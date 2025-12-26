Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Скальпель уходит в прошлое: более 58% операций делают без разрезов и долгой реабилитации

Доля малоинвазивных операций в Подмосковье достигла 58% — Минздрав области
Здоровье

Минздрав Московской области зафиксировал заметные изменения в структуре хирургической помощи: в регионе продолжается рост доли малоинвазивных операций. Этот показатель отражает не только технологическое развитие медицины, но и общий сдвиг в сторону более щадящих и безопасных методов лечения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Уникальная операция в Подмосковье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уникальная операция в Подмосковье

Малоинвазивная хирургия выходит на новый уровень

По итогам 11 месяцев текущего года доля малоинвазивных вмешательств в Московской области достигла 58%. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие операции выполняются без больших разрезов, с минимальной травматизацией тканей, что напрямую влияет на скорость восстановления пациентов и снижает риски послеоперационных осложнений.

В региональном правительстве подчеркивают, что рост показателя — не случайный. Он стал результатом системной работы по модернизации медицинских учреждений, включая закупку и внедрение современного видеоэндоскопического оборудования. Благодаря этому врачи получили возможность чаще применять лапароскопические и эндоскопические методы даже в сложных клинических ситуациях.

"Мы последовательно увеличиваем долю малоинвазивных операций, так как они позволяют пациентам быстрее возвращаться к привычной жизни и сокращают время пребывания в стационаре", — отметил зампредседателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Почему такие операции выбирают все чаще

Малоинвазивная хирургия сегодня считается стандартом в ряде направлений. Она используется при заболеваниях органов брюшной полости, мочеполовой системы, в гинекологии, проктологии, офтальмологии и других областях. Основные преимущества таких вмешательств хорошо известны:

  1. Минимальные разрезы или их отсутствие.
  2. Снижение болевого синдрома после операции.
  3. Более короткий восстановительный период.
  4. Меньший риск инфекционных осложнений.
  5. Сокращение сроков госпитализации.

Для системы здравоохранения это также важно: пациенты быстрее выписываются, нагрузка на стационары снижается, а медицинская помощь становится доступнее для большего числа людей, сообщает "Вести Подмосковья".

Статистика операций в Подмосковье

Всего с начала года в Московской области было выполнено более 389 тысяч оперативных вмешательств. Из них около 227 тысяч пришлись именно на малоинвазивные методы. Таким образом, более половины всех операций в регионе уже проводятся с использованием щадящих технологий.

Эксперты отмечают, что такие показатели еще несколько лет назад казались труднодостижимыми. Однако планомерное обновление оборудования, повышение квалификации врачей и развитие региональных медицинских центров позволили приблизиться к лучшим мировым практикам.

Роль стационаров кратковременного пребывания

Дополнительным фактором роста стало открытие в 2025 году стационаров кратковременного пребывания. Это формат медицинской помощи, при котором пациент получает необходимое лечение без длительного нахождения в больнице.

В таких стационарах оказывают помощь по различным профилям, включая:

  • урологию;
  • офтальмологию;
  • гинекологию;
  • проктологию;
  • оториноларингологию;
  • общую и малоинвазивную хирургию.

Подобные подразделения особенно хорошо сочетаются с малоинвазивными методами, поскольку пациенты зачастую могут покинуть медучреждение уже через несколько часов или на следующий день после вмешательства.

Важно, что лечение в стационарах кратковременного пребывания проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования. Это делает современные хирургические технологии доступными для широкого круга жителей региона.

Перспективы развития хирургической помощи

В Минздраве Подмосковья рассчитывают, что доля малоинвазивных операций будет продолжать расти. Для этого планируется дальнейшее оснащение больниц высокотехнологичным оборудованием, а также обучение специалистов новым методикам.

Рост таких операций рассматривается не просто как статистический показатель, а как индикатор качества медицинской помощи. Чем меньше травм и осложнений получает пациент, тем выше его доверие к системе здравоохранения и тем эффективнее работают медицинские учреждения в целом.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
