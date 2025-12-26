Праздничный марафон без вреда для фигуры: эти простые приемы спасают от переедания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Чтобы сохранить легкость и хорошее самочувствие в праздники, важно заранее продумать меню, следить за порциями и не садиться за стол голодным. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio
Девушка

По словам диетолога, ключ к хорошему самочувствию после праздников — в умеренности и планировании. Диетолог советует растягивать праздничные блюда на несколько дней, а не пытаться попробовать все за один вечер. Такой подход снижает нагрузку на организм и помогает избежать чувства тяжести.

"Праздничный период в России довольно продолжительный — от Нового года до Рождества и даже после него. Поэтому не стоит стремиться попробовать все блюда за один вечер. Гораздо разумнее распределить угощения на несколько дней и при планировании меню учитывать не только предпочтения гостей, но и собственные возможности организма", — отметила она.

Белоусова подчеркнула, что привычка ставить на стол слишком много блюд провоцирует переедание. Вместо традиционных "тазиков" салатов она рекомендует подавать еду в небольших порциях и ограничиваться дегустационным количеством.

"Мы садимся за стол не для того, чтобы есть, а чтобы общаться и праздновать. Поэтому стоит пересмотреть застольные привычки: готовить меньше, но разнообразнее. Двух столовых ложек любого блюда достаточно, чтобы насладиться вкусом и при этом не испытывать тяжести", — пояснила диетолог.

Врач посоветовала не нарушать привычный режим питания даже в праздничные дни. По ее словам, полноценные завтрак и обед помогут избежать переедания вечером, а короткие прогулки и активность улучшат пищеварение и обмен веществ.

"Не стоит садиться за праздничный стол с чувством голода — это прямая дорога к перееданию. Лучше в течение дня питаться как обычно, а после застолья немного подвигаться — выйти на прогулку или поиграть с детьми. Это поможет еде лучше усвоиться и не даст калориям отложиться", — добавила Белоусова.

Она также рекомендовала иметь в домашней аптечке ферментные препараты, которые облегчают работу пищеварительной системы после плотных ужинов. Кроме того, врач напомнила, что физическая активность в дни каникул — лучший способ сохранить форму и самочувствие.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
