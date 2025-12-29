Белые халаты без фильтра: Минздрав открыл медицине аварийный режим допуска к работе на год

Минздрав России разрешил временную работу медиков без аккредитации

В России временно изменили правила допуска медиков и фармацевтов к работе без прохождения обязательной аккредитации. Соответствующий документ утвердил Минздрав, чтобы смягчить кадровые ограничения в системе здравоохранения и обеспечить её устойчивую работу в нестандартных условиях. Новые нормы носят временный характер и будут действовать в течение следующего года.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодой красивый врач в медицинском халате со стетоскопом

Зачем понадобились временные исключения

Решение о допуске к профессиональной деятельности без аккредитации приняли на фоне сразу нескольких факторов. В последние годы система здравоохранения сталкивается с дефицитом кадров, который особенно остро проявляется в экстренных ситуациях и в периоды нормативных переходов. Чтобы не допустить перебоев в оказании медицинской помощи, регулятор решил временно расширить возможности привлечения специалистов.

Документ предусматривает два ключевых сценария, в которых допускается работа без действующей аккредитации. Оба они направлены на оперативное закрытие кадровых потребностей и снижение нагрузки на действующих сотрудников медицинских организаций.

Работа в условиях чрезвычайных ситуаций

Первый блок послаблений касается ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В условиях ЧС медицинским учреждениям разрешено привлекать к работе более широкий круг специалистов, чем это предусмотрено стандартными требованиями. Речь идёт как о практикующих врачах и среднем медперсонале с определённым стажем, так и о студентах медицинских вузов старших курсов.

Такие специалисты могут быть допущены к участию в операциях или работе в качестве ассистентов анестезиолога. При этом предусмотрен обязательный набор условий. Кандидаты должны пройти дополнительное обучение продолжительностью не менее 72 часов, причём не менее половины этого времени отводится на практическую подготовку. Кроме того, их работа возможна исключительно под контролем более опытных коллег.

Подобный подход позволяет оперативно усилить медицинские бригады, не снижая при этом требований к безопасности пациентов. Контроль со стороны старших специалистов и обязательная практика служат своеобразным фильтром, минимизирующим риски.

Поддержка специалистов в переходный период

Второй сценарий связан с плановым переходом на обновлённую систему аккредитации. Медицинские и фармацевтические работники, чьи сертификаты истекли в 2025 году, получили право продолжить работу по своей основной специальности без немедленного прохождения новой процедуры.

Такой допуск будет действовать до конца следующего года и позволит специалистам спокойно завершить оформление документов, не прерывая профессиональную деятельность. Для системы здравоохранения это означает сохранение опытных кадров и снижение административной нагрузки в пиковые периоды.

Смежные специальности и немедицинское образование

Отдельный раздел документа посвящён работе по смежным специальностям. Минздрав уточнил, что сотрудники без профильного медицинского образования — например, биологи или химики — могут занимать определённые должности в сфере здравоохранения. Ключевым условием остаётся соответствие их образования действующим квалификационным требованиям.

Это решение особенно актуально для лабораторной диагностики, фармацевтики и научно-исследовательских подразделений, где важны узкоспециализированные знания и практический опыт, а не только медицинский диплом.

Усиленный контроль со стороны медучреждений

Все специалисты, которых допустят к работе по новым временным правилам, будут находиться под повышенным контролем со стороны руководства медицинских организаций. Дирекции учреждений обязаны отслеживать качество выполняемых работ, соблюдение стандартов и безопасность пациентов.

Таким образом, временные исключения не означают ослабления ответственности. Напротив, они сопровождаются дополнительными управленческими мерами, направленными на поддержание высокого уровня медицинской помощи.

Сравнение временного допуска и стандартной аккредитации

Стандартная система аккредитации предполагает строгую проверку знаний и навыков специалиста с установленной периодичностью. Временный допуск, в свою очередь, не отменяет этих требований, а лишь откладывает их выполнение или смягчает условия в особых обстоятельствах.

Если аккредитация ориентирована на долгосрочное подтверждение квалификации, то временные исключения решают краткосрочные задачи — закрытие дефицита кадров и адаптацию системы к кризисным ситуациям. В перспективе все специалисты всё равно должны будут пройти полноценную процедуру подтверждения компетенций.

Плюсы и минусы временных исключений

Введение временных послаблений имеет как очевидные преимущества, так и определённые ограничения. С одной стороны, система здравоохранения получает дополнительную гибкость. Это позволяет быстрее реагировать на ЧС, сохранять опытных специалистов и снижать нагрузку на персонал.

С другой стороны, возрастает ответственность руководителей медучреждений, которым необходимо обеспечить эффективный контроль и наставничество. Также сохраняется риск неравномерного уровня подготовки у временно допущенных сотрудников, что требует дополнительных организационных усилий.

Популярные вопросы о временном допуске медиков к работе

Кто может работать без аккредитации по новым правилам?

Студенты старших курсов медвузов, врачи и средний медперсонал с определённым стажем, а также специалисты со смежным образованием при соблюдении условий документа.

На какой срок введены послабления?

Временные правила будут действовать в течение следующего года, после чего система вернётся к стандартным требованиям.

Отменяет ли новый порядок обязательную аккредитацию?

Нет, аккредитация остаётся обязательной. Послабления лишь позволяют временно работать без неё в исключительных ситуациях.

Кто отвечает за качество работы допущенных специалистов?

Ответственность возлагается на руководство медицинских организаций и старших специалистов, осуществляющих контроль.

Можно ли работать по новой специальности без медицинского образования?

Да, но только в рамках смежных направлений и при полном соответствии квалификационным требованиям.