Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сахар смягчает кислоту томатов в борще — повара
Лёгкие шторы делают гостиную светлее и визуально просторнее — Ideal Home
Среднемоторная схема обеспечила баланс массы по осям — CAR & MOTOR
Гипсокартонные стены уступают кирпичным по прочности и звукоизоляции — idealista
Новые месторождения открываются и меняют экономику страны — Козлов
Кизил стал плодовой культурой для частных садов — Mein Schöner Garten
Сладкие яблоки делают селедку под шубой приторной — кулинары
Зять Алентовой раскритиковал сериал "Москва слезам не верит"
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем

Один документ на всю страну: клинические исследования становятся прозрачнее без лишней бюрократии

В России вводят единую форму согласия на клинические исследования — указ Путина
Здоровье

В России меняются правила участия граждан в клинических испытаниях лекарственных препаратов. Новый закон вводит более прозрачный и унифицированный механизм получения добровольного информированного согласия. Документ призван повысить защиту прав пациентов и упростить процедуры для медицинских организаций.

врач в больнице
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
врач в больнице

Зачем понадобились изменения

Клинические исследования остаются ключевым этапом разработки и внедрения современных лекарств. Без них невозможно ни доказать эффективность препаратов, ни обеспечить их безопасность для широкого применения. При этом сама процедура участия пациентов долгое время оставалась неоднородной: формы согласия отличались от учреждения к учреждению, а объем информации нередко зависел от внутренних регламентов конкретных клиник.

Новый федеральный закон направлен на устранение этих различий. Он устанавливает единый стандарт оформления согласия пациента, который должен применяться во всех клинических исследованиях на территории страны. Это, по замыслу законодателя, делает процесс более понятным и предсказуемым как для граждан, так и для исследователей.

Что меняется в процедуре согласия

Ключевым нововведением становится единая форма информационного листка. В этом документе должны быть четко и доступно изложены все существенные сведения о клиническом исследовании: его цели, этапы, предполагаемые методы лечения, возможные риски и ожидаемые преимущества. Отдельно фиксируется письменное согласие пациента на участие в испытании.

Важно, что закон допускает два формата оформления документа. Согласие может быть оформлено как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Такой подход учитывает развитие цифровых сервисов в здравоохранении и расширяет возможности для пациентов, которым удобнее взаимодействовать с медицинскими учреждениями онлайн.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, что означает его немедленное применение на практике.

Масштабы клинических исследований в России

По данным профильных комитетов Госдумы, в настоящее время в клинических исследованиях участвуют около пяти тысяч человек. Испытания проводятся более чем в десяти ведущих учреждениях здравоохранения страны. Несмотря на сокращение активности иностранных фармацевтических компаний, которые в последние годы приостановили исследования своих препаратов в России, отечественная научная база продолжает работать и развиваться.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов отмечал, что клинические исследования остаются важным инструментом поддержки медицинской науки и фармацевтической отрасли. В этих условиях особенно значимым становится доверие пациентов к процедурам и гарантиям, которые им предоставляются.

Приоритет — защита прав пациента

Отдельный акцент в законе сделан на защите прав и достоинства участников исследований. Заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш подчеркнул, что развитие современной медицины невозможно без клинических испытаний, однако интересы науки и экономики не могут превалировать над безопасностью граждан.

"При этом абсолютным приоритетом должна оставаться защита прав, достоинства и здоровья граждан, которые соглашаются в них участвовать", — заявил депутат.

По его словам, новый закон вносит необходимую ясность и строгий порядок в процесс получения добровольного информированного согласия. Пациент получает возможность заранее и в полном объеме ознакомиться со всеми условиями исследования, оценить потенциальные риски и принять взвешенное решение.

Преимущества единого информационного листка

Единая форма документа упрощает коммуникацию между пациентом и медицинским персоналом. Она снижает риск недопонимания и исключает ситуации, когда важная информация оказывается изложенной неполно или слишком сложно.

Каплан Панеш отметил, что такой формат позволяет гражданину получить "полную и четкую информацию о предстоящем исследовании, его возможных рисках и преимуществах". Это особенно важно для людей без медицинского образования, которые ранее могли сталкиваться с перегруженными профессиональной терминологией текстами.

Дополнительным плюсом становится возможность выбора между бумажным и электронным документом. По словам парламентария, это соответствует современным цифровым реалиям и делает процедуру более удобной и доступной для разных категорий пациентов.

Влияние закона на медицинское сообщество

Для исследователей и медицинских организаций новый порядок означает унификацию процессов и снижение правовой неопределенности. Четко установленная форма согласия упрощает подготовку документов и снижает риски претензий со стороны проверяющих органов.

В долгосрочной перспективе это может способствовать росту доверия к клиническим исследованиям со стороны общества. Когда правила прозрачны, а права участников закреплены на законодательном уровне, пациенты охотнее соглашаются на участие в научных проектах.

Почему это важно для системы здравоохранения

Принятый закон рассматривается как важная законодательная гарантия, укрепляющая связь между пациентами, исследователями и медицинским сообществом в целом. Он создает более устойчивую и понятную правовую среду, в которой развитие медицинской науки сочетается с уважением к человеку и его выбору.

В условиях, когда клинические исследования становятся одним из ключевых факторов внедрения инновационных лекарств, единый и прозрачный порядок согласия может сыграть значимую роль в дальнейшем развитии отечественного здравоохранения.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Сорта томатов Розовый мёд, Мазарини и Чёрный Крым рекомендованы для средней полосы
Садоводство, цветоводство
Сорта томатов Розовый мёд, Мазарини и Чёрный Крым рекомендованы для средней полосы
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Утренние тренировки ускоряют метаболизм на день
Новости спорта
Утренние тренировки ускоряют метаболизм на день
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Последние материалы
Сахар смягчает кислоту томатов в борще — повара
Винтажные платки из 1920-х возвращается в повседневные образы — Harper's Bazaar
Лёгкие шторы делают гостиную светлее и визуально просторнее — Ideal Home
В России вводят единую форму согласия на клинические исследования — указ Путина
Мопсы и бульдоги плохо переносят длительный бег из-за особенностей дыхания
Цунами 7000 лет назад перенесло валун 1180 тонн вглубь Тонги — геолог Мартин Келер
Среднемоторная схема обеспечила баланс массы по осям — CAR & MOTOR
Регулярная физическая активность улучшает здоровье сердца
Мел снижает кислотность почвы и останавливает рост мха
Гипсокартонные стены уступают кирпичным по прочности и звукоизоляции — idealista
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.