Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крем из феты готовится за 5 минут без термообработки — кулинары
Современная химическая завивка: пляжные волны держатся до 6 месяцев — iGlanc
С возрастом чувство праздника теряется из-за рутины – психолог Метелина
Китай запретил электронные дверные ручки в новых авто — Autoblog
Салат с кальмарами поддерживает сердце и сосуды — врачи
Центробанк России планирует внедрить новую функцию в СБП — Бакина
В лечебных курсах витамины нельзя сочетать с алкоголем – врач Удалов
Почва для пуансеттии должна оставаться слегка влажной без застоя воды — Actualno
Перед поездкой животных нужно кормить за два часа до выезда – ветеринар Гольнева

Три месяца тишины в трудовой книжке — красная карточка для HR: как превратить подозрение в преимущество за одну фразу

Честность повышает доверие при объяснении пробелов в трудовой — рекрутер Никольская
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

В современной карьере периоды без официального трудоустройства перестали быть однозначным "красным флагом", но их объяснение превратилось в отдельный тест на профессионализм. Работодатели сегодня оценивают не столько сам факт паузы, сколько осознанность, с которой кандидат распорядился этим временем.

Рукопожатие после собеседования
Фото: www.pexels.com by Sora Shimazaki is licensed under Бесплатное использование
Рукопожатие после собеседования

О ключевых принципах, которые помогают превратить пробелы в трудовой биографии из слабого места в преимущество, в интервью изданию MoneyTimes рассказала владелец агентства по подбору руководителей Fresh Executive Search Виктория Никольская.

Честность в деталях, конструктив — в содержании

Первое и базовое правило, по мнению эксперта, — это откровенность. Однако честность не должна превращаться в наивное перечисление всех бытовых обстоятельств. Никольская рекомендует фокусироваться на конструктивных и профессионально значимых аспектах. Идеальным объяснением будет рассказ о том, как этот период был использован для целенаправленного роста, который повышает ценность кандидата на рынке труда.

"Я бы рекомендовала честные ответы максимально по поводу пробелов в трудовой книжке, но желательно, если они существенные, занимались чем-то конструктивным, повышали квалификацию, делали контракты по договору подряда", — советует Виктория Никольская.

Подход "профессионального переформатирования" позволяет продемонстрировать работодателю проактивную жизненную позицию. Важно показать, что вы не бездельничали, а занимались развитием, делая что-то ценное для своего профессионального профиля.

Таким образом, сам по себе пробел отходит на второй план, а на первый выходит осознанное и полезное применение времени. Даже если формально вы не были оформлены в штат, участие в проектах, обучение, написание статей или консультационная работа — всё это формирует опыт, который можно представить как логичное и выгодное продолжение карьеры. Главное — чтобы эта деятельность была релевантна целевой позиции.

Чем не стоит делиться с работодателем

Существует и обратная сторона медали — информация, которую эксперт настоятельно не рекомендует делать центральной в объяснениях. Речь о сугубо личных или бытовых причинах, даже если они абсолютно объективны и правдивы. Упоминание ремонта, длительного путешествия или решения семейных вопросов может быть неправильно истолковано, создав у нанимателя ложное впечатление о приоритетах кандидата.

Виктория Никольская предостерегает, что подобные формулировки способны снизить доверие, поскольку косвенно сигнализируют о возможном недостатке мотивации или карьерной фокусировки. Для пробелов длительностью от трёх месяцев ответы в духе "отдыхал" или "занимался личными делами" считаются профнепригодными.

"Если пробел существенный по времени, от трех месяцев, то говорить, "отдыхал" или "занимался своими личными делами" я бы не рекомендовала. Надо придумать занятие", — посоветовала эксперт.

Это не призыв ко лжи, а рекомендация сконцентрироваться на той части вашей деятельности в тот период, которая имеет отношение к профессиональной сфере.

Это правило особенно жёстко работает на уровне подбора руководителей и высококвалифицированных специалистов, где ожидания к личной ответственности и управлению собственной карьерой максимально высоки. В такой ситуации даже объективная необходимость позаботиться о здоровье может быть подана через призму осознанного решения восстановить силы для эффективной дальнейшей работы, а не как вынужденная пауза.

Презентация как часть стратегии поиска

В итоге, работа с пробелами в резюме — это не оправдание, а часть стратегической самопрезентации. Успешный кандидат умеет "упаковать" любой период своей биографии так, чтобы он вписывался в общую нарративную линию профессионального развития. Короткий период между работами можно представить как время для анализа карьерных целей и целенаправленного поиска действительно подходящей роли, что говорит о вдумчивости.

Более длительные паузы требуют более весомого "контента". Здесь на помощь приходят онлайн-курсы с сертификатами, участие в конференциях, фриланс-проекты или даже глубокое изучение индустрии. Важно показать, что это время было использовано с пользой для профессионального развития, — косвенно подчёркивает Никольская. Потенциальный работодатель должен увидеть в кандидате человека, который даже в отсутствие внешнего контроля способен управлять своим развитием и генерировать ценность.

Таким образом, объяснение пробела становится возможностью не только закрыть вопрос, но и продемонстрировать навыки стратегического мышления, умение превращать вызовы в возможности и ответственность за свою экспертизу. В современном мире именно это качество — способность к осознанному управлению карьерой, включая её нелинейные отрезки, — становится одним из ключевых конкурентных преимуществ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Уксусный раствор уничтожает сорняки между плиткой
Садоводство, цветоводство
Уксусный раствор уничтожает сорняки между плиткой
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Красота и стиль
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова Контекст влияет на оценку эмоций собак человеком — учёные Холли Молинаро и Клайв Уинн Александр Рощин Шнековые вездеходы начали разрабатывать в СССР в 1960-х Сергей Милешкин
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Скалы рухнули, океан раскачался: Арктика запустила процесс, которого раньше не фиксировали
Скалы рухнули, океан раскачался: Арктика запустила процесс, которого раньше не фиксировали
Последние материалы
Прыжки и берпи ускоряют жиросжигание без зала
Честность повышает доверие при объяснении пробелов в трудовой — рекрутер Никольская
Салат с кальмарами поддерживает сердце и сосуды — врачи
Подводный шум судов снижает успех охоты косаток — Global Change Biology.
Центробанк России планирует внедрить новую функцию в СБП — Бакина
В лечебных курсах витамины нельзя сочетать с алкоголем – врач Удалов
Почва для пуансеттии должна оставаться слегка влажной без застоя воды — Actualno
Широкие брюки с завышенной талией подходят для новогодних вечеринок — Marianne
Короткие ногти легко адаптируются под любой стиль — Marie Claire
Перед поездкой животных нужно кормить за два часа до выезда – ветеринар Гольнева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.