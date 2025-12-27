Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новый год — не заплыв на выживание: как отметить так, чтобы не лечиться от праздника, а получить от него энергию на январь

Универсального сценария для новогодних выходных нет — психотерапевт Никитина
Новогодние каникулы часто превращаются в странный парадокс: долгожданные дни свободы пролетают, оставляя после себя не чувство обновления, а лишь усталость и разочарование от потраченного впустую времени. Виной тому — давление стереотипов о том, как "правильно" отдыхать, и отсутствие личных приоритетов. О том, как превратить праздничные выходные в ресурс для психологического восстановления, в интервью изданию MosTimes рассказала семейный системный психотерапевт Лариса Никитина.

Горячий шоколад и книга в снежном кафе (уют)
Фото: Grok.com
Горячий шоколад и книга в снежном кафе (уют)

Отказ от универсального сценария

Первый шаг к осмысленным каникулам — это осознание, что не существует идеального шаблона, подходящего всем. Эксперт подчёркивает, что универсального сценария для новогодних выходных не существует, так как у каждого человека свои потребности. Для одного отдых — это абсолютный покой и тишина, для другого — шумное застолье в компании, а для третьего — давно отложенный ремонт. Попытка следовать чужому примеру или социальным ожиданиям часто приводит к выгоранию.

Лариса Никитина иллюстрирует эту мысль ярким контрастом.

"У кого-то в квартире обои отклеились и висят, а кто-то не может даже маленькой царапины на стене видеть, будет ремонт. Все люди разные и приоритеты у всех разные", — отметила эксперт.

Ключевое — чтобы выбранное занятие приносило удовлетворение и не становилось источником стресса и истощения. Важно, чтобы праздники ощущались именно как праздник, а не как источник усталости, отмечает психотерапевт. Это означает, что планирование должно начинаться не с вопроса "как все отдыхают?", а с вопроса "что сейчас нужно мне?".

Таким образом, праздник перестаёт быть синонимом обжорства или чрезмерного употребления алкоголя, за которыми следует лишь плохое самочувствие. Его суть смещается к получению тех эмоций и состояния, которых человеку не хватало в рутинной жизни: будь то чувство завершённости от наведённого порядка или радость от новых впечатлений.

Смена деятельности как главный принцип

Наиболее эффективной стратегией, по мнению специалиста, является не пассивное "ничегонеделание", а осмысленная смена деятельности. Когда мозг и тело переключаются на задачи, отличные от рабочих и бытовых, происходит психологическая перезагрузка. Это не обязательно должен быть подвиг — достаточно любой активности, воспринимаемой как удовольствие: творчество, долгие прогулки, спорт, чтение или изучение чего-то нового.

"Не отдыхать, а заниматься делом, смена деятельности. Кто-то с книжкой посидит, кто-то погуляет побольше, кто-то побегает", — говорит Лариса Никитина.

Даже небольшое изменение пространства вокруг себя, будь то перестановка мебели или разбор гардероба, может иметь терапевтический эффект. Процесс созидания и видимого преобразования даёт ощущение контроля и обновления, которых часто не хватает в повседневной суете.

Даже такие, казалось бы, утомительные занятия, как ремонт, могут быть в радость, если они не превышают комфортный уровень нагрузки и заканчиваются конкретным, желанным результатом.

"Если вы меняете пространство вокруг себя, у вас жизнь меняется", — отмечает эксперт.

Этот принцип работает на всех уровнях: смена обстановки, круга общения, маршрута прогулки или хобби даёт мозгу новые стимулы и помогает выйти из зацикленного состояния.

Баланс между активностью и восстановлением

При этом психотерапевт не демонизирует пассивный отдых. Лежание на диване с любимым сериалом тоже имеет право на существование, но важно, чтобы оно было дозированным и осознанным выбором, а не единственным доступным сценарием на все десять дней. Полностью проведённые в такой форме каникулы редко приносят ощущение наполненности и обновления, так как не создают контраста с обычной жизнью.

Именно контраст и выход из рутины, даже кратковременный, создают то самое чувство "настоящего отдыха". Это может быть однодневная поездка в незнакомый город, посещение необычной выставки, мастер-класс или даже просто прогулка в парке, где вы давно не были. Важно, чтобы это действие выходило за рамки привычного автоматизма и требовало минимального, но вовлечения.

Таким образом, ценность каникул определяется не их длиной, а качеством полученного опыта и глубиной переключения. Планируя их, стоит думать не в категориях "отдых vs. дела", а в категориях "ресурс vs. истощение". Выбранные занятия должны не истощать остатки сил, а, напротив, заряжать энергией и положительными эмоциями, создавая психологический и эмоциональный запас прочности на предстоящий рабочий год. Это и есть главная цель любых праздников.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
