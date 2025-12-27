Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тело-конструктор: редкая операция в Китае перевернула представления о хирургии и спасении органов

Китайские хирурги временно пересадили отсечённое ухо на стопу пациентки
Здоровье

История, произошедшая в одной из китайских клиник, поразила даже опытных хирургов. Врачи были вынуждены пойти на нестандартный и крайне редкий шаг, чтобы спасти пациентке слуховой орган после тяжёлой производственной травмы. Решение выглядело почти фантастическим, но именно оно позволило сохранить ухо и в дальнейшем вернуть его на место.

Врачи проводят хирургическую операцию
Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врачи проводят хирургическую операцию

Тяжёлая травма и почти невозможная задача

Женщина получила серьёзные повреждения во время работы с тяжёлой техникой. В результате несчастного случая кожа головы, лица и шеи была разорвана и оказалась раздробленной на множество фрагментов. Ухо при этом оказалось полностью отсечено вместе с частью кожи головы, что значительно осложнило ситуацию.

Когда пострадавшую доставили в больницу провинции Шаньдун, стало ясно, что стандартные методы реконструктивной хирургии не дадут быстрого результата. Основной задачей медиков было не только восстановление кожных покровов черепа, но и сохранение жизнеспособности уха, которое без кровоснабжения могло погибнуть за считаные часы.

Почему ухо нельзя было пришить сразу

Первоначально врачи попытались восстановить ткани головы традиционными способами, однако из-за масштабных повреждений эти попытки оказались безуспешными. Кровоснабжение в зоне травмы было нарушено, а значит, немедленная пересадка уха грозила некрозом тканей и полной утратой органа.

Хирурги столкнулись с дилеммой: ухо нельзя было вернуть на место до тех пор, пока не заживут ткани черепа, но и оставить его без питания было невозможно. Требовалось временное решение, которое позволило бы сохранить орган "живым" на протяжении всего периода восстановления.

Необычное решение: пересадка на стопу

В итоге медицинская команда, специализирующаяся на хирургии кистей, стоп и реконструктивной микрохирургии, приняла нестандартное решение. Ухо было временно пересажено на верхнюю часть стопы пациентки. Именно там врачи смогли обеспечить стабильное кровоснабжение и контроль за состоянием тканей.

Такой подход позволил органу прижиться, сохранить структуру и избежать отмирания. По сути, стопа стала временной "платформой" для сохранения слухового органа до момента, когда его можно будет безопасно вернуть на анатомически правильное место.

Возвращение уха на место

После того как состояние тканей головы стабилизировалось и врачи завершили этапы реконструкции, был проведён следующий, не менее сложный этап операции. Ухо аккуратно отделили от стопы и пересадили обратно в область головы, восстановив кровоснабжение и анатомическое положение.

Медики отмечают, что операция прошла успешно, а слуховой орган сохранил жизнеспособность. Для пациентки это означало не только сохранение внешнего вида, но и шанс на частичное или полное восстановление слуховой функции.

Уникальный случай

По словам специалистов, подобные вмешательства ранее не имели задокументированных успешных прецедентов. Использование стопы как временного "хранилища" для уха стало вынужденной, но крайне эффективной мерой.

Этот случай демонстрирует возможности современной микрохирургии и нестандартного клинического мышления. Он также подчёркивает, насколько важную роль играют технологии восстановления кровоснабжения и опыт хирургов при лечении тяжёлых травм.

Популярные вопросы о реконструктивной микрохирургии

Можно ли сохранить полностью отсечённый орган?

Да, при быстром оказании помощи и наличии условий для восстановления кровотока это возможно.

Почему используют именно стопу?

Эта зона удобна для контроля кровоснабжения и позволяет безопасно разместить пересаженный орган на время лечения.

Насколько часто применяют такие методы?

Подобные решения используются крайне редко и только в исключительных клинических ситуациях.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
