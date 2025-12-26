Симптомы, которые нельзя игнорировать: как отличить мышиную лихорадку от обычной простуды

Мышиную лихорадку можно подхватить даже при уборке пыли — врач Беляева

Мышиная лихорадка может начаться с обычных симптомов простуды, но в дальнейшем привести к тяжелым осложнениям — поражению почек, легких и других органов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мышь

Ранее "Известия" сообщили, что с января по октябрь 2025 года в России зафиксировали вспышку заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), называемой также мышиной.

По словам Беляевой, мышиная лихорадка относится к опасным инфекциям, передающимся человеку от грызунов. Заболевание чаще всего распространяется через пыль, в которой содержится вирус, и требует осторожности при контакте с потенциально загрязненными поверхностями или продуктами.

"Мышиная лихорадка относится к инфекциям с почечным синдромом, основными переносчиками которой являются грызуны. Заболевание представляет серьезную опасность и может вызывать осложнения, затрагивающие почки, легкие и другие органы. Заражение возможно при вдыхании пыли, содержащей вирус, а также через продукты, на которые могли попасть выделения грызунов, или при контакте с зараженными поверхностями. В отдельных случаях инфекция может передаваться при несоблюдении гигиены — если человек после соприкосновения с вирусом не вымыл руки и вступил в бытовой контакт с другими людьми", — пояснила она.

Врач подчеркнула, что предупредить заражение можно с помощью элементарных мер предосторожности. Она рекомендовала соблюдать чистоту в помещениях, использовать средства защиты при уборке и избегать мест, где возможен контакт с грызунами.

"Для профилактики необходимо соблюдать элементарные меры: мыть руки, избегать контакта с грызунами и потенциально загрязненными объектами, носить маску при работе с пылью и обрабатывать поверхности антисептиками. Если появляются симптомы — ломота в мышцах, повышение температуры, головная боль, — следует остаться дома и вызвать врача", — добавила специалист.

Беляева отметила, что отличить мышиную лихорадку от простуды можно по ряду характерных признаков. Среди них — ухудшение зрения, появление "мушек" перед глазами, ощущение тумана, а также покраснение лица. Врач подчеркнула, что самолечение в таких случаях опасно, и при первых признаках недомогания необходимо обратиться к специалисту.