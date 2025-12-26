Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секущиеся кончики волос появляются из-за термоукладки и окрашивания
Благодарность — главный элемент корректного отказа — эксперт Богачева
Защита картера чаще всего становится нижней точкой авто
Катя Лель вспомнила Алентову и заговорила о бессмертии души
Крик повышает пульс и уровень стресса у собак — Белновости
Полноценный завтрак защищает от переедания вечером — диетолог Белоусова
Рождественский кактус не цветёт из-за света, температуры и подкормки — Actualno
Лимонный сок с маслом ускоряет маринование мяса — повара
Газированные напитки ускоряют всасывание алкоголя — терапевт Чернышова

Итоги года ломают изнутри: как перестать ругать себя и найти внутреннюю опору

Болезненная реакция на итоги года связана с детскими установками — психолог Хорс
Здоровье

Склонность болезненно воспринимать неудачи при подведении итогов года формируется у тех, кого с детства приучили считать, что результат всегда должен быть идеальным. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

Плохое настроение в Новый Год
Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плохое настроение в Новый Год

По словам психолога, склонность к самобичеванию после подведения итогов возникает не у всех. Она формируется еще в детстве, когда человека приучают к убеждению, что успех должен быть безошибочным и любая неудача недопустима. Если же с ранних лет родителям удается воспитать у ребенка спокойное отношение к результатам, то во взрослом возрасте он легче воспринимает жизненные обстоятельства и ошибки как естественную часть опыта.

"Когда человек воспринимает любую неудачу как катастрофу, он неизбежно испытывает сильное эмоциональное напряжение. Тем, кто склонен к таким переживаниям, важно напомнить себе, что события могут развиваться не по плану, и это не делает их отрицательными. Принятие того, что жизнь не обязана идти строго по намеченному сценарию, помогает снизить внутреннее давление и избавиться от излишней самокритики", — отметил Хорс.

Он подчеркнул, что итоги года стоит рассматривать как личную ревизию, а не как отчет перед собой. В этот список важно включать не только завершенные дела, но и начатые проекты, ведь любое движение вперед уже является достижением.

"Многие считают, что если цель не выполнена полностью, значит, она не выполнена вообще. Но важно записать и частичные успехи: например, я хотел написать книгу — и написал двадцать страниц. Это уже шаг вперед, и он имеет значение. Кроме того, стоит отмечать не только то, что сделано, но и то, что сохранено, ведь удержать что-то в жизни — это тоже достижение", — добавил специалист.

Главное в подведении итогов года — не искать поводы для сожалений, а замечать собственный рост, даже если он происходил незаметно. Такой взгляд, по словам Хорса, помогает встретить Новый год без чувства вины и с внутренним ощущением спокойствия.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Отдых между тренировками повышает силовой прогресс
Новости спорта
Отдых между тренировками повышает силовой прогресс
Горбуша остаётся в 3 раза дешевле семги при сопоставимом вкусе
Еда и рецепты
Горбуша остаётся в 3 раза дешевле семги при сопоставимом вкусе
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Недвижимость
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Nature сравнил научные теории и вымысел в "Очень странных делах" Игорь Буккер Актриса Егения Ядрец рассказала о наследии Всеволода Шиловского Анжела Якубовская В модели мозга мыши воспроизвели альфа-ритмы — учёные университетов Японии и США Александр Рощин
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Последние материалы
Дефицит кальция вызывает горечь и пятна на яблоках
Защита картера чаще всего становится нижней точкой авто
Катя Лель вспомнила Алентову и заговорила о бессмертии души
Крик повышает пульс и уровень стресса у собак — Белновости
Медный бум: цены растут не хуже, чем на драгоценные металлы
Полноценный завтрак защищает от переедания вечером — диетолог Белоусова
Йога снизила стресс и нагрузку на нервную систему
Укусы клещей вызывают рост аллергии на мясо — Schwarzwaelder Bote
Актриса Егения Ядрец рассказала о наследии Всеволода Шиловского
Лимонный сок с маслом ускоряет маринование мяса — повара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.