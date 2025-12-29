Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Центробанк России планирует внедрить новую функцию в СБП — Бакина
В лечебных курсах витамины нельзя сочетать с алкоголем – врач Удалов
Почва для пуансеттии должна оставаться слегка влажной без застоя воды — Actualno
Перед поездкой животных нужно кормить за два часа до выезда – ветеринар Гольнева
Выбросы после 2065 года становятся ключевым фактором роста уровня моря — Earth
Обратное течение Сухоны наблюдают у истока ежегодно — краеведы
Адвокат Добровинский вспомнил о любви Брижит Бардо к России
Слишком большой диван и минимум мебели делают гостиную громоздкой — Dum&Zahrada
Восстановить сон поможет сдвиг подъема на час-полтора – сомнолог Кудинов

Двигаться, чтобы не лопнуть: почему пешая прогулка важнее таблетки при угрозе для сосудов

Пешие прогулки улучшают состояние сосудов и стабилизируют давление — кардиолог Конев
Здоровье

Снижение артериального давления часто ассоциируется лишь с приёмом таблеток, в то время как коррекция образа жизни способна дать не менее значимый эффект. Однако многие пациенты воспринимают такие рекомендации как общие фразы, не представляя, с каких конкретных и простых шагов можно начать изменения.

Лес
Фото: unsplash.com by Jan Suchánek is licensed under Free to use under the Unsplash License
Лес

О том, какие именно привычки требуют первоочередного пересмотра при гипертонии, подробно рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Конев в комментарии для издания NewsInfo.

Питание: осознать скрытые риски

Первый и наиболее управляемый фактор риска — это ежедневный рацион. Профессор Конев настаивает, что привычка активно досаливать пищу лишена физиологического смысла, особенно для гипертоников. Исторически сложившийся избыток соли стал серьёзной проблемой, поскольку натрий задерживает жидкость, увеличивая объем крови и нагрузку на сосудистые стенки. Врач предлагает в данном случае чёткую и измеримую цель.

"Можно исключить соль для начала. Три грамма в сутки. Потому что соли достаточно во всех продуктах, которые мы потребляем", — сказал кардиолог.

Не менее критичным специалист называет контроль над потреблением животных жиров, которые напрямую влияют на уровень холестерина. Их избыток способствует образованию атеросклеротических бляшек, сужающих просвет сосудов и заставляющих сердце работать с повышенной силой. Это напрямую создает предпосылки для роста артериального давления, отмечает кардиолог. Таким образом, коррекция питания становится не просто диетой, а методом снижения нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Важным аспектом является и общая калорийность рациона, не соответствующая современному, преимущественно сидячему образу жизни. Юрий Конев напоминает, что сегодняшние энергозатраты в разы меньше, чем у предыдущих поколений, что делает переедание прямой дорогой к лишнему весу и, как следствие, к гипертензии.

Режим и движение: восстанавливая баланс

Помимо питания, кардиолог отдельно выделяет необходимость нормализации режима труда и отдыха. Хронический недосып, особенно в тёмное время суток, нарушает регуляцию гормонов стресса, которые, в свою очередь, провоцируют спазмы сосудов и учащение сердечного ритма. Полноценный сон становится не роскошью, а терапевтической процедурой, позволяющей нервной системе и сосудам восстановиться.

Что касается физической активности, то здесь, по словам профессора, главная ошибка — это её полное отсутствие из-за страха навредить. Медик подчеркивает, что полностью исключать движение нельзя, но нагрузка должна быть адекватной и подобранной индивидуально, желательно после консультации с врачом. Речь идёт не о спортивных рекордах, а о возвращении естественной подвижности в повседневную жизнь.

"Физическая активность резко снижена, это тоже влияет на сосуды. Надо хоть немножко пешком ходить, несколько этажей для начала", — советует Юрий Конев.

Он с сожалением констатирует, что многие предпочитают проехать на машине даже короткие дистанции в триста-четыреста метров, лишая себя простейшего инструмента для тренировки сосудов и укрепления сердечной мышцы.

От теории к простым действиям

Ключевая мысль эксперта заключается в том, что управление гипертонией начинается не в кабинете врача, а в повседневных решениях человека. Даже простые шаги, системно внедрённые в жизнь, могут привести к значимым результатам. Регулярные прогулки, сознательный отказ от лифта и машины на коротких дистанциях, контроль за солонкой и выбор менее жирных продуктов — это и есть та самая базовая терапия.

Эти меры работают комплексно: снижение веса облегчает работу сердца, уменьшение соли нормализует водный баланс, а двигательная активность повышает эластичность сосудов. Кардиолог призывает не ждать мгновенных чудес, а последовательно интегрировать новые привычки, делая их неотъемлемой частью рутины. Такой подход не отменяет необходимости медикаментозного лечения в многих случаях, но существенно повышает его эффективность и может со временем привести к снижению дозировок препаратов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Садоводство, цветоводство
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Валиева не сможет вернуться на прежний уровень — фигуристка Погорилая
Новости спорта
Валиева не сможет вернуться на прежний уровень — фигуристка Погорилая
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Красота и стиль
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова Контекст влияет на оценку эмоций собак человеком — учёные Холли Молинаро и Клайв Уинн Александр Рощин Шнековые вездеходы начали разрабатывать в СССР в 1960-х Сергей Милешкин
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Последние материалы
Обратное течение Сухоны наблюдают у истока ежегодно — краеведы
Адвокат Добровинский вспомнил о любви Брижит Бардо к России
Воду использовали для подъёма блоков при строительстве пирамид
Восстановить сон поможет сдвиг подъема на час-полтора – сомнолог Кудинов
Слишком большой диван и минимум мебели делают гостиную громоздкой — Dum&Zahrada
Значение кисломолочных продуктов для усвоения нутриентов отметили диетологи
Новогодние показы в театре Модерн стартуют 2 января со Сказок для взрослых
Комедию Папа в паутине поставили по пьесе Рэя Куни — Театр Шиловского
Тёплая грядка ускоряет старт огурцов на 3 недели
Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.