Скальпель уходит в прошлое: более 58% операций делают без разрезов и долгой реабилитации

Минздрав Московской области зафиксировал заметные изменения в структуре хирургической помощи: в регионе продолжается рост доли малоинвазивных операций. Этот показатель отражает не только технологическое развитие медицины, но и общий сдвиг в сторону более щадящих и безопасных методов лечения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
По итогам 11 месяцев текущего года доля малоинвазивных вмешательств в Московской области достигла 58%. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие операции выполняются без больших разрезов, с минимальной травматизацией тканей, что напрямую влияет на скорость восстановления пациентов и снижает риски послеоперационных осложнений.
В региональном правительстве подчеркивают, что рост показателя — не случайный. Он стал результатом системной работы по модернизации медицинских учреждений, включая закупку и внедрение современного видеоэндоскопического оборудования. Благодаря этому врачи получили возможность чаще применять лапароскопические и эндоскопические методы даже в сложных клинических ситуациях.
"Мы последовательно увеличиваем долю малоинвазивных операций, так как они позволяют пациентам быстрее возвращаться к привычной жизни и сокращают время пребывания в стационаре", — отметил зампредседателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Малоинвазивная хирургия сегодня считается стандартом в ряде направлений. Она используется при заболеваниях органов брюшной полости, мочеполовой системы, в гинекологии, проктологии, офтальмологии и других областях. Основные преимущества таких вмешательств хорошо известны:
Для системы здравоохранения это также важно: пациенты быстрее выписываются, нагрузка на стационары снижается, а медицинская помощь становится доступнее для большего числа людей, сообщает "Вести Подмосковья".
Всего с начала года в Московской области было выполнено более 389 тысяч оперативных вмешательств. Из них около 227 тысяч пришлись именно на малоинвазивные методы. Таким образом, более половины всех операций в регионе уже проводятся с использованием щадящих технологий.
Эксперты отмечают, что такие показатели еще несколько лет назад казались труднодостижимыми. Однако планомерное обновление оборудования, повышение квалификации врачей и развитие региональных медицинских центров позволили приблизиться к лучшим мировым практикам.
Дополнительным фактором роста стало открытие в 2025 году стационаров кратковременного пребывания. Это формат медицинской помощи, при котором пациент получает необходимое лечение без длительного нахождения в больнице.
В таких стационарах оказывают помощь по различным профилям, включая:
Подобные подразделения особенно хорошо сочетаются с малоинвазивными методами, поскольку пациенты зачастую могут покинуть медучреждение уже через несколько часов или на следующий день после вмешательства.
Важно, что лечение в стационарах кратковременного пребывания проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования. Это делает современные хирургические технологии доступными для широкого круга жителей региона.
В Минздраве Подмосковья рассчитывают, что доля малоинвазивных операций будет продолжать расти. Для этого планируется дальнейшее оснащение больниц высокотехнологичным оборудованием, а также обучение специалистов новым методикам.
Рост таких операций рассматривается не просто как статистический показатель, а как индикатор качества медицинской помощи. Чем меньше травм и осложнений получает пациент, тем выше его доверие к системе здравоохранения и тем эффективнее работают медицинские учреждения в целом.
