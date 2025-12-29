Двигаться, чтобы не лопнуть: почему пешая прогулка важнее таблетки при угрозе для сосудов

Пешие прогулки улучшают состояние сосудов и стабилизируют давление — кардиолог Конев

Снижение артериального давления часто ассоциируется лишь с приёмом таблеток, в то время как коррекция образа жизни способна дать не менее значимый эффект. Однако многие пациенты воспринимают такие рекомендации как общие фразы, не представляя, с каких конкретных и простых шагов можно начать изменения.

О том, какие именно привычки требуют первоочередного пересмотра при гипертонии, подробно рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Конев в комментарии для издания NewsInfo.

Питание: осознать скрытые риски

Первый и наиболее управляемый фактор риска — это ежедневный рацион. Профессор Конев настаивает, что привычка активно досаливать пищу лишена физиологического смысла, особенно для гипертоников. Исторически сложившийся избыток соли стал серьёзной проблемой, поскольку натрий задерживает жидкость, увеличивая объем крови и нагрузку на сосудистые стенки. Врач предлагает в данном случае чёткую и измеримую цель.

"Можно исключить соль для начала. Три грамма в сутки. Потому что соли достаточно во всех продуктах, которые мы потребляем", — сказал кардиолог.

Не менее критичным специалист называет контроль над потреблением животных жиров, которые напрямую влияют на уровень холестерина. Их избыток способствует образованию атеросклеротических бляшек, сужающих просвет сосудов и заставляющих сердце работать с повышенной силой. Это напрямую создает предпосылки для роста артериального давления, отмечает кардиолог. Таким образом, коррекция питания становится не просто диетой, а методом снижения нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Важным аспектом является и общая калорийность рациона, не соответствующая современному, преимущественно сидячему образу жизни. Юрий Конев напоминает, что сегодняшние энергозатраты в разы меньше, чем у предыдущих поколений, что делает переедание прямой дорогой к лишнему весу и, как следствие, к гипертензии.

Режим и движение: восстанавливая баланс

Помимо питания, кардиолог отдельно выделяет необходимость нормализации режима труда и отдыха. Хронический недосып, особенно в тёмное время суток, нарушает регуляцию гормонов стресса, которые, в свою очередь, провоцируют спазмы сосудов и учащение сердечного ритма. Полноценный сон становится не роскошью, а терапевтической процедурой, позволяющей нервной системе и сосудам восстановиться.

Что касается физической активности, то здесь, по словам профессора, главная ошибка — это её полное отсутствие из-за страха навредить. Медик подчеркивает, что полностью исключать движение нельзя, но нагрузка должна быть адекватной и подобранной индивидуально, желательно после консультации с врачом. Речь идёт не о спортивных рекордах, а о возвращении естественной подвижности в повседневную жизнь.

"Физическая активность резко снижена, это тоже влияет на сосуды. Надо хоть немножко пешком ходить, несколько этажей для начала", — советует Юрий Конев.

Он с сожалением констатирует, что многие предпочитают проехать на машине даже короткие дистанции в триста-четыреста метров, лишая себя простейшего инструмента для тренировки сосудов и укрепления сердечной мышцы.

От теории к простым действиям

Ключевая мысль эксперта заключается в том, что управление гипертонией начинается не в кабинете врача, а в повседневных решениях человека. Даже простые шаги, системно внедрённые в жизнь, могут привести к значимым результатам. Регулярные прогулки, сознательный отказ от лифта и машины на коротких дистанциях, контроль за солонкой и выбор менее жирных продуктов — это и есть та самая базовая терапия.

Эти меры работают комплексно: снижение веса облегчает работу сердца, уменьшение соли нормализует водный баланс, а двигательная активность повышает эластичность сосудов. Кардиолог призывает не ждать мгновенных чудес, а последовательно интегрировать новые привычки, делая их неотъемлемой частью рутины. Такой подход не отменяет необходимости медикаментозного лечения в многих случаях, но существенно повышает его эффективность и может со временем привести к снижению дозировок препаратов.