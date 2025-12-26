Итоги года ломают изнутри: как перестать ругать себя и найти внутреннюю опору

Болезненная реакция на итоги года связана с детскими установками — психолог Хорс

Склонность болезненно воспринимать неудачи при подведении итогов года формируется у тех, кого с детства приучили считать, что результат всегда должен быть идеальным. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плохое настроение в Новый Год

По словам психолога, склонность к самобичеванию после подведения итогов возникает не у всех. Она формируется еще в детстве, когда человека приучают к убеждению, что успех должен быть безошибочным и любая неудача недопустима. Если же с ранних лет родителям удается воспитать у ребенка спокойное отношение к результатам, то во взрослом возрасте он легче воспринимает жизненные обстоятельства и ошибки как естественную часть опыта.

"Когда человек воспринимает любую неудачу как катастрофу, он неизбежно испытывает сильное эмоциональное напряжение. Тем, кто склонен к таким переживаниям, важно напомнить себе, что события могут развиваться не по плану, и это не делает их отрицательными. Принятие того, что жизнь не обязана идти строго по намеченному сценарию, помогает снизить внутреннее давление и избавиться от излишней самокритики", — отметил Хорс.

Он подчеркнул, что итоги года стоит рассматривать как личную ревизию, а не как отчет перед собой. В этот список важно включать не только завершенные дела, но и начатые проекты, ведь любое движение вперед уже является достижением.

"Многие считают, что если цель не выполнена полностью, значит, она не выполнена вообще. Но важно записать и частичные успехи: например, я хотел написать книгу — и написал двадцать страниц. Это уже шаг вперед, и он имеет значение. Кроме того, стоит отмечать не только то, что сделано, но и то, что сохранено, ведь удержать что-то в жизни — это тоже достижение", — добавил специалист.

Главное в подведении итогов года — не искать поводы для сожалений, а замечать собственный рост, даже если он происходил незаметно. Такой взгляд, по словам Хорса, помогает встретить Новый год без чувства вины и с внутренним ощущением спокойствия.