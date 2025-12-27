Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Иммунитет — не мышца: почему его нельзя подкачать за три недели, и кому выгодна эта опасная иллюзия

Универсальной схемы для быстрого повышения иммунитета нет — иммунолог Калинина
Здоровье

В период сезонных вспышек заболеваний и вирусных угроз популярность набирает идея быстрого и гарантированного "поднятия" иммунитета с помощью различных средств. Однако эта концепция в корне противоречит принципам работы нашей защитной системы.

Человек плохо себя чувствует
Фото: Designed by Freepik by stockking is licensed under publik domain
Человек плохо себя чувствует

Иммунитет — не мышца, которую можно накачать за неделю тренировок, а сложный, глубоко индивидуальный механизм. О том, почему не существует универсальной "волшебной таблетки" для иммунной защиты, в интервью изданию NewsInfo рассказала клинический иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Наталья Калинина.

Почему иммунитет нельзя "настроить" по шаблону

Ключевой принцип, который специалист ставит во главу угла, — это высокая степень индивидуализации иммунного ответа. Он формируется не только под влиянием текущего состояния здоровья, но и в зависимости от типа инфекции, дозы патогена, а также фоновых, хронических процессов в организме. Попытка заранее предсказать и гарантировать быстрый эффект от какого-либо профилактического препарата, по словам эксперта, не имеет серьёзного научного обоснования.

"Иммунитет это дело, относящееся к конкретной личности. И в зависимости от того, чем человек болеет, он будет реагировать на поступление нового незнакомого антигена", — поясняет Наталья Калинина.

Это означает, что реакция на один и тот же вирус у двух разных людей может кардинально отличаться по силе и скорости. К этому добавляется влияние уже имеющихся заболеваний, которые могут модифицировать работу защитных клеток, создавая уникальный иммунологический "портрет".

Таким образом, идея заранее гарантировать быстрый иммунный эффект за счет препаратов не имеет надежного научного подтверждения, подчёркивает профессор. Иммунная система — это динамическая сеть, а не простой переключатель, который можно резко активировать. Её реакции зависят от генетики, возраста, образа жизни и целого спектра факторов, неподконтрольных человеку в краткосрочной перспективе.

Реальная роль профилактических мер

Это не означает, что любые профилактические действия бессмысленны. Они могут играть важную роль в периоды повышенного риска, но важно правильно понимать их возможности и ограничения. Такие меры, будь то приём некоторых препаратов, витаминов или закаливание, не дают мгновенного щита и не обеспечивают стопроцентную защиту от заражения. Их цель — поддержать ресурсы организма и создать более благоприятные условия для адекватного ответа на вторжение патогена.

Наталья Калинина приводит пример с интерферонами, часто используемыми для профилактики и лечения ОРВИ. Она отмечает, что гарантировать полную победу над болезнью после трёх недель приёма интерферона очень трудно. Тем не менее, в разгар первых клинических признаков их применение может быть целесообразным для активации клеточного иммунного ответа. То есть препарат работает не как "заранее включённая защита", а как вспомогательный инструмент в момент начала болезни, помогая собственным силам организма мобилизоваться.

Эффект от большинства общеукрепляющих практик — здорового сна, сбалансированного питания, управления стрессом — носит накопительный и долгосрочный характер. Они не "поднимают" иммунитет в прямом смысле, а скорее устраняют факторы, которые его угнетают, позволяя системе функционировать в оптимальном для данного человека режиме. Сроки, за которые можно увидеть результат таких изменений, измеряются неделями и месяцами, а не днями.

Индивидуальный ответ как норма

Понимание индивидуальности иммунитета должно менять и общий подход к его "укреплению". Вместо поиска чудодейственного средства логичнее сосредоточиться на базовых принципах здорового образа жизни, которые создают стабильный фундамент для работы всех систем организма. Для кого-то критически важным окажется нормализация сна, для другого — коррекция дефицита витамина D, выявленного по анализу крови.

Само понятие "слабый иммунитет" зачастую используется некорректно. Частые простуды у взрослого человека далеко не всегда свидетельствуют о неполадках в иммунной системе — они могут быть следствием постоянного контакта с новыми штаммами вирусов в коллективе или иных причин. Истинные иммунодефициты — это серьёзные диагнозы, которые требуют специализированного врачебного вмешательства, а не самолечения общедоступными средствами.

Поддержание иммунитета — это не разовая акция, а часть повседневной культуры заботы о здоровье, учитывающей уникальность каждого человека. Эффект от таких вдумчивых действий будет куда более устойчивым и реальным, чем от попыток быстро "поднять" защиту с помощью разрекламированных, но не имеющих доказательной базы методов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
