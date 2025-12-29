Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тип свечей изменил эффективность сгорания топлива — CAR & MOTOR
Слухи о скором разговоре Путина и Зеленского безосновательны – политолог Дудчак
Новогоднее меню 2026: подборка салатов с майонезом и легкими заправками
Крупнейшие города мира проводят новогодние уличные шоу — туристические службы
Массаж кубиками льда помогает уменьшить отёки лица — Be Beautiful
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Зимние работы в саду и огороде в январе помогают сохранить почву и растения
Провайдеры не запрашивают коды из СМС – киберэксперт Курочкин
Учёные выявили сотни уникальных молочных сахаров у серых тюленей — Earth

Легко и без усилий: два слова, которые заставляют комплименты литься рекой — секрет успешных коммуникаторов

Принимать комплименты с благодарностью посоветовала психолог Ирина Бенетт
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Привычка отмахиваться от похвалы или спорить с ней может быть не просто проявлением скромности, а сигналом более глубоких психологических проблем. Умение принимать комплименты — такой же важный социальный навык, как и умение их делать, но для многих он оказывается сложным испытанием. О том, почему так происходит и как правильно реагировать на добрые слова, рассказала эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт в комментарии для издания MosTimes.

Портрет девушки при естественном свете
Фото: https://ru.freepik.com by cookie_studio is licensed under Free
Портрет девушки при естественном свете

Почему мы спорим с похвалой

Зачастую мгновенное отрицание комплимента — это автоматическая реакция, корни которой уходят в детство. Ирина Бенетт объясняет, что такое поведение может указывать на заниженную самооценку, формирующуюся из-за дефицита похвалы в прошлом. Человек просто не привык слышать в свой адрес положительные оценки и внутренне с ними не согласен, что и заставляет его сразу же опровергать сказанное.

Такая реакция, по мнению психолога, служит своеобразным защитным механизмом. Не веря в искренность слов или считая их преувеличением, человек пытается вернуть ситуацию в зону своего привычного, пусть и негативного, представления о себе. Однако эта попытка защититься имеет обратный эффект, создавая напряжённость в общении.

Именно отсутствие реакции или попытка принизить себя часто выглядит странно и отталкивающе для собеседника, — косвенно отмечает эксперт. В итоге страдают оба: тот, кто похвалил, чувствует себя неловко, а тот, кто получил комплимент, лишь укрепляется в своих сомнениях.

Какой должна быть правильная реакция

Идеальный ответ на похвалу — это искренняя, но простая благодарность. Психолог советует не усложнять и не перегружать свою реакцию излишними оправданиями или встречным самобичеванием. Достаточно вежливо принять сказанное, тем самым подтвердив, что слова собеседника были услышаны и оценены.

"Для того, чтобы человек и дальше продолжал говорить вам комплименты, вежливо нужно его поблагодарить и сказать спасибо, мне очень приятно", — рекомендует Ирина Бенетт.

Такой ответ не только сохраняет позитивную атмосферу диалога, но и поощряет дальнейшее открытое и тёплое общение. Это создаёт цикл позитивного подкрепления для обеих сторон.

Можно дополнительно усилить этот эффект, ненавязчиво вернув доброе слово собеседнику, отметив, например, его внимательность. Эксперт уточняет, что можно отметить какие-то его черты, чтобы поднять настроение и сделать день немного лучше. Главное — чтобы ответ был естественным и соответствовал ситуации, а не превращался в формальный ритуал.

От навыка к внутренней работе

Однако для тех, кому каждый комплимент даётся с трудом, одной тренировки вежливых ответов может быть недостаточно. Если привычка отрицать похвалу глубока и сопровождается сильным внутренним дискомфортом, это повод задуматься о более серьёзной работе над самооценкой. Психолог прямо связывает неспособность принимать положительные оценки с проблемами в самовосприятии.

В таких случаях, по словам Ирины Бенетт, стоит не только учиться принимать похвалу, но и при необходимости поработать с психологом. Цель такой работы — научиться спокойнее воспринимать положительную оценку со стороны и, что важнее, начать более уверенно и объективно оценивать себя самого. Это долгий процесс, но он меняет качество жизни, делая человека менее зависимым от внешнего мнения.

Финальный вывод специалиста прост и конкретен: позитивная реакция на комплимент всегда очень хорошо сказывается на общении. Игнорирование или отрицание похвалы, напротив, создаёт ненужные барьеры и недопонимание между людьми.

"Мы даём позитивную реакцию на комплимент. Это всегда очень хорошо. Если мы никак не реагируем, человеку будет достаточно странно", — добавила специалист.

Таким образом, умение говорить "спасибо" на доброе слово — это не просто вежливость, а инвестиция в качество своих социальных связей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Рублево-Архангельская линия метро: первые станции откроют в 2026 году — РБК
Недвижимость
Рублево-Архангельская линия метро: первые станции откроют в 2026 году — РБК
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Садоводство, цветоводство
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Автомобиль обнаружен внутри затонувшего авианосца USS Yorktown — Popular Science.
Наука и техника
Автомобиль обнаружен внутри затонувшего авианосца USS Yorktown — Popular Science.
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Последствия встречи: что будет с Украиной после разговора Трампа и Зеленского? Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Последние материалы
Толщина зимней мульчи должна быть не менее 10–15 см
Мигранты формируют закрытые диаспоры в России — врач-психиатр Василий Шуров
Слухи о скором разговоре Путина и Зеленского безосновательны – политолог Дудчак
Принимать комплименты с благодарностью посоветовала психолог Ирина Бенетт
Новогоднее меню 2026: подборка салатов с майонезом и легкими заправками
Крупнейшие города мира проводят новогодние уличные шоу — туристические службы
Массаж кубиками льда помогает уменьшить отёки лица — Be Beautiful
Фальсификации образа спецслужб в кино назвали угрозой безопасности — Безверхний
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Зимние работы в саду и огороде в январе помогают сохранить почву и растения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.