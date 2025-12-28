Зимний фактор включён: погода и праздники проверят систему здравоохранения на прочность

Медицинские службы в регионах России переведут на усиленный режим с 30 декабря — Минз

Новогодние праздники традиционно сопровождаются ростом обращений за медицинской помощью, поэтому система здравоохранения в этот период будет работать в усиленном режиме. Речь идет не только о скорой помощи, но и о поликлиниках, стационарах, аптеках и службах экстренного реагирования. Особое внимание уделят доступности лекарств и помощи пациентам с хроническими и тяжелыми заболеваниями.

Усиленный режим работы на весь период праздников

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел совещание федерального оперативного штаба, посвященное подготовке медицинской системы к длинным выходным. По его итогам регионам было поручено заранее организовать работу всех подразделений здравоохранения и довести информацию до населения.

Руководители региональных министерств и департаментов здравоохранения должны до 29 декабря разместить подробные графики работы медицинских организаций. Это касается поликлиник, больниц, станций скорой помощи и аптек, включая дежурные и круглосуточные пункты.

"С 30 декабря 2025 года по 11 января 2026 года необходимо усилить работу служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи, а также обеспечить готовность медицинских организаций и укомплектованность выездных бригад", — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам главы ведомства, именно в праздничные дни нагрузка на скорую помощь традиционно возрастает из-за травм, обострений хронических заболеваний и сезонных инфекций.

Готовность к чрезвычайным ситуациям и погодным рискам

Отдельный блок поручений касается реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с погодными условиями. Зимние каникулы часто сопровождаются снегопадами, метелями и заторами на трассах, что требует особой координации действий экстренных служб.

Министр подчеркнул, что в случае осложнения дорожной обстановки местные власти обязаны обеспечить присутствие медицинских бригад в местах повышенного риска. Это касается как федеральных и региональных автодорог, так и ледовых переправ.

"При ухудшении погодных условий должно быть организовано круглосуточное дежурство медицинских бригад на ледовых переправах, участках дорог с затрудненным движением, в аэропортах и других местах массового пребывания людей", — пояснил Михаил Мурашко.

Контроль за ситуацией в этот период возложен на органы управления Всероссийской службы медицины катастроф. Они должны обеспечить бесперебойную работу объектов здравоохранения и постоянный мониторинг обстановки в зонах ответственности с 30 декабря по 11 января.

Работа поликлиник, стационаров и аптек

Новогодние праздники — это не только массовые мероприятия и поездки, но и период активных социальных контактов. Как следствие, традиционно возрастает заболеваемость респираторными инфекциями, включая грипп и ОРВИ. В связи с этим Минздрав потребовал обеспечить устойчивую работу всей амбулаторной и стационарной сети.

Поликлиники должны быть готовы принимать пациентов в полном объеме, включая оказание неотложной помощи. Стационары, в том числе сосудистые центры и отделения травматологии, продолжат работу без снижения доступности медицинских услуг.

Особый акцент сделан на бесперебойной работе аптек. Власти регионов должны заранее предусмотреть дежурства аптечных пунктов, особенно в ночное время и в населенных пунктах, где нет круглосуточных аптек. Доступность жизненно важных лекарств в праздничные дни названа приоритетной задачей.

Доступность лекарств и паллиативной помощи

Отдельное внимание на совещании было уделено пациентам, нуждающимся в постоянном приеме препаратов, включая обезболивающие средства и лекарства для паллиативной помощи. Министр подчеркнул, что такие пациенты не должны сталкиваться с перебоями в обеспечении даже в период длинных выходных.

Регионам рекомендовано уже в конце декабря организовать выписку и выдачу лекарств льготным категориям граждан с расчетом на весь праздничный период. Это позволит избежать экстренных ситуаций и снизить нагрузку на медиков в январские дни.

"Крайне важно держать на постоянном контроле вопрос обеспечения паллиативных пациентов необходимыми лекарственными препаратами и не допускать сбоев", — отметил Михаил Мурашко.

Куда обращаться в случае проблем

Если у граждан возникнут сложности с получением лекарств, в том числе обезболивающих средств, рекомендуется не откладывать обращение за помощью. Для этого в период праздников продолжит работу горячая линия Росздравнадзора.

Сообщить о проблеме можно по телефону: +7 800 550 99 03. Обращения будут рассматриваться в оперативном порядке, чтобы обеспечить своевременную медицинскую и лекарственную помощь.

Почему усиление системы особенно важно в праздники

Длинные новогодние выходные — это период, когда одновременно растет травматизм, увеличивается число бытовых происшествий и обостряются хронические заболевания. Добавляется и сезонный фактор — холодная погода и вирусные инфекции. В таких условиях четкая работа медицинских служб становится критически важной.

Комплекс мер, о которых сообщил Минздрав, направлен на то, чтобы жители страны могли получить помощь независимо от даты в календаре. Усиленный режим работы, координация служб и контроль за лекарственным обеспечением должны снизить риски и обеспечить стабильность системы здравоохранения на протяжении всей новогодней декады.