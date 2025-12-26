Застолье без утренней расплаты: как пережить Новый год без похмелья

Газированные напитки ускоряют всасывание алкоголя — терапевт Чернышова

Главная причина похмелья — обезвоживание и ошибки в сочетании алкоголя с другими напитками. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

Фото: freepik is licensed under public domain Проблема женского алкоголизма

По словам врача, основная причина похмелья — чрезмерное употребление крепкого алкоголя и отсутствие контроля за количеством выпитого. Врач отметила, что предпочтение стоит отдавать слабоалкогольным напиткам, таким как вино, а также не пить залпом, чтобы уменьшить нагрузку на организм и избежать последствий интоксикации.

"Самый надежный способ избежать похмелья — полностью отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь. Это гарантирует хорошее самочувствие на следующий день. Если же планируется застолье с алкоголем, стоит выбирать слабоалкогольные напитки, максимум — вино. С крепкими напитками, такими как водка, текила или виски, перебрать гораздо легче, а проконтролировать количество труднее", — пояснила Чернышова.

Она подчеркнула, что важную роль играет и правильный питьевой режим во время застолья. Между рюмками или бокалами алкоголя нужно делать паузы и обязательно пить воду, чтобы предотвратить обезвоживание и снизить концентрацию алкоголя в крови.

"Желательно после каждого бокала алкоголя выпивать воду — чистую, негазированную. Газированные напитки ускоряют усвоение алкоголя, особенно сладкие газировки, поэтому сочетать их с алкоголем не стоит. Простая вода поможет избежать обезвоживания — одной из главных причин похмельного синдрома. Кроме того, она уменьшает концентрацию спирта в организме", — добавила терапевт.

Врач также рассказала, как помочь организму восстановиться после новогодней ночи. Она рекомендует хорошо выспаться, пить больше жидкости и восполнять баланс микроэлементов с помощью рассола или раствора регидрона.

"После праздничной ночи важно дать организму восстановиться. Лучшее средство в этом случае — сон и вода. Можно выпить рассол от квашеных огурцов, помидоров или капусты, а если его нет — раствор регидрона. Кофе и алкоголь с утра пить нельзя: они только усилят обезвоживание и ухудшат состояние. На завтрак лучше выбрать теплую и легкую пищу — бульон, кашу или омлет, чтобы не перегружать печень и поджелудочную железу", — подчеркнула Чернышова.

По словам терапевта, жирные и острые блюда после застолья способны спровоцировать воспаление органов пищеварения и обострение хронических заболеваний. Врач также отметила, что при необходимости можно принять обезболивающее средство, однако лучше выбирать препараты на основе аспирина, а не парацетамола. При выраженной тошноте, рвоте или боли в животе, подчеркнула она, необходимо обратиться за медицинской помощью.