровье

Новогодние алкогольные марафоны не имеют ничего общего с отдыхом и наносят прямой вред организму и психике, отметил врач-психиатр и нарколог Василий Шуров. О росте смертности и тяжелых отравлениях в праздничные дни специалист рассказал в эфире Pravda.Ru.

Стаканы с алкоголем в руках
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стаканы с алкоголем в руках

Шуров подчеркнул, что употребление алкоголя в праздники воспринимается как норма, хотя с медицинской точки зрения речь идет о серьезной интоксикации организма. Он напомнил, что этанол воздействует на центральную нервную систему и создает иллюзию веселья, за которой скрываются опасные последствия для здоровья.

"Это не отдых, это отравление. Это отравление, это удар по организму. Организм в это время не отдыхает, а борется", — отметил Шуров.

Эксперт пояснил, что именно в новогодние дни врачи фиксируют всплеск тяжелых состояний, травм и смертей, которые происходят буквально на ровном месте. Он подчеркнул, что за праздничной картинкой скрываются человеческие трагедии.

"У меня новогодние праздники — это просто катастрофа, когда я смотрел, как люди погибают на ровном месте, что с ними происходит, как они становятся инвалидами. Для меня это очень болезненная тема, я прям моментально злюсь, что у нас идиотское представление о празднике. Не так должен выглядеть праздник у нормального человека. Это уже давно не праздник", — подчеркнул специалист.

Полная запись разговора с Василием Шуровым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
