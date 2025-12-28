После бурной ночи многие добивают себя сами: методы от похмелья, которые только ухудшают состояние

Алкоголь, таблетки и баня при похмелье усиливают интоксикацию — врач Тюрин

Многие уверены, что пиво, таблетки или "тяжёлая еда" помогают быстрее прийти в себя после застолья. Однако врачи предупреждают: такие методы не только не работают, но и способны серьёзно навредить организму. Нарколог Андрей Тюрин рассказал, какие популярные способы борьбы с похмельем на самом деле усугубляют состояние и почему к ним не стоит прибегать.

Алкоголь не спасает от похмелья

Один из самых распространённых мифов — идея "опохмелиться", то есть выпить пиво или что-то покрепче, чтобы снять неприятные симптомы. По словам Андрея Тюрина, такой подход лишь временно притупляет ощущения, но в реальности усиливает интоксикацию. Организм и так перегружен продуктами распада алкоголя, а новая порция этанола только увеличивает их количество.

"Таким способом вы не поправите здоровье, а, наоборот, продлите страдания", — отметил нарколог Андрей Тюрин в беседе с журналистами.

Врач подчёркивает, что регулярное "похмеление" формирует опасный замкнутый круг. Человек привыкает снимать дискомфорт алкоголем, что со временем может привести к запойному состоянию и развитию зависимости.

Обезболивающие и печень: опасное сочетание

Ещё одна популярная стратегия — приём обезболивающих препаратов. Головная боль, ломота в мышцах и общее недомогание действительно подталкивают к таблетке. Однако нарколог предупреждает: в состоянии похмелья это особенно рискованно.

Печень в этот момент работает в усиленном режиме, перерабатывая токсичные вещества, образовавшиеся после употребления спиртного. Любые лекарства, особенно анальгетики и жаропонижающие, создают дополнительную нагрузку на орган. В результате возрастает риск повреждения печени и ухудшения общего состояния.

Не стоит налегать на жирную еду

Считается, что плотный завтрак — холодец, наваристый суп или солёный рассол — помогает быстрее восстановиться. Однако врач с этим не согласен. Жирные и острые блюда требуют активной работы желудка и поджелудочной железы, которые после алкоголя и так находятся в уязвимом состоянии.

По словам специалиста, такая пища может спровоцировать обострение гастрита, вызвать боли в животе или даже привести к приступу панкреатита. Вместо ощущения облегчения человек рискует получить новые проблемы с пищеварением.

Баня и контрастный душ: риск для сердца и сосудов

Некоторые пытаются "выгнать токсины" с помощью бани, сауны или резких перепадов температуры воды. Но в состоянии похмелья такие процедуры особенно опасны. Алкоголь влияет на сосудистый тонус и артериальное давление, а резкое тепловое воздействие может усугубить этот эффект.

Нарколог предупреждает, что посещение бани или контрастный душ способны вызвать спазм сосудов, скачки давления и в тяжёлых случаях привести к сердечному приступу. Поэтому в первые часы после интоксикации от подобных экспериментов лучше отказаться.

Что действительно помогает организму восстановиться

Врачи сходятся во мнении: при похмелье организму прежде всего нужна поддержка, а не дополнительные испытания. Эндокринолог и диетолог Елизавета Золотова ранее рекомендовала начать с восполнения жидкости. Оптимальный вариант — минеральная вода без газа, которая помогает восстановить водно-солевой баланс.

Также полезны продукты, содержащие калий. Бананы, картофель, курага, чернослив или авокадо легко усваиваются и не перегружают желудок. Благодаря своей мягкой консистенции они не вызывают тяжести и способствуют более комфортному восстановлению.

Сравнение популярных способов борьбы с похмельем

Народные методы часто выглядят привлекательно, но их эффект может быть противоположным ожидаемому. Алкоголь временно притупляет симптомы, но усиливает интоксикацию. Таблетки снимают боль, но нагружают печень. Жирная еда создаёт ощущение сытости, но повышает риск проблем с ЖКТ. В то же время вода и лёгкая пища не дают мгновенного "чуда", но реально помогают организму справиться с последствиями алкоголя.

Советы при похмелье

Начните утро с воды — пейте небольшими глотками. Избегайте алкоголя в любом виде. Откажитесь от обезболивающих без необходимости. Выбирайте лёгкую пищу, богатую калием. Дайте организму отдых и не перегружайте его физически.

Популярные вопросы о похмелье

Можно ли пить пиво, если очень плохо?

Нет, это только усилит интоксикацию и может привести к запойному состоянию.

Какие продукты лучше есть после алкоголя?

Подойдут бананы, картофель, сухофрукты и другие продукты с высоким содержанием калия.

Помогает ли баня вывести токсины?

В состоянии похмелья баня опасна и может вызвать проблемы с сердцем и давлением.