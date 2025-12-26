Скальпель уходит в прошлое: более 58% операций делают без разрезов и долгой реабилитации

Доля малоинвазивных операций в Подмосковье достигла 58% — Минздрав области

Минздрав Московской области зафиксировал заметные изменения в структуре хирургической помощи: в регионе продолжается рост доли малоинвазивных операций. Этот показатель отражает не только технологическое развитие медицины, но и общий сдвиг в сторону более щадящих и безопасных методов лечения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Малоинвазивная хирургия выходит на новый уровень

По итогам 11 месяцев текущего года доля малоинвазивных вмешательств в Московской области достигла 58%. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие операции выполняются без больших разрезов, с минимальной травматизацией тканей, что напрямую влияет на скорость восстановления пациентов и снижает риски послеоперационных осложнений.

В региональном правительстве подчеркивают, что рост показателя — не случайный. Он стал результатом системной работы по модернизации медицинских учреждений, включая закупку и внедрение современного видеоэндоскопического оборудования. Благодаря этому врачи получили возможность чаще применять лапароскопические и эндоскопические методы даже в сложных клинических ситуациях.

"Мы последовательно увеличиваем долю малоинвазивных операций, так как они позволяют пациентам быстрее возвращаться к привычной жизни и сокращают время пребывания в стационаре", — отметил зампредседателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Почему такие операции выбирают все чаще

Малоинвазивная хирургия сегодня считается стандартом в ряде направлений. Она используется при заболеваниях органов брюшной полости, мочеполовой системы, в гинекологии, проктологии, офтальмологии и других областях. Основные преимущества таких вмешательств хорошо известны:

Минимальные разрезы или их отсутствие. Снижение болевого синдрома после операции. Более короткий восстановительный период. Меньший риск инфекционных осложнений. Сокращение сроков госпитализации.

Для системы здравоохранения это также важно: пациенты быстрее выписываются, нагрузка на стационары снижается, а медицинская помощь становится доступнее для большего числа людей, сообщает "Вести Подмосковья".

Статистика операций в Подмосковье

Всего с начала года в Московской области было выполнено более 389 тысяч оперативных вмешательств. Из них около 227 тысяч пришлись именно на малоинвазивные методы. Таким образом, более половины всех операций в регионе уже проводятся с использованием щадящих технологий.

Эксперты отмечают, что такие показатели еще несколько лет назад казались труднодостижимыми. Однако планомерное обновление оборудования, повышение квалификации врачей и развитие региональных медицинских центров позволили приблизиться к лучшим мировым практикам.

Роль стационаров кратковременного пребывания

Дополнительным фактором роста стало открытие в 2025 году стационаров кратковременного пребывания. Это формат медицинской помощи, при котором пациент получает необходимое лечение без длительного нахождения в больнице.

В таких стационарах оказывают помощь по различным профилям, включая:

урологию;

офтальмологию;

гинекологию;

проктологию;

оториноларингологию;

общую и малоинвазивную хирургию.

Подобные подразделения особенно хорошо сочетаются с малоинвазивными методами, поскольку пациенты зачастую могут покинуть медучреждение уже через несколько часов или на следующий день после вмешательства.

Важно, что лечение в стационарах кратковременного пребывания проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования. Это делает современные хирургические технологии доступными для широкого круга жителей региона.

Перспективы развития хирургической помощи

В Минздраве Подмосковья рассчитывают, что доля малоинвазивных операций будет продолжать расти. Для этого планируется дальнейшее оснащение больниц высокотехнологичным оборудованием, а также обучение специалистов новым методикам.

Рост таких операций рассматривается не просто как статистический показатель, а как индикатор качества медицинской помощи. Чем меньше травм и осложнений получает пациент, тем выше его доверие к системе здравоохранения и тем эффективнее работают медицинские учреждения в целом.