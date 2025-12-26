Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Япония выделит $58 млрд на оборону в 2026 году — Associated Press
Секущиеся кончики волос появляются из-за термоукладки и окрашивания
Болезненная реакция на итоги года связана с детскими установками — психолог Хорс
Благодарность — главный элемент корректного отказа — эксперт Богачева
Защита картера чаще всего становится нижней точкой авто
Катя Лель вспомнила Алентову и заговорила о бессмертии души
Крик повышает пульс и уровень стресса у собак — Белновости
Полноценный завтрак защищает от переедания вечером — диетолог Белоусова
Рождественский кактус не цветёт из-за света, температуры и подкормки — Actualno

Застолье без утренней расплаты: как пережить Новый год без похмелья

Газированные напитки ускоряют всасывание алкоголя — терапевт Чернышова
Здоровье

Главная причина похмелья — обезвоживание и ошибки в сочетании алкоголя с другими напитками. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

Проблема женского алкоголизма
Фото: freepik is licensed under public domain
Проблема женского алкоголизма

По словам врача, основная причина похмелья — чрезмерное употребление крепкого алкоголя и отсутствие контроля за количеством выпитого. Врач отметила, что предпочтение стоит отдавать слабоалкогольным напиткам, таким как вино, а также не пить залпом, чтобы уменьшить нагрузку на организм и избежать последствий интоксикации.

"Самый надежный способ избежать похмелья — полностью отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь. Это гарантирует хорошее самочувствие на следующий день. Если же планируется застолье с алкоголем, стоит выбирать слабоалкогольные напитки, максимум — вино. С крепкими напитками, такими как водка, текила или виски, перебрать гораздо легче, а проконтролировать количество труднее", — пояснила Чернышова.

Она подчеркнула, что важную роль играет и правильный питьевой режим во время застолья. Между рюмками или бокалами алкоголя нужно делать паузы и обязательно пить воду, чтобы предотвратить обезвоживание и снизить концентрацию алкоголя в крови.

"Желательно после каждого бокала алкоголя выпивать воду — чистую, негазированную. Газированные напитки ускоряют усвоение алкоголя, особенно сладкие газировки, поэтому сочетать их с алкоголем не стоит. Простая вода поможет избежать обезвоживания — одной из главных причин похмельного синдрома. Кроме того, она уменьшает концентрацию спирта в организме", — добавила терапевт.

Врач также рассказала, как помочь организму восстановиться после новогодней ночи. Она рекомендует хорошо выспаться, пить больше жидкости и восполнять баланс микроэлементов с помощью рассола или раствора регидрона. 

"После праздничной ночи важно дать организму восстановиться. Лучшее средство в этом случае — сон и вода. Можно выпить рассол от квашеных огурцов, помидоров или капусты, а если его нет — раствор регидрона. Кофе и алкоголь с утра пить нельзя: они только усилят обезвоживание и ухудшат состояние. На завтрак лучше выбрать теплую и легкую пищу — бульон, кашу или омлет, чтобы не перегружать печень и поджелудочную железу", — подчеркнула Чернышова.

По словам терапевта, жирные и острые блюда после застолья способны спровоцировать воспаление органов пищеварения и обострение хронических заболеваний. Врач также отметила, что при необходимости можно принять обезболивающее средство, однако лучше выбирать препараты на основе аспирина, а не парацетамола. При выраженной тошноте, рвоте или боли в животе, подчеркнула она, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Недвижимость
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Еда и рецепты
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Еда и рецепты
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Популярное
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг

Прощание с Анатолием Лобоцким прошло в Театре Маяковского и собрало коллег, друзей и зрителей, для которых артист стал символом эпохи.

Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Nature сравнил научные теории и вымысел в "Очень странных делах" Игорь Буккер Актриса Егения Ядрец рассказала о наследии Всеволода Шиловского Анжела Якубовская В модели мозга мыши воспроизвели альфа-ритмы — учёные университетов Японии и США Александр Рощин
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Последние материалы
Дефицит кальция вызывает горечь и пятна на яблоках
Защита картера чаще всего становится нижней точкой авто
Катя Лель вспомнила Алентову и заговорила о бессмертии души
Крик повышает пульс и уровень стресса у собак — Белновости
Медный бум: цены растут не хуже, чем на драгоценные металлы
Полноценный завтрак защищает от переедания вечером — диетолог Белоусова
Йога снизила стресс и нагрузку на нервную систему
Укусы клещей вызывают рост аллергии на мясо — Schwarzwaelder Bote
Актриса Егения Ядрец рассказала о наследии Всеволода Шиловского
Лимонный сок с маслом ускоряет маринование мяса — повара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.