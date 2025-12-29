Легко и без усилий: два слова, которые заставляют комплименты литься рекой — секрет успешных коммуникаторов

Принимать комплименты с благодарностью посоветовала психолог Ирина Бенетт

Привычка отмахиваться от похвалы или спорить с ней может быть не просто проявлением скромности, а сигналом более глубоких психологических проблем. Умение принимать комплименты — такой же важный социальный навык, как и умение их делать, но для многих он оказывается сложным испытанием. О том, почему так происходит и как правильно реагировать на добрые слова, рассказала эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт в комментарии для издания MosTimes.

Фото: https://ru.freepik.com by cookie_studio is licensed under Free Портрет девушки при естественном свете

Почему мы спорим с похвалой

Зачастую мгновенное отрицание комплимента — это автоматическая реакция, корни которой уходят в детство. Ирина Бенетт объясняет, что такое поведение может указывать на заниженную самооценку, формирующуюся из-за дефицита похвалы в прошлом. Человек просто не привык слышать в свой адрес положительные оценки и внутренне с ними не согласен, что и заставляет его сразу же опровергать сказанное.

Такая реакция, по мнению психолога, служит своеобразным защитным механизмом. Не веря в искренность слов или считая их преувеличением, человек пытается вернуть ситуацию в зону своего привычного, пусть и негативного, представления о себе. Однако эта попытка защититься имеет обратный эффект, создавая напряжённость в общении.

Именно отсутствие реакции или попытка принизить себя часто выглядит странно и отталкивающе для собеседника, — косвенно отмечает эксперт. В итоге страдают оба: тот, кто похвалил, чувствует себя неловко, а тот, кто получил комплимент, лишь укрепляется в своих сомнениях.

Какой должна быть правильная реакция

Идеальный ответ на похвалу — это искренняя, но простая благодарность. Психолог советует не усложнять и не перегружать свою реакцию излишними оправданиями или встречным самобичеванием. Достаточно вежливо принять сказанное, тем самым подтвердив, что слова собеседника были услышаны и оценены.

"Для того, чтобы человек и дальше продолжал говорить вам комплименты, вежливо нужно его поблагодарить и сказать спасибо, мне очень приятно", — рекомендует Ирина Бенетт.

Такой ответ не только сохраняет позитивную атмосферу диалога, но и поощряет дальнейшее открытое и тёплое общение. Это создаёт цикл позитивного подкрепления для обеих сторон.

Можно дополнительно усилить этот эффект, ненавязчиво вернув доброе слово собеседнику, отметив, например, его внимательность. Эксперт уточняет, что можно отметить какие-то его черты, чтобы поднять настроение и сделать день немного лучше. Главное — чтобы ответ был естественным и соответствовал ситуации, а не превращался в формальный ритуал.

От навыка к внутренней работе

Однако для тех, кому каждый комплимент даётся с трудом, одной тренировки вежливых ответов может быть недостаточно. Если привычка отрицать похвалу глубока и сопровождается сильным внутренним дискомфортом, это повод задуматься о более серьёзной работе над самооценкой. Психолог прямо связывает неспособность принимать положительные оценки с проблемами в самовосприятии.

В таких случаях, по словам Ирины Бенетт, стоит не только учиться принимать похвалу, но и при необходимости поработать с психологом. Цель такой работы — научиться спокойнее воспринимать положительную оценку со стороны и, что важнее, начать более уверенно и объективно оценивать себя самого. Это долгий процесс, но он меняет качество жизни, делая человека менее зависимым от внешнего мнения.

Финальный вывод специалиста прост и конкретен: позитивная реакция на комплимент всегда очень хорошо сказывается на общении. Игнорирование или отрицание похвалы, напротив, создаёт ненужные барьеры и недопонимание между людьми.

"Мы даём позитивную реакцию на комплимент. Это всегда очень хорошо. Если мы никак не реагируем, человеку будет достаточно странно", — добавила специалист.

Таким образом, умение говорить "спасибо" на доброе слово — это не просто вежливость, а инвестиция в качество своих социальных связей.