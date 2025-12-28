Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зимний холод сжимает спину в тиски: скрытая причина боли, которую большинство игнорирует

Холод вызывает спазм мышц спины и боль — объяснил доцент Пироговского университета
Здоровье

Зимой многие люди сталкиваются с болями в спине, даже если ранее подобных проблем не возникало. Холод, скользкие дороги и плотная одежда создают дополнительную нагрузку на организм, заставляя его работать в режиме повышенной защиты. Одной из ключевых причин сезонного дискомфорта становится постоянное напряжение мышц, которое мы почти не замечаем.

Мужчина с болью в спине
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мужчина с болью в спине

Почему зимой спина болит чаще

В холодное время года организм вынужден тратить больше ресурсов на поддержание внутренней температуры. Существенную роль в этом процессе играют скелетные мышцы, особенно мышцы спины. Они выполняют не только двигательную функцию, но и участвуют в терморегуляции, обеспечивая до 40% всей теплопродукции тела.

Когда температура воздуха снижается, мозг получает сигнал о необходимости сохранить тепло. В ответ мышцы автоматически напрягаются. При этом они могут не участвовать в активном движении, но постоянно находятся в состоянии микросокращений. Такое напряжение становится фоновым и длительным, из-за чего формируется хронический мышечный тонус.

Как мышечный панцирь превращается в источник боли

По словам специалиста, в условиях холода мышцы спины фактически образуют защитный корсет. Он помогает удерживать тепло, но одновременно ограничивает подвижность и ухудшает кровообращение в тканях. В результате мышцы хуже расслабляются, накапливается усталость, появляются спазмы и болезненные ощущения.

"Они превращаются в "панцирь”, пытаясь согреть нас изнутри, но этот "мышечный корсет” вызывает боль", — отметил доцент Пироговского университета Ярослав Гурин.

Такое состояние особенно характерно для людей, которые много времени проводят на улице, долго сидят без движения или вынуждены сохранять напряжённую позу — например, за рулём автомобиля или за рабочим столом.

Дополнительные факторы зимнего риска

Холод — не единственная причина сезонных болей в спине. Зимой человек чаще сталкивается с рядом сопутствующих факторов, которые усиливают нагрузку на позвоночник и мышцы. Среди них — снижение общей физической активности, скованность движений из-за тёплой одежды и постоянное напряжение при ходьбе по льду или снегу.

Организм инстинктивно старается сохранить равновесие, делая шаги более осторожными. Это приводит к перераспределению нагрузки на мышцы спины и поясницы. Если к этому добавляется резкое поднятие тяжёлых сумок или неловкое движение, риск боли возрастает в разы.

Одежда и тепло как профилактика боли

Один из самых простых способов снизить вероятность дискомфорта — правильно подбирать одежду. Врач советует отдавать предпочтение длинным тёплым курткам, которые закрывают поясницу и защищают её от переохлаждения. Дополнительную поддержку обеспечивают широкие пояса, утеплённые шарфы и качественное термобельё.

Важно помнить, что даже кратковременное охлаждение поясничной зоны может запустить цепочку мышечных спазмов. Поэтому защита спины от холода должна быть не эпизодической, а постоянной.

Движение как способ снять хроническое напряжение

Даже при плотном графике и холодной погоде телу необходимы регулярные движения. Домашняя гимнастика помогает разогнать кровь, улучшить питание мышц и снизить уровень застойного напряжения. Речь не идёт о сложных тренировках — достаточно простых и безопасных упражнений.

"Даже дома делайте простую гимнастику: наклоны головы к плечам, медленные вращения плечами, "кошка” — прогибы в позвоночнике на четвереньках. Это разгоняет кровь и снимает застойный спазм", — посоветовал врач.

Такие упражнения особенно полезны после длительного сидения или возвращения с улицы, когда мышцы находятся в зажатом состоянии.

Тепловые процедуры и восстановление

При первых признаках скованности или тянущей боли в спине полезно использовать тепло. Один из доступных вариантов — тёплый душ. Направленная струя воды на проблемную область в течение 5-7 минут способствует расслаблению мышц и улучшению кровообращения.

Тепло действует мягко, не перегружая организм, и может стать хорошей альтернативой резким физическим воздействиям. Однако важно помнить, что при острой боли или подозрении на воспаление любые процедуры лучше согласовать с врачом.

Осторожность в повседневных движениях

Зимой особое значение приобретает техника движения. Специалисты рекомендуют ходить по льду и снегу плавно, избегая широких шагов и резких поворотов корпуса. При переноске тяжёлых сумок нагрузку стоит распределять равномерно, а по возможности — использовать рюкзаки или тележки.

Резкие наклоны и подъём тяжестей на холоде значительно увеличивают риск травм и мышечных спазмов, особенно если тело предварительно не разогрето.

Когда необходимо обратиться к врачу

Если боль в спине становится острой, стреляющей или сопровождается ограничением движений, не стоит пытаться справиться с ней самостоятельно. В таких случаях рекомендуется снизить физическую активность и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Своевременная консультация позволяет отличить обычное мышечное перенапряжение от более серьёзных состояний и подобрать безопасную стратегию восстановления.

Советы для зимнего периода

  1. Следите за тем, чтобы поясница всегда была закрыта и защищена от холода.
  2. Делайте короткие разминки в течение дня, особенно при сидячей работе.
  3. Используйте тёплый душ при первых признаках мышечного напряжения.
  4. Передвигайтесь по скользким поверхностям медленно и осторожно.
  5. Не поднимайте тяжести резко и без предварительного разогрева.

Популярные вопросы о болях в спине зимой

Почему боль появляется даже у здоровых людей?

Даже при отсутствии хронических заболеваний мышцы могут реагировать на холод постоянным напряжением, что со временем вызывает дискомфорт.

Можно ли греть спину при боли?

Тепло допустимо при мышечном спазме и отсутствии острой воспалительной реакции, но при сильной боли лучше проконсультироваться с врачом.

Достаточно ли одной гимнастики?

Гимнастика эффективна в сочетании с тёплой одеждой, правильной техникой движений и разумным распределением нагрузок.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
